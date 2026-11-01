¿Qué beneficiarios del Seguro Social no recibirán un pago en noviembre?

Los beneficiarios de Seguridad de Ingreso Suplementario del Seguro Social, conocido como SSI, no tendrán un depósito de este programa durante noviembre de 2026. La razón es que el pago correspondiente al mes se adelantó al viernes 30 de octubre, debido a que el 1 de noviembre cae en domingo.

El dinero de noviembre se envió en octubre

La Administración del Seguro Social, SSA, normalmente distribuye SSI el primer día de cada mes.

Cuando esa fecha coincide con un fin de semana o un feriado federal, adelanta el pago al día hábil anterior.

Por ese ajuste, octubre tuvo dos fechas de pago de SSI: el jueves 1, correspondiente a octubre, y el viernes 30, correspondiente a noviembre.

El segundo depósito no fue un bono ni un beneficio adicional.

La falta de un depósito durante noviembre tampoco significa que se haya eliminado la ayuda.

El dinero destinado a cubrir ese mes simplemente se envió antes. El siguiente pago regular de SSI está programado para el martes 1 de diciembre.

A quiénes corresponde este cambio

SSI ayuda a personas con ingresos y recursos limitados que tienen una discapacidad, ceguera o 65 años o más.

Tanto adultos como niños pueden ser elegibles, dependiendo de sus circunstancias y del cumplimiento de los requisitos.

MySA informó que más de 500,000 residentes de Texas reciben esta asistencia.

Sin embargo, el ajuste de noviembre corresponde al calendario federal del programa y también se aplica a sus beneficiarios en otros estados.

El monto individual depende de factores como los ingresos, la situación de vivienda y los recursos que la SSA toma en cuenta, entre ellos determinados ahorros y bienes.

Cuáles son los montos de 2026

Durante 2026, el máximo federal mensual es de $994 para una persona elegible y $1,491 para una pareja cuando ambos cónyuges califican.

Estas cifras son topes, por lo que algunos beneficiarios reciben menos.

También existe una cantidad máxima de $498 para la categoría especial denominada ‘persona esencial’.

Esa clasificación tiene requisitos específicos y no significa que cualquier familiar o cuidador pueda recibir el pago.

Quienes reciben SSI junto con jubilación u otro beneficio del Seguro Social deben distinguir ambos depósitos.

El adelanto del 30 de octubre corresponde a SSI.

El otro beneficio sigue su calendario y, para quienes cobran ambos programas, está previsto para el 3 de noviembre.

Cuándo llegará el aumento de 2027

El ajuste por costo de vida, conocido como COLA, será de 3.6% para 2027.

Con ese incremento, los máximos federales mensuales de SSI pasarán a $1,029 para una persona, $1,544 para una pareja elegible y $516 para una persona esencial.

Aunque esas cantidades corresponden a enero de 2027, el primer pago aumentado de SSI se enviará el jueves 31 de diciembre de 2026.

La SSA confirmó que esa será la fecha de inicio de los pagos ajustados para aproximadamente 7.3 millones de beneficiarios del programa.

Por lo tanto, el pago adelantado de noviembre conserva los montos de 2026: todavía no incorpora el aumento del próximo año.

Sigue leyendo:

–¿Te casaste o divorciaste? No actualizar tu apellido puede retrasar pagos del Seguro Social

–Panorama oscuro para pensionados del Seguro Social en NY: el fantasma de los recortes

–Seguro Social subirá 3.6% para 2027: jubilados recibirán $75 más al mes