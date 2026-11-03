Elecciones en Estados Unidos en vivo: demócratas y republicanos se miden en las elecciones de medio término
El resultado de las votaciones determinará la capacidad del Poder Ejecutivo para impulsar o frenar proyectos de ley clave durante los próximos dos años
Los centros de votación de la costa este y partes del sur de Estados Unidos abrieron sus puertas este martes para las elecciones de medio mandato, en las que están llamados a votar más de 250 millones de electores y cuyos resultados determinarán los últimos dos años del Gobierno de Donald Trump en el Congreso .Además, los neoyorquinos acuden a las urnas este martes para participar en las elecciones generales de Estados Unidos, una jornada en la que se definirán cargos estatales, federales y locales. Sigue las últimas noticias minuto a minuto.
Actualización en la data de votos de Nueva York
La Junta de Elecciones de la Ciudad de Nueva York publicó el reporte oficial de participación correspondiente a las 12:00 p. m. del Día de las Elecciones Generales de 2026. Según los datos actualizados, el volumen acumulado de sufragios alcanzó los 1,117,659 asistencias registradas en los centros de votación. Esta cifra incluye tanto los votos presenciales emitidos durante la mañana como los registros contabilizados en la fase de votación anticipada.
El distrito de Brooklyn lidera el recuento con 360,612 asistencias registradas a la mitad de la jornada electoral. Le sigue Manhattan con 293,135 registros y Queens con 264,923 votantes. Por su parte, el condado de El Bronx acumula 122,673 asistencias y Staten Island registra 76,316 sufragios.
Thomas DiNapoli vs. Joseph Hernández: Nueva York elige contralor
En el marco de los comicios de 2026, el actual contralor del estado de Nueva York, el demócrata Thomas DiNapoli, compite contra el candidato republicano y empresario Joseph Hernandez por la conducción de la fiscalización del gasto público estatal.
El actual interventor, originario de Long Island, DiNapoli asumió su primer cargo público a los 18 años y se desempeñó como miembro de la Asamblea Estatal durante casi dos décadas antes de asumir la Contraloría, puesto en el que suma cerca de 20 años y para el cual busca un quinto periodo consecutivo. En su plataforma electoral resalta el crecimiento del fondo de pensiones del estado hasta bordear los $300,000 millones de dólares y la implementación de un mecanismo de alerta temprana para municipios con problemas financieros. Cuenta con el apoyo de líderes locales, la gobernadora Kathy Hochul y la fiscal general Letitia James.
Por el Partido Republicano, Joseph Hernandez se presenta a la contienda tras competir como candidato independiente en las elecciones para la alcaldía de la ciudad de Nueva York el año pasado. El empresario sostiene en su plataforma electoral que “la supervisión es lenta”, y plantea como metas centrales de gestión la creación de un grupo de trabajo enfocado en combatir el fraude y la puesta en marcha del fondo de oportunidades Empire para detectar inversiones estratégicas en el estado.
Reportan fallas en los equipos del condado de Foulton, Georgia
Dos escáneres utilizados durante la etapa de votación anticipada en el condado de Fulton registraron fallas técnicas que obligarán a modificar el procedimiento de recuento y a volver a procesar un paquete de papeletas. La directora de elecciones de la demarcación, Nadine Williams, detalló los motivos detrás del fallo operativo de ambos equipos.
De acuerdo con el informe oficial de Williams, el primer escáner contabilizó 708 sufragios antes de marcar de forma consecutiva un error de atasco de papel, a pesar de que las revisiones de rutina confirmaron la ausencia de obstrucciones físicas. En cuanto a la segunda máquina, esta había registrado 361 votos antes de sufrir un apagado imprevisto, causado al ser golpeado su cable de alimentación por la silla de ruedas de un votante, informó NBC.
El procesamiento posterior de las papeletas requerirá la aprobación de la Junta de Registro y Elecciones del Condado de Fulton. El procedimiento se llevará a cabo de manera abierta para garantizar la presencia de observadores electorales durante todo el desarrollo del conteo.
El secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, confirmó que será necesario pasar de nuevo por el escáner alrededor de 1,000 boletas, aunque aclaró que la medida no afectará el calendario previsto ni demorará la entrega de los resultados oficiales: “Es una de esas cosas que pueden pasar, y siempre hemos tenido procedimientos establecidos.”
Primeros datos de participación en Nueva York
La Junta de Elecciones de la Ciudad de Nueva York reportó que, hasta las 9:00 a. m. de la jornada electoral de 2026, se registraron un total de 854,044 votantes. Esta cifra abarca tanto a los ciudadanos que ejercieron su voto presencialmente durante las primeras horas de la mañana como a quienes acudieron a las urnas durante el periodo de votación anticipada. En el desglose por distritos, Brooklyn lidera el registro de asistencia con 273,412 electores, seguido por Manhattan con 231,216, Queens con 201,246, El Bronx con 87,503 y Staten Island con 60,667 registros.
Al comparar estas cifras con el anterior ciclo de elecciones de medio término en 2022, el reporte a las 9:00 a. m. refleja un incremento notable en la movilización de votantes. En 2022, la cifra total a esa misma hora alcanzó los 625.420 votantes (incluyendo la votación anticipada), distribuida entre Manhattan (184,206), El Bronx (60,281), Brooklyn (197,393), Queens (134,394) y Staten Island (49,146). El volumen actual representa un aumento global de más de 228,000 sufragios registrados en la apertura de la jornada.
En contraste con las elecciones generales presidenciales de 2024, los datos iniciales de 2026 muestran el comportamiento característico de una elección de medio mandato respecto a los años presidenciales. A las 9:00 a. m. de la contienda de 2024, la ciudad acumulaba 1,354,066 asistencias registradas, distribuidas en Brooklyn (428,460), Manhattan (344.082), Queens (321,356), El Bronx (152,753) y Staten Island (107,415). El registro actual se sitúa por debajo de los niveles de participación presenciados en el proceso presidencial previo.
Impuestos, economía y frontera: los debates electorales en los distritos clave de Nueva York
El estado de Nueva York se posiciona como una de las plazas estratégicas para definir qué partido obtendrá el control de la Cámara de Representantes en las elecciones de medio término. Las contiendas locales avanzan con debates centrados en la deducción fiscal, la política tributaria, los aranceles y la seguridad migratoria.
En el Distrito 17, el congresista republicano Mike Lawler defiende su escaño frente a la demócrata Cait Conley, en una contienda marcada por la deducción de impuestos locales y estatales (SALT) y las políticas de control fronterizo. Por su parte, en el Distrito 3, el representante demócrata Tom Suozzi enfrenta al republicano Mike LiPetri en una contienda enfocada en propuestas económicas, aranceles y gestión migratoria. Asimismo, en el Distrito 4, la demócrata Laura Gillen busca reelegirse ante la candidata republicana Jeanine Driscoll, quien orienta su plataforma hacia el alivio tributario para las familias.
El escenario legislativo en la entidad abarca también la contienda en el Distrito 1 de Long Island, donde el republicano Nick LaLota compite contra el demócrata Christopher Gallant. En el Distrito 11, que comprende Staten Island y sectores de Brooklyn, la legisladora republicana Nicole Malliotakis busca mantener su representación frente al aspirante demócrata Mike DeCillis.
Nueva York decide: Hochul vs. Blakeman
La contienda por la gobernación en el estado Nueva York enfrenta a la actual mandataria demócrata, Kathy Hochul, con el ejecutivo del condado de Nassau, el republicano Bruce Blakeman. La líder progresista acude a las urnas para buscar un periodo completo en el cargo, mientras que la plataforma de la oposición plantea un cambio en la dirección fiscal y en la gestión de la seguridad estatal.
Durante su campaña, Bruce Blakeman ha propuesto reducir las tasas del impuesto sobre la renta y recortar los costos de los servicios públicos para la ciudadanía. Asimismo, el candidato republicano rechaza las políticas de ciudad santuario que restringen la colaboración con las autoridades migratorias federales y se opone a fijar moratorias a los centros de datos en el estado.
Por su parte, la administración de Hochul defiende la continuidad de sus programas sociales, la inversión en infraestructura y la protección de los derechos de los trabajadores. El resultado de las votaciones determinará también la titularidad de la Vicegobernación, la Fiscalía General y la Contraloría estatal.
Esta contienda ejecutiva encabeza la participación electoral en los 62 condados del estado. Los resultados marcarán el margen de maniobra que tendrá el gobierno de Nueva York durante los próximos cuatro años para definir el presupuesto y administrar las agencias públicas
Propuestas y enmiendas en la papeleta electoral de Nueva York
Además de renovar cargos ejecutivos y legislativos, los electores neoyorquinos deben pronunciarse sobre varias propuestas de reforma local y estatal. La boleta incluye iniciativas para modificar la Carta de la Ciudad de Nueva York, dirigidas a simplificar los procesos administrativos, agilizar la burocracia y ajustar las normativas de uso del espacio público.
Entre las medidas sometidas a consulta destaca la propuesta para agilizar los permisos de uso comercial en aceras y calles, como la instalación de terrazas de restaurantes y rampas de accesibilidad. La enmienda plantea eliminar audiencias públicas obligatorias y revisar las atribuciones del Concejo Municipal respecto a los permisos de cafés al aire libre.
Otra de las iniciativas puestas a consideración propone simplificar la contratación de proveedores públicos y reducir la carga de trámites administrativos para las organizaciones que prestan servicios al gobierno municipal. El objetivo central de esta reforma es acelerar la aprobación de contratos clave y fijar un calendario de reuniones trimestrales para la Junta de Políticas de Contratación.
Cierre de urnas en Nueva York y horarios electorales en EE.UU.
Las elecciones de medio término avanzan en todo Estados Unidos y la finalización de la votación ocurrirá de manera escalonada en el país. En el Estado de Nueva York, los centros de votación cerrarán sus puertas a las 9:00 p. m. (hora del Este). El escrutinio de los sufragios comenzará de inmediato, aunque la publicación de las cifras definitivas tomará tiempo según la velocidad de conteo en cada condado.
A nivel nacional, las primeras urnas concluyeron su jornada a las 6:00 p. m. en zonas de Indiana y Kentucky, seguidas a las 7:00 p. m. por estados clave como Florida, Georgia y Vermont. Más tarde, a las 8:00 p. m., cierran los colegios electorales en Pensilvania, Nueva Jersey y Michigan, entre otras 15 entidades. Nueva York comparte el horario de cierre de las 9:00 p. m. con estados como Arizona, Wisconsin, Colorado y Nuevo México.
El proceso electoral culminará de forma progresiva en la Costa Oeste y los territorios del Pacífico. A las 10:00 p. m. terminará la recepción de votos en Nevada y Utah, a las 11:00 p. m. en California y Washington, a la medianoche en Hawái y, finalmente, a la 1:00 a. m. del miércoles en Alaska. La difusión de los datos oficiales variará de una región a otra debido al procesamiento de votos por correo y voto anticipado.
Chuck Schumer vaticina un triunfo demócrata en el Senado
El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, afirmó en entrevista con la cadena ABC News que prevé una victoria del Partido Demócrata para asumir el control de la Cámara Alta. De concretarse este resultado, el legislador señaló que asumirá el cargo de líder de la mayoría senatorial.
Respecto a la eventual recuperación de la Cámara de Representantes por parte de su partido, el senador indicó que la disposición para trabajar de forma conjunta dependerá del presidente Donald Trump.
“Miren, la decisión será suya. El pueblo estadounidense quiere que hagamos cosas que mejoren sus vidas. Trump se ha negado a escucharlos”, dijo Schumer. “Incluso, en ocasiones, ha menospreciado esos costos, ese tipo de cosas que preocupan a la gente. ¿Cambiará? No lo creo, no lo sé. Pero vamos a luchar contra Trump con uñas y dientes y a centrarnos en los problemas, haga lo que haga.
La Junta Electoral de Westchester confirma fallas técnicas en las boletas de votación
La Junta de Elecciones del Condado de Westchester (BOE) confirmó una falla técnica con las boletas de papel que impide a los escáneres procesarlas en los centros de votación. Ante esto, las autoridades informaron que colaboran estrechamente con funcionarios del estado de Nueva York, el gobierno local y los trabajadores de casilla para solucionar la incidencia rápidamente y reducir el impacto en la jornada electoral.
Para garantizar el derecho al sufragio, la junta instruyó a la ciudadanía a continuar marcando sus papeletas según el procedimiento habitual. Las boletas se están depositando en bolsas de emergencia de color naranja, donde permanecerán custodiadas para ser contadas posteriormente.
“La Junta de Elecciones de Westchester quiere tranquilizar a cada votante de que su voto importa, su boleta estará segura y su voto será contado”, señala una publicación de la institución en X.
“Permítannos ser absolutamente claros: Cada voto elegible será contado. Ningún votante debe desanimarse de participar en esta elección por este problema. Su voz importa. Su voto importa. Por favor, permanezca en la fila y vote.”
Un hombre pide dinero a la gobernadora Kathy Hochul en un acto de campaña en Queens
Un hombre sin hogar se acercó a la gobernadora Kathy Hochul durante un evento electoral en Queens, se arrodilló ante ella y le solicitó 100 dólares. Tras la solicitud, ambos se saludaron con un apretón de manos, informó el periodista Matthew Chayes en X.
La gobernadora explicó al ciudadano que no disponía de esa cantidad de dinero en efectivo en ese momento. Ante la situación, miembros de su equipo de trabajo y voluntarios del evento reunieron una suma de dinero y se la entregaron al hombre.
Congresista de Nueva York reporta problemas técnicos en el conteo de votos en Westchester
El congresista por Nueva York, Mike Lawler, informó sobre la detección de fallas operativas en la totalidad de los escáneres de boletas ubicados en el condado de Westchester. Según detalló, las autoridades electorales investigan si el origen del problema se encuentra en el papel de las papeletas o en el software de las máquinas.
“Hay un problema con cada escáner de boletas en el condado de Westchester. Todavía no sabemos la causa exacta del problema, si es la boleta o la máquina. La Junta de Elecciones está trabajando con sus proveedores para resolverlo”, declaró en su cuenta de X. “Sin embargo, cada boleta será contada. Permanezcan en la fila y voten. No dejen el lugar de votación sin votar.”
Proyectan que sean las elecciones más caras de la historia a nivel federal
Un análisis de OpenSecrets sobre los datos de la Comisión Federal Electoral indica que el gasto alcanzará aproximadamente los 12.000 millones de dólares. Con esta cifra, el periodo 2025-2026 se sitúa como la elección de mitad de mandato más cara de la historia a nivel federal.
Un informe de AdImpact, que suma las elecciones a gobernador, concluye que este ciclo electoral es el más costoso registrado hasta el momento. Las cifras actuales superan el total del ciclo de elecciones generales de 2023-2024.
De acuerdo con el Wesleyan Media Project, el gasto publicitario destinado a las contiendas de la Cámara de Representantes, el Senado y las gobernaciones suma cerca de 7.100 millones de dólares. De ese monto, cerca de 1.400 millones de dólares se invirtieron entre el 12 y el 25 de octubre.
Más de 1,000 observadores electorales desplegados en los 50 estados
El Departamento de Justicia confirmó el envío de observadores a los 50 estados del país para supervisar las elecciones. Según la institución, esta medida representa el operativo de vigilancia federal más grande realizado hasta la fecha.
Cifras del personal asignado.
El comunicado oficial del Departamento de Justicia señala que se enviarán aproximadamente 1.000 observadores. Sin embargo, durante una audiencia judicial realizada el lunes, un funcionario del departamento estimó que el número real será cercano a los 900. Esta diferencia se debe a los problemas iniciales para seleccionar y capacitar a los observadores antes de la jornada electoral.