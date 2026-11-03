Elecciones en Estados Unidos en vivo: demócratas y republicanos se miden en las elecciones de medio término

Los centros de votación de la costa este y partes del sur de Estados Unidos abrieron sus puertas este martes para las elecciones de medio mandato, en las que están llamados a votar más de 250 millones de electores y cuyos resultados determinarán los últimos dos años del Gobierno de Donald Trump en el Congreso .Además, los neoyorquinos acuden a las urnas este martes para participar en las elecciones generales de Estados Unidos, una jornada en la que se definirán cargos estatales, federales y locales. Sigue las últimas noticias minuto a minuto.