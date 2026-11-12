Trump amenaza a México con duplicar aranceles si no detiene la caravana de migrantes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este jueves con duplicar de manera inmediata los aranceles contra México si el gobierno de ese país no detiene el avance de lo que describió como “enormes caravanas” de migrantes hacia territorio estadounidense.

A través de Truth Social, el mandatario precisó que “se están formando enormes caravanas que están comenzando su marcha ilegal a través de México”, conformadas por “personas que varios países no quieren”. El pronunciamiento oficial surge luego de conocerse reportes sobre el desplazamiento de aproximadamente 1,500 ciudadanos originarios de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, quienes iniciaron su recorrido este martes desde el sur mexicano.

“¡Pero no serán aceptadas! México debe detenerlas ahora, y, si no lo hace, los aranceles a México se duplicarán inmediatamente”, apuntó Trump, quien precisó que esta notificación ya fue transmitida al Ejecutivo mexicano, al gobernador republicano saliente de Texas, Greg Abbott, y a la gobernadora electa de esa entidad, la demócrata Gina Hinojosa, a quien describió como “muy liberal”.

Here we go again! With the perceived loss by the Republicans in the Midterms – I WAS NOT ON THE BALLOT- the INVASION of our Country is taking place again. Huge CARAVANS are forming and beginning their illegal march through Mexico. Many of the people in these Caravans are those? pic.twitter.com/UKb3vCDE95 — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 12, 2026

Instrucciones estrictas de Trump para ICE

El mandatario añadió que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza también recibieron instrucciones, cerrando su comunicado con la frase: “¡No habrá indulgencia!”. Sin embargo, la Casa Blanca no ha detallado qué productos específicos recibirían el incremento tributario ni los mecanismos legales para ejecutarlo, informó EFE.

El anuncio comercial ocurre en paralelo a una reestructuración interna del Ejecutivo estadounidense luego de que el Partido Demócrata obtuviera la mayoría del Congreso en las elecciones de medio mandato. Como parte de estos ajustes, Trump designó a Stephen Miller como nuevo jefe de Gabinete.

Desde enero de 2025, la política económica de Washington ha recurrido de forma constante a las tarifas aduaneras en sus relaciones con socios comerciales. Actualmente, representantes de la administración de Claudia Sheinbaum y funcionarios estadounidenses mantienen mesas de trabajo para disminuir los impuestos vigentes, incluyendo las tasas aplicadas al acero mexicano, con la meta de concretar un pacto antes de terminar el año.

Sigue leyendo:

– Secretario del Tesoro se muda a base militar por presuntas amenazas de Irán

– Republicana María Elvira Salazar logra la reñida reelección en Miami, según proyecciones

– Republicanos bloquean intento de juicio político al secretario de Defensa, Pete Hegseth