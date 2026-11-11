Republicana María Elvira Salazar logra la reñida reelección en Miami, según proyecciones

La representante republicana María Elvira Salazar aseguró su reelección en el distrito 27 de Florida tras superar al candidato demócrata Elliot Rodríguez por menos de 1,100 votos tras un recuento de votos en una contienda caracterizada por una escasa diferencia y la atención mediática nacional.

La Oficina de la Supervisora de Elecciones de Miami-Dade emitió el certificado oficial que confirma la victoria de Salazar por una diferencia menor al 0.5 % de los sufragios. Cadenas de noticias como NBC y el periódico Miami Herald proyectaron el triunfo de la candidata republicana.

La legislación de Florida exige un recuento de votos cuando el margen de victoria es inferior al 0.5 %. Durante el proceso, Elliot Rodríguez presentó una demanda en un tribunal federal para solicitar la retirada de la supervisora electoral de Miami-Dade, Alina García, por presunto conflicto de intereses debido a sus vínculos con Salazar, informó EFE. El juez federal David S. Leibowitz rechazó la solicitud de remoción, aunque calificó de “tontas” las declaraciones públicas previas de García al Miami Herald, donde afirmó que “María Elvira es la ganadora con o sin recuento”.

Declaraciones oficiales y contexto del distrito

Tras la difusión de los datos oficiales, Salazar publicó una declaración en la red social X en la que explicó los motivos por los que fue elegida por los ciudadanos en Miami.

“Esta victoria envía un mensaje que va más allá de Miami: Ganamos porque ESCUCHAMOS. Durante esta campaña, escuché a familias que quieren fronteras seguras, comunidades donde puedan vivir tranquilas, un respiro ante el aumento del costo de vida y un sistema migratorio que respete la dignidad”, precisó.

El distrito 27 de Florida engloba el área metropolitana de Miami y registra un 70% de población de origen latino. Tanto Salazar como Rodríguez compartían una trayectoria previa como periodistas de televisión de origen cubano.

Panorama de las elecciones de mitad de mandato

La campaña del distrito 27 obtuvo cobertura nacional a raíz de un anuncio publicitario en el que Salazar cuestionó las medidas de deportación implementadas por el presidente Donald Trump. Encuestas a la salida de las urnas reflejaron un alejamiento de votantes latinos del partido republicano en esa demarcación, motivado por el costo de vida y las deportaciones.

A nivel nacional, proyecciones de medios como CNN confirmaron que el Partido Demócrata alcanzó la mayoría en la Cámara de Representantes con más de 250 escaños. Sin embargo, en el estado de Florida el Partido Republicano conservó los cargos estatales, la gobernación, el puesto en el Senado y la fiscalía general.

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