China impone multa de $120,000 por un anuncio de chocolates Dove que promovía la infidelidad

Las autoridades de Shanghái multaron a la empresa Zongzheng Food con 800,000 yuanes, equivalentes a unos $120,000 dólares, por un anuncio de chocolates Dove que, a juicio del regulador, promovía la infidelidad.

La sanción se impuso en octubre de 2026 y se hizo pública este jueves 12 de noviembre, según CBS News y Agence France-Presse.

Qué mostraba el anuncio y por qué fue sancionado

El video, publicado por primera vez en internet en agosto, mostraba a una mujer cuyo novio no le prestaba atención.

Después, ella recibía chocolates de otro hombre con el que mantenía una ‘situationship’, término en inglés que describe un vínculo romántico sin un compromiso claramente definido.

La escena generó críticas en las redes sociales chinas, ya que algunos usuarios interpretaron el anuncio como una promoción de la infidelidad.

La Administración Municipal de Supervisión del Mercado de Shanghái dijo en un comunicado que el anuncio presentó la infidelidad en una relación como una experiencia dulce, promoviendo ideas equivocadas sobre el matrimonio y las relaciones, y vulnerando las buenas costumbres sociales.

La multa recayó en la empresa que creó el video. Zongzheng Food también opera una tienda de Dove en Kuaishou, una plataforma china de comercio electrónico.

Dove, por su parte, es una marca de chocolates de Mars Inc., compañía estadounidense con sede en McLean, Virginia.

Qué dijo Dove tras las críticas

La marca se disculpó en agosto, antes de que se impusiera la sanción.

En su respuesta, publicada en la red social china Weibo, Dove explicó que el anuncio no había seguido su proceso de revisión de contenidos y lo calificó de claramente inapropiado.

También señaló que asume la responsabilidad por todo el contenido que se publica en sus canales oficiales.

El antecedente de OPPO y la caída de los matrimonios

El caso de Dove no es el primero en el que las autoridades chinas reprueban un anuncio por la forma en que retrata las relaciones de pareja.

En mayo, la empresa china de electrónica de consumo OPPO dijo que había sancionado severamente a varios ejecutivos por un anuncio que bromeaba sobre la infidelidad y que las autoridades habían condenado públicamente.

La sanció llega en un momento en que hay una crisis demográfica en China.

La tasa de natalidad se redujo a la mitad en la última década, y las autoridades han promovido con fuerza las estructuras familiares tradicionales.

Según datos del Ministerio de Asuntos Civiles de China divulgados la semana pasada, entre enero y septiembre de 2026 se registraron 4.6 millones de matrimonios, un 9.8% menos que en el mismo periodo del año anterior.

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