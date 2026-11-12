Detrás del derrumbe de un edificio en Brooklyn: ¿quién verificó que era seguro seguir excavando?

En 2024, cuando José Luis Caguana se capacitaba en Queens para trabajar en la construcción, su instructor Walter Sinche le dio el mismo consejo que a los demás alumnos: “Busquen seguridad. No esperen que les den seguridad. Denuncien sin miedo si es necesario”.

Lamentablemente Caguana, un joven inmigrante ecuatoriano de 26 años, dos años más tarde fue una de las víctimas que trabajaba en una excavación sobre la que cayó este miércoles en un edificio de tres pisos en Flatbush en Brooklyn. Hasta la tarde de este jueves, el derrumbe de la estructura, había dejado al menos ocho muertos y más de una decena de heridos.

La investigación examina los trabajos en el 2625 de la Avenida Bedford, el lote contiguo al edificio derrumbado. Tras meses de demolición y construcción en ese terreno, los obreros estaban excavando cuando el inmueble cedió y cayó hacia la obra, según funcionarios municipales.

El edificio, casi centenario, albergaba un establecimiento comercial en la planta baja y apartamentos en los niveles superiores.

Entre los fallecidos había dos niños y dos trabajadores de la construcción. Uno de ellos era Caguana.

Durante todo este jueves, los rescatistas seguían levantando grandes bloques de escombros para llegar a zonas que aún no habían podido revisar, mientras algunas familias esperaban noticias de sus allegados.

Allí en medio de labores de remoción de escombros y en medio de las investigaciones, el antiguo instructor de Caguana fue al lugar del derrumbe con una pregunta para las autoridades: ¿quién había comprobado que se podía seguir excavando junto a ese edificio?

“En este caso, que colapse un edificio ya no depende del trabajador”, aseveró Sinche, instructor de certificaciones de seguridad OSHA y directivo de la Alianza Ecuatoriana Internacional.

El activista ecuatoriano en sus cursos aconseja a los obreros que dejen de trabajar si consideran que las condiciones son inseguras.

“En la práctica, el temor a perder el empleo pesa mucho a la hora de cuestionar lo que ocurre en una obra. Tienen mucha necesidad de trabajar y por miedo a perder su trabajo prefieren seguir adelante confiando en que todo va a salir bien. Pero como vemos detrás de esta tragedia y muchas, no siempre es así”, refirió.

Este jueves bajo una fuerte lluvia en Flatbush, en el terreno de la tragedia Sinche dirigía muchas preguntas a los contratistas y al Departamento de Edificios (DOB) de la Ciudad de Nueva York: ¿qué apuntalamientos protegían al inmueble y quién los había inspeccionado?

El activista ecuatoriano Walter Sinche reclama una investigación profunda sobre este derrumbe que enluta nuevamente a familias de esa nación suramericana. (Foto: Fernando Martínez – Impremedia)

Las víctimas de siempre

Hasta el cierre de esta edición lo que se sabe es que la obra del 2625 de la Avenida Bedford tenía un permiso vigente de excavación y cimentación, ante la presión de la tragedia el comisionado del DOB, Ahmed Tigani, dijo que había trabajadores excavando cuando cedió el inmueble. También se confirmó que la Ciudad había aprobado un edificio de tres pisos en ese solar y todavía evaluaba una propuesta para adicionar otros niveles.

Los expedientes que pueden responder la pregunta de Sinche son los planos de protección del inmueble vecino, las actas de inspección y las mediciones de movimiento. ¿Hasta qué profundidad habían excavado junto al muro norte? ¿Qué sostenía los cimientos en ese punto? ¿Alguien volvió a medir las grietas después del informe de marzo?

Técnicamente, el código municipal exige sostener las cargas verticales y laterales del edificio vecino cuando sus cimientos están al mismo nivel o por encima del fondo de la excavación.

“La experiencia de tantos años en el área de la construcción nos dice que las empresas contratistas siempre evaden sus responsabilidades, inclusive llegando al extremo de cambiar su nombre. Lo único claro es que siempre las familias inmigrantes, y especialmente las ecuatorianas terminan poniendo los muertos”, subrayó Sinche.

La muerte de José Luis Caguana y la posibilidad de que otras personas de la nación suramericana se sumen al listado oficial de la víctimas en Flatbush recuerda otro caso que cambió la legislación laboral de Nueva York.

En 2015, Carlos Moncayo, un obrero ecuatoriano de 22 años, murió al desplomarse la zanja en la que trabajaba en el Meatpacking District de Manhattan en ese momento la investigación federal determinó que la excavación carecía de protección contra derrumbes. De hecho, su muerte dio nombre a la Ley de Carlos, firmada en 2022, que elevó las multas para empresas condenadas penalmente por la muerte o lesiones graves de un trabajador.

Un antecedente más reciente ocurrió en octubre de 2025, en labores de mantenimiento de edificios: Ander Bustamante, un ecuatoriano de 25 años, murió al caer siete pisos mientras limpiaba ventanas en el centro médico de la Universidad de Columbia, en el Alto Manhattan.

El trabajador de la construcción Segundo Zea era compañero de fútbol de José Caguana, el obrero cuya muerte fue confirmada. (Foto: Fernando Martínez – Impremedia)

“Tenía muchas ganas de progresar”

Entre la centenares de personas que aguardaban noticias en la zona del desastre, estaba el joven Segundo Zea quien estaba en las canchas el miércoles por la noche cuando, entre las seis y las siete, familiares le avisaron de la muerte de su amigo. Allí solía encontrarse con Caguana los fines de semana. Ambos venían de Quisapincha, en el cantón Ambato, provincia ecuatoriana de Tungurahua.

De acuerdo con Segundo, desde que llegó a Nueva York el joven fallecido trágicamente se interesó en trabajar en la construcción y tenía muy latente el “sueño americano”. Durante la semana trabajaba muy fuerte y los fines de semana jugaba fútbol.

“Él tenía muchos sueños, quería progresar. Su esposa está embarazada. Nosotros los migrantes ecuatorianos estamos muy tristes porque es una familia que queda destruida de por vida”, compartió.

En la escena de los escombros, otras familias seguían a la espera de noticias. Algunos testigos contaron que una madre ecuatoriana buscaba a su hijo porque creía que estaba en la obra cuando cayó el edificio. Al cierre de esta edición, las autoridades no habían confirmado que el hombre estuviera allí.

Asimismo, el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York (FDNY) mantuvo la búsqueda el jueves y no había divulgado una cifra de personas sin localizar.

Las grietas de la construcción

Un informe encargado por el equipo del proyecto y presentado al DOB en marzo, documentó grietas en la fachada norte del 1321 de la Avenida Flatbush, precisamente la que daba hacia la obra. El documento describía el muro en mal estado, sostienen algunos informes.

Según una orden de desalojo revisada por medios locales, el DOB atribuyó preliminarmente el derrumbe a trabajos de construcción inseguros en el lote contiguo. La investigación sigue abierta y la Ciudad aún no ha divulgado un peritaje que explique qué cedió primero.

El 20 de marzo, el DOB ordenó detener la demolición en la Avenida Bedford por falta de protección adecuada para las propiedades vecinas. Cuando los inspectores regresaron el 23 de abril, constataron que la demolición había continuado pese a la orden.

De igual forma trascendió que los contratistas recibieron una multa de $10,000, posteriormente la municipalidad levantó la orden el 8 de mayo, una vez corregidas las condiciones señaladas.

La sanción de abril correspondía específicamente a la demolición, pero la revisión de la fase de excavación plantea otra pregunta: ¿quién verificó en el terreno que las protecciones previstas se habían instalado y seguían funcionando?

Ante el desastre, el alcalde Zohram Mamdani ordenó inspecciones en alrededor de 100 obras vinculadas a empresas relacionadas con el proyecto. En este momento la Fiscalía de Brooklyn participa en la investigación, que abarca tanto la obra como el edificio caído.

Bajo una copiosa lluvia las autoridades municipales continuaron este jueves con la remoción de escombros y las investigaciones. (Foto: Fernando Martínez – Impremedia)

Todo es incierto

La investigación sobre la causa del colapso sigue abierta y hasta ahora ninguna autoridad ha atribuido responsabilidad a los propietarios, ni a los contratistas del proyecto.

Lo que confirma un reporte de la publicación Ghotamist es que la obra del 2625 de la Avenida Bedford tenía permiso vigente para la excavación, y los planos estructurales presentados al DOB preveían apuntalamiento de acero, madera y concreto, además de medidores de grietas, sismógrafos y la supervisión de un inspector especial.

El contratista sancionado en abril dijo a WABC que su empresa realizó la demolición y dejó el sitio entre finales de abril y principios de mayo, es decir, antes de que comenzara la excavación.

Lo confirmado hasta el jueves 12 de noviembre