Último llamado a votar: Guía útil de elecciones en NY

Este martes 3 de noviembre los neoyorquinos nuevamente están llamados a salir a las urnas para participar en las elecciones de mitad de término, donde además de decidir quiénes serán los congresistas que llegarán a la Legislatura federal en representación de Nueva York, se elegirán otros cargos estatales como Gobernador, asambleístas y senadores y Fiscal.

Asimismo, los votantes de la Gran Manzana deberán responder a una consulta popular de cinco preguntas relacionadas con el uso del espacio público, contratos municipales, seguridad vial y propiedades, permisos de construcción y reservas financieras.

Y además de hacer un llamado a salir y manifestarse en las miles de urnas puestas en diferentes puestos de votación al rededor de los cinco condados, que diferentes sectores definen como un medidor sobre la actual gestión de la administración Trump, líderes y organizaciones recuerdan que existen leyes y derechos que protegen el ejercicio del voto de manera libre y plenamente.

“Es el día de las elecciones. Los puestos abren desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Encuentre su sitio de votación en FindMyPollsite.Vote.NYC”, afirmó el organismo electoral, que de paso advierte qué derechos hay y dónde denunciar anomalías.

La Junta Electoral de Nueva York (BOE) recalcó que es importante que los neoyorquinos confirmen, a través de los enlaces del organismo oficial, primero dónde son sus puestos de votación, para evitar contratiempos y además advirtió a los votantes que tienen un abanico de derechos protegidos por la ley.

Además del derecho a ejercer su voto y elegir candidatos y pronunciarse sobre las propuestas que figuran en la boleta electoral, con tiempo suficiente para votar, cada sufragio debe ser emitido y contabilizado “sin coacción ni intimidación”.

El organismo electoral recalcó a los votantes registrados que las personas mayores, las personas con discapacidad y las minorías lingüísticas tiene protegido su derecho a tener un acceso equitativo y sin discriminación al voto, incluso quienes no saben leer ni escribir. Y en aspectos logísticos y de infraestructura, como rampas o acceso a los centros de votación, también los votantes deben solicitar asistencia si encuentras complicaciones para ingresar.

La Junta electoral mencionó de paso que un total de 690,526 neoyorquinos emitieron ya su voto durante la jornada de votación anticipada que culminó el domingo. Brooklyn se convirtió en el condado con mayor movimiento en las urnas, con 219,536, seguido por Manhattan, con 188,434, Queens, con 162,914, El Bronx, con 67,630 y Staten Island, donde han votado en estos comicios 52,012.

La Fiscalía General de Nueva York recordó, por su parte que en todo el estado existe la línea telefónica de protección electoral, donde todos los votantes que encuentren problemas pueden llamar y obtener ayuda y también denunciar irregularidades.

“Esta línea estará disponible para abordar y resolver diversos problemas que puedan enfrentar los votantes, incluidos inconvenientes relacionados con el voto por correo o la votación presencial en los centros de votación”, dijo la oficina estatal. “Asimismo, se encuentra disponible una guía con preguntas frecuentes para ayudar a los electores en temas como el proceso de voto en ausencia o por correo, cuestiones sobre el registro de votantes y cualquier dificultad que pueda surgir en los centros de votación”.

La línea de ayuda (866) 390-2992 estará disponible de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. este martes y además durante el miércoles tras la jornada electoral, pero los electores también tienen la opción de enviar quejas por escrito en cualquier momento a través del formulario de quejas en internet.

La Fiscal Letitia James, quien busca su reelección en los comicios, destacó la importancia de salir a ejercer el derecho al voto en las urnas y reiteró el compromiso de las autoridades neoyorquinas para garantizar el sufragio.

“Nuestra democracia se fundamenta en el derecho de cada estadounidense a votar y hacer oír su voz en las urnas. Nuestra línea telefónica de protección electoral está a disposición de los neoyorquinos en cada etapa del proceso de votación”, reiteró la Fiscal. “Los habitantes de Nueva York merecen ejercer su voto con confianza, y seguiremos trabajando para garantizar que nuestras elecciones estén libres de intimidación y acoso”.

La funcionaria agregó que además si hay votantes haciendo fila antes del cierre de los puestos de votación, se les debe permitir ejercer su voto y recalcó que todos los votantes registrados tienen derecho a votar “sin sufrir coacción ni intimidación”, ya sea por parte de funcionarios electorales o de cualquier otra persona.

Datos

3 de noviembre de 2026 es la fecha oficial de las elecciones en NY

6:00 a.m. a 9:00 p.m. es el horario para votar

13 millones de votantes en el estado de NY están registrados para votar

Antes de ir a votar consulte en este enlace dónde es su puesto de votación, pues a veces puede cambiar: https://findmypollsite.vote.nyc/

También puede consultar este enlace si no vive en los cinco condados: https://voterlookup.elections.ny.gov/

Si desea reportar una queja o irregularidad en el proceso de votación puede llamar al (866) 390-2992 en la línea de protección al votante

Puede visitar también el sitio web de la Junta Electoral de NY http://www.elections.ny.gov para obtener más información

Cargos en disputa

Gobernación de NY: La demócrata Kathy Hochul busca su reelección contra el republicano Bruce A. Blakeman

Contralor estatal: El demócrata Thomas DiNapoli busca su reelección contra el republicano Joseph Hernández

Fiscal General de NY: La demócrata Letitia James busca su reelección contra la republicana Saritha Komatireddy

Senadores estatales: 28 distritos en juego

Asambleístas estatales: 55 distritos en contienda

Concejo Municipal: Habrá una contienda especial por el Distrito 3 de Manhattan entre el demócrata Carl Wilson y el independiente Haris Bhatti

Sillas por el Congreso: 26 congresistas representarán a NY en la Cámara de Representantes

Este 3 de noviembre son las elecciones generales en NY. Foto Edwin Martínez. Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

5 preguntas adicionales que deberán responder los votantes

1. Uso del espacio público: Simplificaría permisos para cafés, rampas y otras instalaciones, eliminaría audiencias obligatorias y la facultad del Concejo de rechazar cafés en las aceras

2. Contratos municipales: Permitiría reducir papeleo de contratistas, exigiría reuniones trimestrales de la junta de contratación y simplificaría ciertos procedimientos

3. Seguridad vial y propiedades: Agilizaría proyectos viales, determinados procesos de venta o arrendamiento de propiedades municipales y la adquisición de oficinas para empleados

4. Permisos de construcción: Crearía un sistema centralizado, ampliaría las autoridades facultadas para aprobar documentos y trasladaría permisos de estructuras costeras al Departamento de Edificios

5. Reservas financieras: Establecería una meta de reservas de por lo menos el 12% de los ingresos tributarios del año anterior y una metodología para las aportaciones

Estos son sus derechos como votante en NY