Familias mixtas en NY podrían perder subsidios de vivienda: ¿quiénes están en riesgo y qué viene?

Las familias neoyorquinas en las que conviven niños ciudadanos estadounidenses y padres sin estatus migratorio elegible, conocidas como familias mixtas, podrían perder el subsidio federal que les permite pagar el alquiler, debido a una regla presentada el pasado mes de febrero. En concreto, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD) busca poner fin al subsidio parcial indefinido que permite a estos hogares vivir juntos en programas como la vivienda pública y la Sección 8.

Ante este probable escenario, la Sociedad de Ayuda Legal en Nueva York (The Legal Aid Society) condenó la medida y advirtió que si avanza, se podría estar presionando a decenas de miles de familias en todo el país a elegir entre seguir viviendo juntas y conservar su vivienda.

“Estamos explorando todas las opciones legales disponibles para impugnar esta regla y seguiremos luchando para proteger a las familias y su derecho fundamental a una vivienda segura y asequible”, precisó la organización.

De acuerdo con The Legal Aid Society existe una abrumadora oposición a esta propuesta, reflejada en más de 16,000 comentarios públicos, que dejó claro que las familias, las organizaciones defensoras y las comunidades de todo el país rechazan una política que agravaría la crisis de vivienda y separaría a las familias.

Asimismo, algunas familias hispanas consultadas apuestan a que con el nuevo congreso y algunas medidas judiciales la medida pueda ser bloqueada.

“Eso es simplemente una maldad, es ganas de hacer daño, porque de por sí ya esos beneficios no le llegan completos a las familias en donde hay padres sin papeles”, razonó el líder de una familia mexicana consultado.

“Estamos explorando todas las opciones legales disponibles para impugnar esta regla y seguiremos luchando para proteger a las familias y su derecho fundamental a una vivienda segura y asequible” Sociedad de Ayuda Legal NY

¿Que cambiaría?

El sistema vigente permite que en un mismo hogar vivan personas que reúnen los requisitos para recibir la ayuda y otras que carecen de un estatus migratorio elegible, actualmente el subsidio se reduce para reflejar cuántos integrantes califican.

La regla final limitaría ese prorrateo al período de verificación de la elegibilidad, en los casos previstos, y exige verificar la ciudadanía estadounidense o un estatus migratorio elegible de cada integrante, incluidos los menores. El cambio abarca la vivienda pública, los vales de la Sección 8 y determinados subsidios federales vinculados a edificios.

Por su parte, el secretario de HUD, Scott Turner, sostiene ante medios nacionales que la medida hará cumplir las restricciones federales de elegibilidad y permitirá dirigir los recursos a hogares plenamente elegibles que esperan asistencia.

En entrevista con El Diario, la comisionada de HPD, Vanessa Levy reconoció que en efecto, la propuesta federal que cambiaría las reglas para hogares con estatus migratorio mixto en complejos de vivienda pública “sería extremadamente preocupante y afectaría a cientos de familias en la ciudad”.

¿Qué es el “prorrateo”?

Ante las normas actuales un hogar mixto no queda excluido: recibe ayuda proporcional al número de integrantes elegibles, por eso la renta se calcula tomando en cuenta el ingreso de todos, pero el Gobierno solo subsidia la parte que corresponde a quienes califican, por eso la parte de los inelegibles la paga la familia.

Por ejemplo, en un hogar de cuatro personas donde tres son elegibles, por ejemplo, tres hijos ciudadanos y un adulto no lo es, el subsidio cubriría la parte correspondiente a tres de cuatro integrantes. En este caso, se trata de un subsidio menor que el de un hogar plenamente elegible, y por eso, según críticos de la regla, sacar a estas familias del programa no libera dinero para otras: la ayuda que reciben ya es reducida.

Ser “inelegible” tampoco equivale a ser indocumentado. Según la organización National Housing Law Project, el jefe de hogar o titular del contrato no necesita ser elegible, y los integrantes inelegibles pueden optar por no declarar un estatus elegible.

NY da la pelea

Pero desde el momento de su anuncio, ya varias organizaciones de Nueva York y agencias municipales se “arremangaron las camisas” para dar la pelea en contra de la intención federal. De hecho, el pasado 21 de abril de 2026, cuando la regla aún estaba en consulta pública, la Ciudad de Nueva York presentó un escrito de oposición en el expediente federal.

En este sentido, NYCHA, el Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda (HPD), los departamentos de Salud y Servicios Sociales y la Oficina de Asuntos de Inmigrantes de la Alcaldía contribuyeron al documento, que pidió retirar la propuesta en su totalidad.

En el escrito las agencias municipales sostuvieron que la sección 214 de la ley federal de vivienda contempla el prorrateo para preservar la unidad familiar, además ponderó “que el ingreso de los integrantes inelegibles cuenta al calcular el ingreso del hogar, pero su parte del alquiler queda fuera del subsidio”.

También argumentó que HUD “no justificó adecuadamente el cambio” ni consideró el impacto sobre las familias que dependen del sistema vigente.

El escrito advirtió que en un mercado con alquileres altos y pocas viviendas disponibles, perder el subsidio podría llevar a algunas familias a vivir en condiciones de hacinamiento o a recurrir al sistema de albergues.

El escrito también cuestionó que HUD subestimara la carga administrativa de verificar expedientes y el impacto del desplazamiento en la salud pública.

3,000 hogares en promedio

De acuerdo con un reporte de El Diario publicado el pasado mes de marzo, basado en un cruce de datos se situó el posible alcance local en el orden de los 3,000 hogares, a partir de tendencias históricas.

De hecho, un análisis municipal de 2019 preparado ante un intento similar del primer gobierno del presidente Donald Trump, identificó en la ciudad aproximadamente 2,800 hogares de estatus mixto, con 11,400 personas, entre ellas 4,900 menores, en programas de vivienda pública y Sección 8.

La Ciudad advirtió en ese momento que el desplazamiento podía aumentar la demanda de albergues y afectar la salud de familias que perdieran acceso a sus redes de apoyo y atención médica.

En el expediente de la regla final, el gobierno federal sitúa en el estado de Nueva York alrededor del 13% de los hogares de estatus mixto identificados en los programas cubiertos a nivel nacional.

Nuevo congreso podría atajar la regla

De acuerdo con expertos legislativos la nueva mayoría demócrata en el Congreso tendrá algunas vías para intentar anular la regla de HUD cuando asuma en enero, pues por ejemplo la Ley de Revisión del Congreso permite tramitar una resolución de desaprobación por mayoría simple en ambas cámaras, si se cumplen los plazos. Aunque un veto de Trump elevaría el umbral a dos tercios en cada cámara.

Como la regla tiene prevista su entrada en vigor el 14 de diciembre, una orden judicial sería la vía más inmediata para intentar detenerla antes de esa fecha.

Cuándo podrían llegar los avisos

El texto final está disponible para inspección pública y su publicación formal está prevista para esta misma semana, con entrada en vigor el 14 de diciembre.

Según la regla, las entidades administradoras dispondrán de 30 días desde la vigencia para enviar los avisos correspondientes. Los integrantes de hogares mixtos que ya reciben asistencia y tengan documentación pendiente tendrán, por regla general, 90 días desde la entrada en vigor para presentarla.

La norma prevé extensiones de hasta 60 días si se cumplen las condiciones.

Si la verificación concluye que un integrante es inelegible, la familia podría perder el subsidio si todos siguen viviendo juntos. Para determinados hogares que ya reciben asistencia, la regla permite aplazar discrecionalmente la terminación por hasta 18 meses en total.

En Nueva York, la pérdida de esa ayuda podría traducirse en un alquiler que la familia ya no pueda pagar y, en algunos casos, en un proceso de desalojo.

¿Qué familias podrían estar en riesgo?