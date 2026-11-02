EE.UU. acusa a 63 extranjeros de delitos electorales, incluidos decenas de latinoamericanos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este lunes que presentó cargos contra 63 personas, entre ellas decenas de origen latinoamericano, por presuntos delitos electorales como el voto ilegal y el registro fraudulento de votantes.

Las acusaciones incluyen la declaración falsa de una ciudadanía estadounidense para registrarse o votar y la presentación fraudulenta de una solicitud de registro de votante en otro estado.

“El anuncio de hoy representa el mayor incremento en las detenciones por fraude electoral desde que el presidente (Donald) Trump regresó al cargo”, indicó en un comunicado el fiscal general Todd Blanche.

Entre las personas acusadas se encuentra la colombiana Patricia Elena Valencia Cardona, de 56 años y residente permanente legal, que enfrenta un cargo por afirmar falsamente poseer la ciudadanía estadounidense con el fin de votar, y de un cargo por votar siendo extranjera.

Cardona se registró para votar en Carolina del Norte en 2024 y ejerció su voto en las elecciones generales de ese mismo año.

En ese mismo estado, Yamila Avalos, de nacionalidad argentina y residente permanente legal, que enfrenta una denuncia formal por votar siendo extranjera.

Asimismo, Juan Florencio Ramos, de nacionalidad cubana y residente permanente legal, ha sido imputado formalmente de un cargo por realizar, a sabiendas, una declaración o afirmación falsa de poseer la ciudadanía estadounidense para poder votar, y de un cargo por votar siendo extranjero, detalló el escrito.

Los mexicanos y residentes permanentes Diego Benavides Rodriguez, de 29 años; Jose Vasquez-Mendoza, de 51, y Karen Hinojosa-Martinez, de 37 años, fueron acusados, por su parte, de delitos electorales en el estado de Texas.

Mariela Elizabeth Avila Ortiz, de 33 años y de nacionalidad hondureña, también residente permanente legal, fue acusada en Tennessee por presuntamente votar en las elecciones de 2024, incluía, entre otros, la elección de candidatos a la presidencia, vicepresidencia, el Senado o la Cámara de Representantes.

La acusación también incluye a extranjeros de Canadá, Europa, Asia y África.

El gobierno del presidente Donald Trump ha arreciado las acusaciones contra extranjeros que supuestamente votan de forma fraudulenta. En las últimas nueve semanas, Estados Unidos ha imputado a 195 extranjeros en 25 estados por delitos relacionados con la votación y el registro electoral ilegales.

En el segundo mandato del republicano, el Departamento de Justicia ha presentado cargos contra 239 personas por delitos relacionados con el fraude electoral.

El Ejecutivo mantuvo un pulso legal con el estado de California para apartar más de 20,000 papeletas electorales enviadas por correo que, según el Departamento de Justicia, fueron enviadas por correo por personas que no están autorizadas a votar por no ser ciudadanos estadounidenses. No obstante, perdió su batalla ante al menos cuatro tribunales, incluido el Supremo.

Analistas han advertido que el fraude electoral de no ciudadanos en Estados Unidos es casi nulo cuando se compara con el padrón electoral. Una investigación del grupo conservador Heritage Foundatio identificó 23 casos de votación de no ciudadanos entre 2003 y 2022.

Por su parte, el Brennan Center For Justice estimó que el 0.0001 % de los 23.5 millones de votos emitidos en 42 jurisdicciones encuestadas en las elecciones de 2016 fueron presuntamente votos de no ciudadanos. Solo 2 de esas jurisdicciones reportaron posibles casos.

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