Netflix transmitirá las finales de la Copa Oro y la Nations League

La plataforma de streaming Netflix continúa ampliando su inmersión en el deporte. Este martes se conoció que la Concacaf alcanzó un acuerdo con la compañía de entretenimiento para transmitir en México las finales de la Copa Oro y la ‘Nations League’ de la Concacaf para 2027.

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A través de las redes sociales, Netflix y la Concacaf anunciaron el acuerdo a partir de 2027 para el público mexicano.

“Concacaf y Netflix anuncian acuerdo de transmisión para las finales de la Gold Cup y la Nations League en México”, anunciaron la Concacaf y Netflix.

Concacaf and Netflix Announce Broadcast Agreement for Gold Cup and Nations League Finals in Mexico https://t.co/YK9J0a2gML 🔗 pic.twitter.com/iRUjJ69Ju7 — Concacaf Media (@ConcacafMedia) April 14, 2026

El acuerdo contempla los derechos de transmisión en México para las ediciones 2027 y 2029 de la Copa Oro y las Finales de la Liga de Naciones de Concacaf.

El secretario general de la Concacaf, Philippe Moggio, aseguró que el convenio busca acercar a los usuarios a las competencias.

“Estamos muy emocionados de asociarnos con Netflix para México mientras continuamos fortaleciendo la forma en que los aficionados se conectan con nuestras principales competencias”, señaló.

En este sentido, Netflix reconoció que la compañía ha incrementado su apuesta por eventos en vivo, especialmente aquellos ligados al futbol, por su capacidad de convocatoria.

“Los partidos de selecciones nacionales de Concacaf reúnen a millones de aficionados en México. Nos llena de emoción que podrán vivir estos torneos exclusivamente a través de Netflix”, indicó Carolina Leconte.

La Copa Oro de 2027 contará con 16 selecciones y se jugará en verano para definir al campeón regional.

Por su parte, la Liga de Naciones se disputará en marzo en el SoFi Stadium de Los Ángeles, con la participación de los cuatro ganadores de los cuartos de final.

Netflix se ha involucrado de lleno en el streaming deportivo con acuerdos como el de la MLB, que incluye el Opening Night 2026 y eventos icónicos como el Home Run Derby, transmitidos a más de 190 países. También se suman eventos como la WWE o la pelea de boxeo entre Mike Tyson y Jake Paul.



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