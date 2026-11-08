Arrestan a venezolano armado cerca de la Casa Blanca tras amenazar con matar a Trump

Un inmigrante venezolano fue arrestado cerca de la Casa Blanca, en Washington D. C., luego de que agentes del Servicio Secreto encontraran tres armas de fuego y municiones en su vehículo. Durante el procedimiento, el hombre aseguró que escuchaba voces en su cabeza que le ordenaban viajar a la capital estadounidense para matar al presidente Donald Trump.

El sospechoso fue identificado como Ronny Yordrix Guanipa Chirinos, a quien las autoridades estadounidenses describieron como un inmigrante en situación irregular procedente de Venezuela.

De acuerdo con información publicada por Telemundo, el arresto ocurrió la noche del jueves 5 de noviembre, cuando agentes del Servicio Secreto observaron al hombre mientras permanecía dentro de un vehículo estacionado en la avenida Constitución, cerca de la sede presidencial.

Al acercarse para interrogarlo, Chirinos manifestó que escuchaba voces que le decían que fuera a Washington D. C. y atentara contra Trump. Durante la inspección, los funcionarios descubrieron que el automóvil había sido reportado como robado y que el sospechoso llevaba armas en su interior.

Las autoridades encontraron tres armas de fuego, incluido un rifle, además de decenas de cartuchos de munición. Tras el hallazgo, procedieron a detenerlo.

En un comunicado conjunto, el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio Secreto informaron que Chirinos enfrenta varios cargos, entre ellos portar un rifle fuera de una vivienda o establecimiento comercial, tres cargos por transporte ilegal de armas de fuego y otros tres por posesión de armas no registradas.

También fue acusado de posesión de municiones no registradas, posesión de determinadas armas peligrosas, porte de una pistola sin licencia, uso no autorizado de un vehículo motorizado y robo y recepción de bienes robados.

Después de su detención, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas presentó una orden de detención migratoria contra el venezolano ante el Servicio de Marshals de Estados Unidos, organismo que mantiene su custodia.

Gobierno asegura que el venezolano ingresó sin papeles en 2024

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, destacó la actuación de los agentes y afirmó que el arresto evitó que el sospechoso pudiera hacer daño a otras personas.

“Gracias a nuestros valientes agentes del Servicio Secreto, este extranjero ilegal que llevaba tres armas de fuego en su vehículo fue arrestado cerca de la Casa Blanca antes de que pudiera lastimar a alguien”, expresó Mullin en el comunicado.

El funcionario también señaló que el hombre había amenazado al presidente Trump y cuestionó su permanencia en Estados Unidos.

Según la información difundida por el DHS, Chirinos ingresó irregularmente al país por Texas en marzo de 2024 y fue detenido entonces por la Patrulla Fronteriza. Sin embargo, las autoridades aseguraron que posteriormente quedó en libertad durante la administración del expresidente Joe Biden.

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