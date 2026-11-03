Fallo masivo de escáneres de votación en el condado neoyorquino de Westchester

El ejecutivo del condado de Westchester, Nueva York, Ken Jenkins, informó que las máquinas de votación en gran parte de los centros electorales del condado no aceptaban las papeletas este martes en la mañana debido a un problema que no se ha especificado.

Los escáneres empezaron a presentar problemas cuando las urnas abrieron a las 6:00 de la mañana.

Se indicó a los votantes que sigan en la fila y rellenen una papeleta de voto, que se pondrán en bolsas de votación de emergencia de color naranja para ser contada posteriormente.

La Junta Electoral del Estado de Nueva York aseguró que no hay interrupciones en el proceso de votación.

“Se han implementado procedimientos de votación de emergencia establecidos desde hace tiempo, en los que las papeletas completadas se custodian bajo control bipartidista y se contabilizarán. Si bien los problemas técnicos pueden resultar frustrantes, existen procedimientos de contingencia precisamente para estas circunstancias”, se lee en un comunicado.

Jenkins no dio a conocer cuál era el problema, y no se sabe cuándo se solucionará.

Mike Lawler, republicano que se presenta a la reelección en la zona baja del valle del Hudson, expresó que todos los escáneres del condado están fuera de servicio.

“La Junta Electoral está trabajando con sus proveedores para resolverlo. Sin embargo, se contarán todos los votos. Manténganse en la fila y voten. No abandonen el centro de votación sin haber votado”, escribió en X.

There is a problem with every ballot scanner in Westchester County. We do not yet know the exact cause of the issue, whether it is the ballot or the machine. The Board of Elections is working with their vendors to resolve it.



However, every ballot will be counted. Stay on line? — Mike Lawler (@lawler4ny) November 3, 2026

La candidata demócrata Cait Conley también publicó un mensaje sobre el tema, instando a los neoyorquinos a que sigan votando, informó CBS News.

“No se dejen disuadir y hagan oír su voz. La Junta Electoral está trabajando diligentemente en este asunto de manera bipartidista”, escribió.

Westchester! There are technical issues with ballot scanners in Westchester, but don't worry: you can still vote and every vote is being counted! Don't be dissuaded and have your voice heard.



The issue is being worked on diligently by the Board of Elections in a bipartisan? — Cait Conley (@CaitforNewYork) November 3, 2026

La disputa entre Lawler y Conley por el 17.º distrito congresional de Nueva York se encuentra muy cerrada. El distrito abarca la mayor parte del norte del condado de Westchester y una pequeña porción del sur.

Por su parte, Letitia James, fiscal general de Nueva York, aseguró que su oficina está siguiendo de cerca el asunto.

“Los votantes de Westchester aún pueden completar y entregar sus boletas de manera segura en sus centros de votación. Sus votos contarán”, manifestó.

My office is monitoring this issue with scanners in Westchester and is in touch with the state and local Boards of Elections as they work on a solution.



Westchester voters can still safely fill out and turn in their ballots at their polling locations. Your votes will count. https://t.co/Zm1AerRzsM — NY AG James (@NewYorkStateAG) November 3, 2026

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