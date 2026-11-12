Se derrumba un edificio en Brooklyn: al menos 6 muertos y varios heridos

Un edificio de tres pisos, ubicado en el barrio de Flatbush, Brooklyn, se derrumbó la noche de este miércoles y provocó la muerte de al menos 6 personas. Según las autoridades locales, también hay varios heridos.

A través de su cuenta de X, el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) confirmó el colapso de la estructura sobre una obra adyacente. Para las 8:30 pm (ET) ya se habían contabilizado 15 lesionados, mientras continuaban las labores de búsqueda.

“Varias personas del edificio y de la obra quedaron atrapadas. Esta será una operación prolongada, porque son de rescate tras un derrumbe y son extremadamente peligrosas”, declaró Lillian Bonsignore, comisionada del FDNY, añadiendo que entre las víctimas hay siete niños.

También destacó que más de 250 bomberos y miembros de los servicios de emergencias médicas (EMS) acudieron al lugar, mientras que las causas del derrumbe continúan bajo investigación.

Según informó ABC News, con el derrumbe del edificio, la pared de otro edificio contiguo, igualmente de tres plantas, también se desprendió y dejó al descubierto varios apartamentos.

At 4:01 p.m. Wednesday, the FDNY responded to 1321 Flatbush Avenue in Brooklyn for a collapse of a three-story, multiple-dwelling building into an adjacent construction site.



Units arrived within one minute and immediately started search-and-rescue operations. Two people have? pic.twitter.com/zSZBzsRu0C — FDNY (@FDNY) November 12, 2026

El medio añadió que, al parecer, se estaban haciendo trabajos de excavación en el lugar del derrumbe y que la construcción del edificio de tres plantas estaba aprobada.

“Fue un derrumbe devastador”, expresó el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, que la misma noche del miércoles llegó al barrio de Flatbush para ofrecer una rueda de prensa con detalles del rescate técnico.

Mayor Mamdani, FDNY Commissioner Bonsignore provide update on major technical rescue in Brooklyn https://t.co/fBQQ8WGbyv — FDNY (@FDNY) November 12, 2026

Autoridades intentan evitar otro derrumbe

Dado que el desplome del edificio arrastró la pared de otra estructura similar, el Departamento de Edificios de la ciudad de Nueva York (DOB) informó que sus inspectores están en el lugar “realizando inspecciones de estabilidad estructural”, con el objetivo de evitar otro derrumbe.

Reporteros gráficos de AP captaron el rescate de una mujer, más de dos horas después de iniciada la operación de rescate. “Las imágenes son desgarradores”, comentó Farah Louis, concejala de la ciudad de Nueva York, que representa a Flatbush.

La primera llamada al 911, tras el derrumbe, se produjo a las 4:01 pm (ET). Crédito: Ryan Murphy | AP

“Mi prioridad inmediata es la seguridad de todos los afectados. Mi equipo está trabajando activamente para contactar con las familias afectadas y conectarlas con información y apoyo durante este momento tan angustioso”, dijo en un comunicado.

Asimismo, el alcalde Mamdani solicitó a los ciudadanos evitar la zona del derrumbe y pidió oraciones por las víctimas y sus familiares.

El pasado 30 de julio, un edificio desocupado de cuatro plantas que estaba en construcción se derrumbó en Mount Vernon, El Bronx, aplastando varios vehículos estacionados en la calle. Milagrosamente, no hubo heridos.

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