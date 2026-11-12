Demócrata Scott Colom se convierte en el primer senador afroamericano por Mississippi en 145 años

El demócrata Scott Colom, actual fiscal de distrito de 43 años, se convirtió en el primer senador afroamericano en representar a Mississippi en 145 años tras imponerse a la senadora republicana Cindy Hyde-Smith en las elecciones de medio mandato, según los reportes del escrutinio estatal. Con este triunfo, además, el político puso fin a una sequía de 44 años sin legisladores de su partido en el Senado federal por este estado sureño.

De acuerdo con los datos de la jornada electoral, el triunfo de Colom se concretó tras varios días de conteo continuo contra la titular republicana, Cindy Hyde-Smith. En las fases críticas de la tabulación, la diferencia entre ambos candidatos se redujo a un margen mínimo de 43 votos antes de confirmarse el resultado definitivo.

Con esta incorporación, la bancada demócrata suma ocho escaños recuperados en el ciclo electoral, consolidando su dominio numérico tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, un desenlace calificado en el análisis de los comicios como un revés “cataclísmica” para la formación republicana, informó EFE.

Estrategia enfocada en la economía y antecedentes judiciales

La propuesta de campaña del candidato electo priorizó medidas sobre el ingreso salarial, la reducción de gastos básicos y la cobertura de salud. Este mensaje se dirigió al electorado laboral de Misisipi, una entidad donde los ciudadanos afroestadounidenses representan el 37 % de la población total pero históricamente han tenido escasa cuota de representación estatal. El despliegue comunicacional incluyó piezas audiovisuales de alta difusión digital que captaron votantes de diversas tendencias partidistas.

En el ámbito institucional, la trayectoria de Colom incluye haber sido el primer juez afroestadounidense en un tribunal de justicia del condado de Lowndes y el primer fiscal municipal de esa misma comunidad en Columbus, su ciudad de origen. Su entorno familiar también registra actividad pública previa: su madre fue pionera como jueza afroestadounidense en un tribunal de equidad regional, mientras que su padre, abogado de profesión, colaboró en la transición presidencial de Ronald Reagan y compitió por la tesorería estatal en 1987 bajo las siglas republicanas.

Antecedentes entre los contendientes

La disputa electoral estuvo precedida por un episodio legislativo ocurrido en 2022. En aquel periodo, la administración del entonces presidente Joe Biden nominó a Colom para ocupar una magistratura federal en el Distrito Norte de Misisipi, postulación que contaba con apoyo bipartidista.

Sin embargo, el proceso fue detenido en el Senado por la propia Cindy Hyde-Smith, quien bloqueó el nombramiento tras señalar al aspirante como un extremista de izquierda, antecedente directo de la contienda en la que finalmente resultó desplazada de su escaño.

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