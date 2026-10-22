Jurado presenta acusación formal contra migrante venezolano al que ICE le disparó por la espalda

Un gran jurado federal acusó formalmente esta semana a Wilber Rafael Garcés Pérez, ciudadano venezolano de 28 años, por agresión a un funcionario federal después de resultar herido por disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un procedimiento de tránsito registrado el mes pasado en Austin, Texas.

El Departamento de Justicia informó que Garcés Pérez enfrenta cargos por agresión, resistencia, impedimento u obstrucción a un oficial federal. La acusación sostiene que el procesado utilizó su automóvil como arma mortal para intentar huir de los agentes en una persecución a alta velocidad por una zona residencial.

El caso proviene de una denuncia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la cual señala que el vehículo impactó a un oficial durante el intento de fuga. Durante la persecución, un agente de ICE disparó contra el auto e hirió a Garcés Pérez en la espalda. Tras recibir atención hospitalaria, el hombre fue trasladado a un centro de detención migratoria. De ser hallado culpable, enfrenta una pena máxima de hasta 20 años de prisión federal.

Detalles del procedimiento de Garcés

La declaración federal indicó que los agentes abordaron a Garcés Pérez al identificarlo como una persona con orden final de deportación. El conductor entregó su identificación pero no bajó del vehículo. Posteriormente declaró a los investigadores que buscaba mover el automóvil para que su esposa lo recogiera, admitiendo que intentó huir.

La fiscalía afirma que el espejo lateral del auto golpeó el torso de un oficial. Por su parte, el agente que disparó, quien no portaba cámara corporal, declaró que el auto intentó atropellarlo antes de efectuar los disparos por la ventana trasera, informó Conexión Migrante.

El suceso generó solicitudes de investigación independiente por parte de legisladores demócratas y autoridades locales. El alcalde de Austin, Kirk Watson, declaró el 20 de septiembre en rueda de prensa manifestando su rechazo a que ocurran incidentes de esta naturaleza en las calles de la ciudad por parte de personal que opera bajo la fachada de la aplicación de la ley migratoria.

Sigue leyendo:

– Dos manifestantes irrumpen en mitin de Trump en Carolina del Norte

– Corte Suprema impide al gobierno limitar tratamientos a reclusos transgénero

– Candidato republicano al Senado se distancia de Trump pese a contar con su apoyo: “Ni siquiera lo conozco”