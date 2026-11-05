Santiago Peña, presidente de Paraguay, renuncia antes de enfrentar juicio político

El presidente de Paraguay, Santiago Peña renunció a su cargo este jueves antes del inicio de un procedimiento de juicio político parlamentario, y ocurre tras la intervención financiera de Ueno bank, una entidad bancaria privada vinculada al gobernante que supuestamente captó fondos millonarios de organismos estatales durante su administración.

“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones públicas”, declaró Peña en su mensaje a la nación, que fue replicado en redes sociales.

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