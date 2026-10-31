¿Te casaste o divorciaste? No actualizar tu apellido puede retrasar pagos del Seguro Social

Un cambio de apellido por matrimonio o divorcio puede convertirse en un problema financiero si no actualizas tus datos ante la Administración del Seguro Social (SSA). Un análisis de Yahoo Finance advirtió que mantener información diferente entre tus documentos puede provocar que algunos ingresos laborales no se registren correctamente y generar complicaciones con los reembolsos de impuestos.

El trámite para actualizar tu nombre es gratuito y dejarlo pendiente puede afectar el registro de tus salarios y el cálculo de tus futuros beneficios de jubilación.

El problema también puede alcanzar a quienes ya reciben prestaciones. La SSA advierte que, si los beneficios se emiten con tu nombre anterior, los pagos por depósito directo podrían no llegar a tu cuenta. Por eso, conviene actualizar primero el registro del Seguro Social y después verificar que la información coincida con la de tu empleador, el IRS y tu institución bancaria.

Un apellido distinto puede dejar salarios fuera de tu historial para el Seguro Social

Cada año, tu empleador envía al Seguro Social la información del formulario W-2. La agencia compara el nombre y el número de Seguro Social con sus registros para incorporar los ingresos a tu historial laboral.

Si los datos no coinciden, los salarios pueden quedar registrados incorrectamente. Por eso, la SSA advierte que esto podría reducir el monto de tus futuros beneficios.

Debra Taylor, asesora patrimonial y analista financiera certificada en divorcios de Carson Wealth, en Franklin Lakes, Nueva Jersey, explicó a Yahoo Finance que el problema merece especial atención cuando se acerca el retiro: “A los 55 o 60 años, cada uno de esos años cuenta”, señaló.

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Por eso, es importante que informes el cambio también a tu empleador y compruebes que los siguientes formatos W-2 muestren los datos correctos.

El reembolso de impuestos también puede demorarse

El IRS también utiliza los registros del Seguro Social para comprobar tu identidad. Presentar una declaración con un apellido que todavía no se actualiza ante la SSA puede retrasar su procesamiento y la emisión del reembolso.

Por ello, la guía sobre impuestos del IRS después de un divorcio o separación, actualizada el 27 de junio de 2026, indica: “Notifique a la SSA si cambió su nombre”.

Antes de declarar, revisa que el nombre utilizado coincida con el registrado ante el Seguro Social. Si además cambió tu situación matrimonial, comprueba la retención de impuestos y actualiza el formulario W-4 con tu empleador cuando corresponda.

La actualización es gratuita y conserva tu número

Puedes iniciar el cambio de nombre desde la página oficial del Seguro Social. El sistema determina si puedes completar la solicitud por internet o necesitas una cita. El proceso digital está disponible en inglés.

La nueva tarjeta conserva tu número de Seguro Social y muestra el nombre actualizado. La agencia ofrece este servicio sin cobrar.

Prepara los documentos que correspondan a tu situación:

Documento de matrimonio, decreto de divorcio u orden judicial que acredite el cambio

Identificación aceptable, como licencia de conducir, identificación estatal o pasaporte estadounidense

Pruebas de ciudadanía o estatus migratorio, si la SSA las solicita

“No podemos aceptar fotocopias ni copias notariadas”, señaló la SSA en su guía de abril de 2026. Debes presentar originales o copias certificadas por la entidad que los emitió.

La tarjeta llega por correo en un plazo de 5 a 10 días laborales después de completar la solicitud, según la página oficial del trámite.

Revisa tu historial después de recibir la tarjeta

Actualizar el apellido es el primer paso; después, entra a tu cuenta personal my Social Security para comprobar que tus ingresos estén registrados correctamente.

Si detectas salarios ausentes, reúne formularios W-2, declaraciones de impuestos, recibos de nómina u otros comprobantes y comunícate con la SSA para solicitar una corrección.

La agencia identifica expresamente el cambio de nombre por matrimonio o divorcio no comunicado como una posible causa de ingresos faltantes.

Si necesitas atención en español desde Nueva York, Nueva Jersey u otro estado, llama al 1-800-772-1213 y oprime el 7. La atención está disponible de lunes a viernes, de 8 a. m. a 7 p. m., en la mayoría de las zonas horarias estadounidenses.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el cambio de apellido ante el Seguro Social

¿Debo avisar al Seguro Social después de casarme o divorciarme? Si cambiaste legalmente tu nombre o apellido, debes comunicarlo a la SSA para obtener una tarjeta con los datos actualizados.

¿Cuánto cuesta actualizar el apellido?

El cambio ante el Seguro Social es gratuito. Puedes realizarlo directamente con la agencia, sin pagar a una empresa intermediaria.

¿Puedo completar todo por internet?

Depende de tu situación. La herramienta oficial determina si puedes terminar por internet o necesitas acudir con documentos a una oficina o centro de tarjetas.

¿Qué pasa si el divorcio no especifica el apellido que recuperaré?

La SSA puede aceptar documentación adicional, como un registro anterior, acta de nacimiento u otros documentos admisibles. Consulta qué pruebas corresponden antes de solicitar otra orden judicial.

¿Cómo corrijo salarios que no aparecen en mi registro?

Reúne comprobantes de esos ingresos y contacta al Seguro Social. Puedes presentar formularios W-2, declaraciones tributarias y recibos de pago para respaldar la revisión.

Conclusión

Antes de presentar tu próxima declaración de impuestos, comprueba que el Seguro Social y tu empleador tengan el mismo nombre registrado. Si estás cerca de jubilarte, revisa también los años de ingresos registrados: corregir omisiones puede llevar tiempo y requerir documentos que conviene reunir desde ahora. No hacerlo implica recibir menos dinero durante la jubilación.

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