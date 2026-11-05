Aumentan amenazas de bomba contra aviones en toda Europa que han provocado desvío

Una serie de alertas de seguridad dirigidas contra al menos 14 aviones comerciales generó desvíos de rutas y procedimientos de emergencia en diversos puntos del continente europeo este jueves. Hasta el momento, los cuerpos de seguridad no han localizado ningún artefacto explosivo en las aeronaves inspeccionadas.

Las autoridades continentales no han establecido el origen de las advertencias ni la existencia de una coordinación entre los casos reportados.

“Es demasiado pronto para sacar conclusiones sobre si los incidentes denunciados están relacionados”, declaró Apostolos Tzitzikostas, comisario europeo de Transporte y Turismo Sostenibles, durante una rueda de prensa en Bruselas, Bélgica. En la misma intervención, la autoridad continental añadió que “aún no tenemos información sobre si se trata de un ciberataque”.

Asimismo, el aeropuerto de Roma, en Italia, confirmó a NBC News que las alertas enviadas contra dos vuelos con destino a la capital italiana ingresaron por correo electrónico, con mensajes remitidos en oposición a “su régimen feminista”.

Aeronaves afectadas y protocolos de emergencia

Entre las rutas impactadas, la aerolínea Aer Lingus informó que el vuelo EI402, que cubría el trayecto Dublín-Roma, cambió su trayectoria cerca de París y se dirigió a una base de la Fuerza Aérea Francesa. La oficina del primer ministro francés, Sébastien Lecornu, detalló mediante un comunicado que los 151 pasajeros y seis tripulantes fueron evacuados para permitir la revisión del equipo de desactivación de explosivos.

En otro suceso, la autoridad aeroportuaria de Roma indicó que aviones de la fuerza aérea italiana escoltaron un vuelo de Finnair procedente de Helsinki hasta el aeropuerto de Fiumicino tras una advertencia anónima.

“Lamentablemente, el tráfico aéreo a veces es objeto de amenazas, como hemos visto esta semana, cuando otras aerolíneas en Europa también han recibido falsas amenazas de bomba”, declaró Stiina Tuunanen, portavoz de Finnair, en un correo electrónico enviado a NBC News. Tuunanen agregó que “las amenazas casi siempre carecen de fundamento”.

Adicionalmente, LOT Polish Airlines notificó afectaciones en dos de sus operaciones con origen en Varsovia, dirigidas hacia Bruselas y París. Los protocolos de inspección y patrullajes con unidades caninas de la policía y el ejército también se activaron en las instalaciones aeroportuarias de Praga, Copenhague y Varsovia.

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