Concacaf anuncia nuevo formato para la Copa Oro a partir del 2027

La Copa Oro está por comenzar una nueva etapa. La Concacaf confirmó este jueves 5 de noviembre una modificación importante en el sistema de competencia para la edición de 2027, con el objetivo de aumentar la exigencia deportiva desde la primera ronda.

Por primera vez bajo este formato, las 16 selecciones participantes serán distribuidas en dos grupos de ocho equipos, dejando atrás el tradicional sistema de cuatro sectores con cuatro integrantes.

Sin embargo, esto no significa que todos los países de un mismo grupo se enfrentarán entre sí.

Cada selección disputará cuatro partidos contra rivales diferentes, uno más que en las ediciones anteriores. Los resultados se acumularán en una tabla general por grupo y únicamente los cuatro primeros lugares avanzarán a los Cuartos de Final.

La intención de la Concacaf es generar enfrentamientos entre selecciones de mayor nivel desde las primeras jornadas, evitando que los partidos más atractivos tengan que esperar hasta las rondas de eliminación directa.

¿Cómo funcionará el nuevo sorteo de la Copa Oro?

El sorteo también presentará cambios importantes.

Las 16 selecciones serán distribuidas en ocho bombos de dos equipos, de acuerdo con el ranking de la Concacaf. Posteriormente, cada grupo recibirá una selección de cada bombo.

Una vez definidos los sectores, los participantes serán organizados en cuatro rangos de clasificación. Cada país se enfrentará a un rival de cada rango, mediante un calendario previamente establecido.

De esta manera, todos tendrán cuatro encuentros en la primera fase, pero no necesariamente jugarán contra los mismos adversarios.

Los cuatro mejores equipos de cada grupo conseguirán su boleto a los Cuartos de Final. A partir de ese momento, la competencia recuperará el formato de eliminación directa, con Semifinales y Final a partido único.

Además, el rendimiento durante la fase inicial determinará los cruces de Cuartos de Final, enfrentando a los equipos mejor ubicados con los de menor clasificación.

¿Cuándo comienza la Copa Oro 2027?

El torneo comenzará el 17 de junio de 2027 y concluirá el 11 de julio, cuando se dispute la gran Final.

La fase de grupos se desarrollará del 17 al 30 de junio, mientras que los Cuartos de Final están programados para el 3 y 4 de julio.

Las Semifinales se disputarán el 7 y 8 de julio, y el sorteo oficial se realizará el 8 de abril de 2027.

Las sedes y el calendario completo de partidos serán anunciados posteriormente.

La Concacaf apuesta por una competencia más intensa y con mayor atractivo desde el inicio. Para México, el objetivo será el mismo de siempre: conquistar el título, aunque esta vez el camino será diferente.

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