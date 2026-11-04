Así es como México también “ganó” en las elecciones de EE.UU.

México también tuvo motivos para celebrar los resultados de las elecciones intermedias de Estados Unidos del 3 de noviembre de 2026. Aunque no participó como país en la contienda, el avance de políticos de origen mexicano en 2 estados estratégicos y el retroceso del Partido Republicano de Donald Trump dejaron una victoria simbólica para la comunidad mexicoamericana.

Los triunfos de Xavier Becerra en California y Gina Hinojosa en Texas colocaron a 2 figuras con raíces familiares mexicanas al frente de estados fundamentales para la economía, la política y la relación bilateral. A ellos se sumó Bobby Pulido, quien ganó una contienda para la Cámara de Representantes, mientras otros legisladores mexicoamericanos consiguieron conservar sus posiciones en el Congreso.

El resultado adquiere relevancia por el discurso que Trump ha mantenido sobre México y la inmigración. Sin embargo, hablar de una victoria mexicana es resaltar un avance de estadounidenses de ascendencia mexicana, no de un triunfo electoral del Gobierno de Claudia Sheinbaum ni de una garantía de mejores condiciones para el país.

California y Texas tendrán gobernadores de origen mexicano

Uno de los resultados más relevantes fue el de Xavier Becerra, quien ganó la gubernatura de California frente al republicano Steve Hilton. Con su victoria, se convertirá en el primer latino elegido directamente para gobernar el estado desde el siglo XIX.

Becerra, nacido en Sacramento e hijo de padres mexicanos, cuenta con una trayectoria política de varias décadas. Representó a California durante 12 periodos en la Cámara de Representantes, fue fiscal general del estado y encabezó el Departamento de Salud y Servicios Humanos durante la administración de Joe Biden.

En Texas, Gina Hinojosa derrotó al republicano Greg Abbott y consiguió una victoria que rompe más de 3 décadas de dominio de ese partido en la gubernatura. Será la primera mujer y la primera persona latina en ocupar ese cargo en la historia del estado.

Su triunfo también representa un cambio político en una entidad fronteriza con México, donde la población latina tiene un peso demográfico y electoral considerable. La campaña demócrata consiguió recuperar terreno en distritos donde el voto hispano puede resultar determinante.

La representación mexicoamericana también tuvo avances en el Congreso. El cantante y político Bobby Pulido ganó una contienda por un escaño en la Cámara de Representantes, mientras Henry Cuellar y Vicente Gonzalez resistieron los desafíos republicanos en sus respectivos distritos texanos.

Estos resultados reflejan una mayor presencia de políticos con ascendencia mexicana en los espacios de decisión estadounidenses. Además, California y Texas concentran una parte sustancial de los intercambios comerciales y de los vínculos familiares entre ambos países.

El revés de Trump y el peso del voto latino

La otra parte de esta lectura simbólica está en el resultado nacional. Los demócratas recuperaron el control de ambas cámaras del Congreso, de acuerdo con los resultados reportados tras la jornada electoral, lo que representa un revés para Trump y limita el margen político de su administración durante la segunda mitad de su mandato.

El descontento con el costo de vida, la situación económica y las políticas migratorias figuró entre los factores que marcaron el comportamiento electoral. En Texas, los demócratas lograron avances en distritos fronterizos con una importante presencia latina.

No obstante, no se debe atribuir el resultado exclusivamente al voto mexicanoamericano. Las elecciones respondieron a múltiples preocupaciones de los ciudadanos estadounidenses y a un rechazo más amplio hacia algunas decisiones de la administración republicana.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró los triunfos de Becerra e Hinojosa durante su conferencia matutina del 4 de noviembre. Destacó que ambos tienen vínculos familiares con México y consideró que su llegada a posiciones de poder representa un reconocimiento a los mexicoamericanos.

“Nos da mucho gusto que mexicano-estadounidenses, que están allá, pues tengan esta participación y este reconocimiento”, expresó.

¿Qué gana México con estos resultados?

La victoria simbólica no significa que México vaya a obtener automáticamente ventajas comerciales, cambios en las políticas migratorias o una relación más favorable con Washington. Los gobernadores electos y los nuevos legisladores son representantes de EE.UU. y deberán responder a sus electores, no a las prioridades del Gobierno mexicano.

Aun así, el nuevo equilibrio legislativo puede convertirse en un contrapeso para algunas iniciativas de Trump, mientras la presencia de políticos de ascendencia mexicana en puestos relevantes amplía la representación de una comunidad que mantiene vínculos culturales, económicos y familiares con su país de origen.

Sheinbaum pidió esperar antes de anticipar cambios en la relación bilateral. Recordó que las conversaciones sobre el Tratado entre México, EE.UU. y Canadá (T-MEC) continúan con el Gobierno federal estadounidense y que su administración busca mantener la cooperación bajo el respeto a la soberanía nacional.

La mandataria también puntualizó que México no negocia directamente con el Congreso, sino con el Ejecutivo encabezado por Trump. Por eso, consideró prematuro afirmar que el resultado electoral modificará las conversaciones comerciales.

Así, el 3 de noviembre dejó una fotografía política con un significado especial para México: 2 estados clave tendrán gobernadores de ascendencia mexicana, más representantes de esa comunidad consiguieron victorias y el partido de Trump sufrió un importante retroceso. Una victoria simbólica, sin duda, pero cuyos beneficios concretos para México todavía están por demostrarse.

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