Los republicanos de la Cámara de Representantes eligieron a Jim Jordan como su nuevo líder

Los republicanos de la Cámara de Representantes eligieron este martes al congresista Jim Jordan, de Ohio, como su nuevo líder, al tiempo que los del Senado mantuvieron a John Thune como su máximo representante, decisiones que llegan una semana después de la derrota que sufrieron en las elecciones de medio mandato.

Jordan, de 62 años, fue elegido en una reunión a puerta cerrada y, según publican medios locales, la votación resultó de 106 a 73 en la que venció al representante Steve Scalise, de Luisiana, quien ahora ocupa el segundo puesto en la jerarquía republicana.

Conocido por su carácter combativo y por su cercanía al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el nuevo líder de los republicanos tendrá un papel fundamental en la nueva etapa que se abrirá el 3 de enero cuando asuma el nuevo Congreso de mayoría demócrata.

“Cuando los demócratas ofrezcan más gobierno, nosotros ofreceremos más libertad”, afirmó Jordan estableciendo una declaración de intenciones de los republicanos para los próximos dos años

El republicano Mike Johnson, que hasta ahora era el presidente de la Cámara de Representantes, anunció el miércoles pasado que dejaba el liderazgo de su partido tras la derrota en las elecciones de medio mandato.

Paralelamente, el senador John Thune fue reelegido este martes para cumplir otro mandato como líder de la minoría republicana en el Senado tras un duro enfrentamiento con sus críticos conservadores que preferían aplazar la votación.

“El resultado de las elecciones no fue lo que esperábamos, pero creo que es importante que tomemos las lecciones de eso e interioricemos el mensaje que el pueblo estadounidense nos estaba enviando y nos concentremos en las cosas que realmente importan”, aseguró Thune en su primera comparecencia tras ser reelegido.

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