Fallo masivo de escáneres de votación en el condado neoyorquino de Westchester
Una avería técnica impide la lectura de papeletas en los recintos de Westchester por lo que los electores depositan sus sufragios en bolsas de resguardo
El ejecutivo del condado de Westchester, Nueva York, Ken Jenkins, informó que las máquinas de votación en gran parte de los centros electorales del condado no aceptaban las papeletas este martes en la mañana debido a un problema que no se ha especificado.
Los escáneres empezaron a presentar problemas cuando las urnas abrieron a las 6:00 de la mañana.
Se indicó a los votantes que sigan en la fila y rellenen una papeleta de voto, que se pondrán en bolsas de votación de emergencia de color naranja para ser contada posteriormente.
La Junta Electoral del Estado de Nueva York aseguró que no hay interrupciones en el proceso de votación.
“Se han implementado procedimientos de votación de emergencia establecidos desde hace tiempo, en los que las papeletas completadas se custodian bajo control bipartidista y se contabilizarán. Si bien los problemas técnicos pueden resultar frustrantes, existen procedimientos de contingencia precisamente para estas circunstancias”, se lee en un comunicado.
Jenkins no dio a conocer cuál era el problema, y no se sabe cuándo se solucionará.
Mike Lawler, republicano que se presenta a la reelección en la zona baja del valle del Hudson, expresó que todos los escáneres del condado están fuera de servicio.
“La Junta Electoral está trabajando con sus proveedores para resolverlo. Sin embargo, se contarán todos los votos. Manténganse en la fila y voten. No abandonen el centro de votación sin haber votado”, escribió en X.
La candidata demócrata Cait Conley también publicó un mensaje sobre el tema, instando a los neoyorquinos a que sigan votando, informó CBS News.
“No se dejen disuadir y hagan oír su voz. La Junta Electoral está trabajando diligentemente en este asunto de manera bipartidista”, escribió.
La disputa entre Lawler y Conley por el 17.º distrito congresional de Nueva York se encuentra muy cerrada. El distrito abarca la mayor parte del norte del condado de Westchester y una pequeña porción del sur.
Por su parte, Letitia James, fiscal general de Nueva York, aseguró que su oficina está siguiendo de cerca el asunto.
“Los votantes de Westchester aún pueden completar y entregar sus boletas de manera segura en sus centros de votación. Sus votos contarán”, manifestó.
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