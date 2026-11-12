EE.UU. demanda a Lyft por discriminar a pasajeros con discapacidades y exige $53 millones

El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) demandó a Lyft por presuntamente discriminar a pasajeros con discapacidades que utilizan perros de servicio o sillas de ruedas plegables.

La acción judicial, interpuesta este lunes 9 de noviembre de 2026, busca $53 millones en compensaciones para las personas afectadas y cambios en las políticas de la empresa, por supuestas negativas de viajes y otras prácticas discriminatorias.

La demanda fue presentada ante el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Norte de California y alega violaciones del Título III de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA), que prohíbe la discriminación por discapacidad en servicios privados de transporte.

Las acusaciones contra Lyft

Según el Departamento de Justicia, Lyft y sus conductores rechazaron de manera habitual el servicio a personas con discapacidades. La demanda también sostiene que la empresa impuso cargos indebidos, incluidos cargos por cancelación, a pasajeros a quienes supuestamente había negado el servicio.

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El gobierno también acusa a Lyft de impedir que personas con movilidad reducida se sentaran en el asiento delantero cuando lo necesitaban y de negarse a realizar ajustes razonables en sus políticas y procedimientos para evitar la discriminación.

Además de las compensaciones económicas, la demanda solicita una orden judicial para que la empresa modifique sus políticas, cumpla con la ADA y capacite a sus empleados y conductores. También pide una multa civil para reforzar el cumplimiento de la legislación.

¿Qué dice Lyft sobre la demanda por discriminación?

Lyft rechazó las acusaciones y aseguró que mantiene políticas de larga data que obligan a sus conductores a atender a pasajeros con animales de servicio o dispositivos de movilidad plegables.

“Tenemos políticas de larga data que exigen que los conductores atiendan a pasajeros que viajan con animales de servicio o usan dispositivos de movilidad plegables, y los conductores que violan estas políticas enfrentan consecuencias graves, incluida la desactivación permanente”, declaró la compañía.

Lyft también indicó que cooperó con el Departamento de Justicia durante la revisión del caso. Sin embargo, la demanda deberá resolverse ante un tribunal federal y la empresa no ha sido declarada responsable de las acusaciones.

Quiénes están protegidos por la ADA

La Ley de Estadounidenses con Discapacidades exige que Lyft transporte a personas con discapacidades y sus animales de servicio. También obliga a la compañía a ofrecer viajes y asistencia a pasajeros que utilizan sillas de ruedas plegables u otros dispositivos de movilidad.

La ley federal distingue entre animales de servicio y animales de apoyo emocional.

El Departamento de Justicia precisa que un animal de servicio es un perro entrenado para realizar una tarea relacionada con la discapacidad de una persona. Los perros de apoyo emocional no están incluidos en esa definición bajo la ADA.

Si un conductor rechaza un viaje por la presencia de un perro de servicio o porque el pasajero utiliza una silla de ruedas plegable, la persona puede documentar el incidente y presentar una queja.

Cómo presentar una queja contra Lyft por discriminación

Las personas que consideren que fueron discriminadas por una discapacidad pueden presentar una queja ante la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.

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La agencia dispone de una línea gratuita de información sobre la ADA:

Teléfono: 1-800-514-0301

1-800-514-0301 TTY: 1-833-610-1264, para personas con sordera o dificultades auditivas

1-833-610-1264, para personas con sordera o dificultades auditivas En línea: División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia

División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia O bien en: https://www.ada.gov/file-a-complaint/

Es recomendable conservar la fecha del incidente, la ciudad, el número del viaje, el nombre del conductor, las comunicaciones con Lyft y cualquier cargo cobrado. Estos elementos pueden ayudar a documentar la queja.

La demanda busca compensaciones para personas con discapacidades que presentaron quejas ante Lyft o el Departamento de Justicia.

Un caso con antecedentes: Uber

La acción contra Lyft llega un año después de que el gobierno federal demandara a Uber por presunta discriminación contra pasajeros con discapacidades bajo la misma legislación. En ese caso, el Departamento de Justicia buscaba $125 millones para personas que habían presentado quejas ante la compañía o la agencia federal.

Uber rechazó las acusaciones y afirmó que estaba comprometida a mejorar el acceso y la experiencia de los pasajeros con discapacidades.

Las demandas contra ambas plataformas colocan bajo escrutinio federal sus políticas de transporte y la forma en que sus conductores atienden a personas que utilizan animales de servicio o dispositivos de movilidad.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la demanda contra Lyft por discriminación

¿Por qué el Departamento de Justicia demandó a Lyft?

Por presuntamente negar viajes a pasajeros con discapacidades, incluidos usuarios de perros de servicio y sillas de ruedas plegables, además de imponer cargos indebidos.

¿Cuánto dinero exige el gobierno federal?

La demanda busca $53 millones en compensaciones para personas afectadas, además de una multa civil y cambios en las políticas de Lyft.

¿Lyft ya fue declarada responsable?

No. La compañía negó las acusaciones y el caso deberá resolverse en un tribunal federal.

¿Los perros de apoyo emocional cuentan como animales de servicio?

No bajo la ADA. La ley reconoce como animales de servicio a perros entrenados para realizar tareas relacionadas con la discapacidad de una persona.

¿Qué hacer si Lyft te niega un viaje por una discapacidad?

Conserva las pruebas del incidente y presenta una queja ante la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, en línea o llamando al 1-800-514-0301.

Conclusión

La demanda federal contra Lyft podría tener consecuencias en la forma en que la plataforma atiende a pasajeros con discapacidades en todo Estados Unidos. Si el tribunal determina que la compañía violó la ADA, podría enfrentar compensaciones económicas, cambios obligatorios en sus políticas y capacitación adicional para sus conductores.

Negar un viaje por utilizar un animal de servicio o una silla de ruedas plegable puede tener consecuencias legales. Documentar el incidente y presentar una queja permite dejar constancia de posibles prácticas discriminatorias.

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