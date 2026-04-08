Juez cuestionó insistencia del Departamento de Justicia en deportar a Kilmar Ábrego García

La jueza de distrito Paula Xinis cuestionó este martes la intención del gobierno de Donald Trump de deportar a Kilmar Abrego García hacia Liberia mientras que el migrante de origen salvadoreño todavía tiene pendiente un caso penal en Tennessee.

Durante la audiencia en Maryland, la magistrada señaló que existe una contradicción en el gobierno al intentar expulsar a un individuo cuya presencia física es requerida por el sistema judicial estadounidense, informó ABC News.

“Sea claro, no hay ninguna emergencia si lo que me está diciendo es cierto, que quiere procesar al Sr. Abrego García en Tennessee“, afirmó Xinis. “No puede tenerlo todo: él necesita estar físicamente en este país para ser procesado”.

Pese a la presión de la jueza, el abogado del Departamento de Justicia, Ernesto Molina, confirmó que el gobierno no desestimará los cargos por tráfico de personas en Tennessee, pero mantiene su interés en la deportación.

Deportación y extradición de Abrego García

Abrego García, quien residía en Maryland, fue enviado en marzo de 2024 a la megaprisión CECOT en El Salvador, una acción que ocurrió pese a existir una orden de 2019 que prohibía su retorno a dicho país por riesgos de persecución.

La administración basó la medida en presuntos vínculos con la MS-13, acusación que el afectado rechazó. Posteriormente, en junio, fue extraditado de regreso a Estados Unidos para responder ante la justicia de Tennessee, donde se declaró no culpable.

Disputa por el destino de expulsión y acuerdos con Costa Rica

Asimismo, la jueza consultó por qué no se ha facilitado el traslado del acusado hacia Costa Rica, su destino preferido: “Es de dominio público que Estados Unidos ha llegado a un acuerdo con Costa Rica para expulsar a personas en una situación similar a la de Abrego García”, sostuvo Xinis.

Ante el argumento de Molina sobre la posibilidad de que el propio Abrego García gestione su salida, la jueza calificó la idea de “fantasía”, al recordar que existe una orden judicial que le obliga a comparecer en sus audiencias de Tennessee. Ante esto, Molina admitió: “Sí, su señoría, tiene usted razón”.

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