Administración Trump asegura que seguirán las deportaciones pese a la derrota electoral

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos mantendrá sin cambios sus operativos de deportación pese a la derrota republicana en las elecciones de mitad de mandato, frente a la parcialidad demócrata.

“Las deportaciones continuarán”, escribió al respecto el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, a través de su cuenta oficial de X.

Deportations will continue. — Secretary Markwayne Mullin (@SecMullinDHS) November 4, 2026

Los datos electorales reflejaron una disminución del respaldo republicano en el 99% de aproximadamente 2,200 condados analizados, en comparación con los registros de las elecciones presidenciales de 2024. Los márgenes de reducción fueron más acentuados en las demarcaciones con mayor proporción de población hispana.

Sobre las prioridades del electorado, las encuestas a pie de urna de la cadena NBC ubicaron la economía como el principal problema para el 39% de los votantes, seguida por el estado de la democracia con un 32%, mientras que la política migratoria ocupó el tercer lugar con un 14%.

Dentro del grupo que priorizó el tema migratorio, un 44% respaldó la gestión republicana frente a un 41% que se inclinó por la postura demócrata. Por su parte, un estudio del Pew Research Center publicado en octubre indicó que el 62 % de los votantes latinos consideraba excesivo el volumen de deportaciones ejecutadas por el Gobierno federal.

Cifras del balance migratorio

Los datos del Instituto de Política Migratoria (MPI) señalan que las autoridades registraron cerca de 980,000 deportaciones entre el 20 de enero de 2025 y el 31 de julio de 2026.

Asimismo, el instituto estimó que la cifra alcanzaría unas 660,000 deportaciones durante el año fiscal 2026, concluido el pasado 30 de septiembre. Asimismo, el análisis determinó que el 80% de las expulsiones contabilizadas hasta el mes de julio correspondió a personas sin antecedentes ni condenas penales.

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