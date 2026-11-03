Guía electoral clave para la jornada de votación en Nueva York y Nueva Jersey

Este martes 3 de noviembre se decidirá el equilibrio de poder en el Congreso, que incluye la Cámara de Representantes y el Senado, además de diferentes contiendas importantes para gobernador y otros cargos locales.

Las elecciones de mitad de mandato suelen ser consideradas un referéndum sobre el partido que controla la Casa Blanca. No obstante, con el aumento acelerado en los precios de los supermercados y gasolineras, el costo de la vida se ha mantenido como una de las principales preocupaciones de los electores.

Shrey Panda, de Fort Greene, emitió su voto durante su carrera matutina de este martes y expresó que, como gran parte de los estadounidenses, la asequibilidad era su principal preocupación.

“Aquí es muy caro, y creo que en todo el país también”, expresó Panda, de 33 años, antes de entrar a votar. “Creo que la economía siempre será lo más importante”.

En el séptimo distrito congresional de Nueva Jersey, el candidato republicano Tom Kean Jr. está batallando por su supervivencia política contra la demócrata Rebecca Bennett, quien encabeza la mayoría de los sondeos.

Urnas abiertas desde las 6:00 de la mañana en NY y NJ

Aquí encontrará su centro de votación para este martes en el estado de Nueva York. Asimismo, cerrarán a las 9:00 de la noche.

Por otro lado, aquí encontrará su centro de votación en Nueva Jersey; las urnas cierran a las 8:00 de la noche.

Si la papeleta de voto es por correo, ¿qué sucede?

En Nueva York, puede completar su boleta de voto por correo y entregarla en la oficina de la Junta Electoral de su condado o en cualquier centro de votación abierto este martes.

Su boleta será válida si la Junta Electoral la recibe antes del día de las elecciones, o si llega dentro de la semana posterior al día de las elecciones, pero tiene un matasellos de ese día, informó Gothamist.

El Servicio Postal de EE.UU. (USPS) no siempre pone el matasellos del día en que se recibe el envío, por lo que podría ser demasiado tarde para enviar la boleta por correo y asegurar la entrega a tiempo.

En tanto, en Nueva Jersey, puede depositar su boleta de voto por correo en un buzón seguro o en la oficina de la Junta Electoral de su condado. Puede hallar la localización de un buzón en su condado aquí.

Para aquellos que devuelvan su boleta por correo, esta debe tener matasellos del día de las elecciones a las 8:00 de la noche como máximo y ser recibida dentro de los seis días posteriores a las elecciones.

Importante: Los centros de votación NO aceptan boletas de voto por correo.

Votación en Nueva York

Los electores del estado elegirán a su gobernador, fiscal general del estado, contralor estatal, así como a sus representantes legislativos federales y estatales.

También puede consultar la guía para votantes de Nueva York.

En la ciudad de Nueva York, los electores deberán decidir sobre cinco preguntas en la boleta electoral.

Representación en las elecciones de NJ

Las elecciones al Congreso están dominando el ciclo electoral de este 2026 en Nueva Jersey.

Rebecca Bennett, candidata demócrata que se presenta por primera vez, trata de desbancar al representante republicano Tom Kean en el séptimo distrito congresional de Nueva Jersey, en lo que se prevé que sea la contienda electoral de mitad de periodo más disputada de Nueva Jersey.

A diferencia de otros demócratas emergentes en el estado, como la representante progresista Analilia Mejía y el Dr. Adam Hamawy, Bennett se postuló como una demócrata moderada en un distrito tradicionalmente conservador que se ha inclinado hacia el Partido Republicano desde 2020.

Bennett, exejecutiva del sector salud y expiloto de helicóptero de la Marina, de 39 años, se enfocó en los problemas de asequibilidad, como el incremento de los precios de la gasolina, los alimentos, el cuidado infantil y la atención médica.

Kean, heredero político de una de las dinastías más reconocidas de Nueva Jersey, busca un tercer mandato en el Congreso. El republicano de 58 años es hijo de un popular exgobernador y sirvió a la legislatura estatal por casi 20 años. Se postula en un contexto de baja popularidad del presidente Donald Trump en el estado y enfrentó cuestionamientos persistentes sobre su ausencia de más de 100 días del Congreso a inicios de este 2026, cuando fue hospitalizado por una depresión grave.

Otros candidatos en Nueva Jersey

En los últimos días de la temporada de los comicios de medio término, la contienda en el segundo distrito congresional del sur de Nueva Jersey se ha convertido en una lucha evidentemente reñida entre el actual representante republicano, Jeff Van Drew, quien busca su cuarto mandato, y el candidato demócrata Zack Mullock, alcalde de Cape May, un pueblito de la costa de Nueva Jersey.

La votación anticipada mostraba que los demócratas estaban acumulando una amplia ventaja de cara al día de las elecciones de este martes.

De acuerdo con el análisis, políticos como Cook Political Report y Decision Desk HQ, se espera que los candidatos demócratas del Congreso, la representante Analilia Mejia, el Dr. Adam Hamawy (quien se presenta por primera vez) y la representante Nellie Pou, resulten victoriosos el martes en distritos de todo el estado.

Asimismo, el representante republicano Chris Smith parte como favorito para obtener su vigésimo cuarto mandato en el 4.º distrito de Nueva Jersey, tradicionalmente republicano.

Por su parte, el senador demócrata Cory Booker es el gran favorito para ganar un cuarto mandato consecutivo, en medio de rumores de que está preparando su candidatura a la presidencia en 2028.

Agentes federales de la ley o de inmigración en centros de votación

No, no está permitido el ingreso legal para estar en los centros de votación. No obstante, cada centro de votación de la ciudad de Nueva York contará con oficiales del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) asignados conforme a la ley estatal.

Si un elector tiene algún problema en Nueva York o Nueva Jersey, puede llamar al 1-866-OUR-VOTE para hablar con un voluntario de la línea directa de protección electoral, que no es partidista.

Sigue leyendo:

• ¿Votamos por un partido o por la vida que queremos? Lo que el hispano lleva a las urnas

• Elecciones en Estados Unidos en vivo: demócratas y republicanos se miden en las elecciones de medio término

• Arrancan las elecciones en EE.UU. con la mirada puesta en el control del poder