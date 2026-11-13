FAA levanta la suspensión de vuelos en Estados Unidos tras fallas en el sistema de control aéreo

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) levantó este viernes por la noche la suspensión nacional de vuelos que había impuesto horas antes debido a problemas de comunicación en los centros regionales de control de tráfico aéreo, una falla que provocó desvíos y retrasos en cientos de operaciones.

Aunque la medida fue levantada, las aerolíneas no podrán recuperar inmediatamente sus operaciones habituales, debido a que numerosos aviones y tripulaciones quedaron fuera de sus posiciones previstas, lo que podría prolongar las alteraciones en los itinerarios.

La FAA ordenó detener las salidas de vuelos en todo el país durante la tarde del viernes y atribuyó la decisión a “circunstancias extraordinarias” relacionadas con fallas de comunicación en los centros regionales de control aéreo.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, explicó en la Casa Blanca que la incorporación de nueva tecnología a un sistema de control aéreo antiguo habría sobrecargado su capacidad. También reconoció que no podía descartar que se produzca otra interrupción.

La suspensión nacional fue la primera desde enero de 2023, cuando una falla informática afectó un sistema esencial de la FAA, y la segunda desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Las autoridades no encontraron indicios de que el problema estuviera relacionado con un ciberataque. Mullin señaló que, hasta el momento, no había rastros de una acción maliciosa y que la falla parecía tener un origen mecánico, aunque las investigaciones continuaban para determinar la causa.

“En este momento no hay nada completamente seguro. No parece que sea el caso”, respondió el funcionario al ser consultado sobre la posibilidad de un ciberataque o de un incidente provocado por inteligencia artificial.

De acuerdo con la empresa de análisis aeronáutico Cirium, al menos 827 vuelos habían sido desviados hasta las 7:05 de la noche, hora del este. De ese total, 670 regresaron al aeropuerto del que habían despegado y otros 157 fueron enviados a terminales diferentes.

Entre los aeropuertos que recibieron vuelos desviados figuraron el Aeropuerto Internacional Washington Dulles, el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, el Aeropuerto Internacional de Cincinnati/Northern Kentucky y el Aeropuerto Internacional de Nashville.

Unos 11,000 vuelos, con más de 1.5 millones de viajeros, tenían previsto despegar de aeropuertos estadounidenses después de las 4:00 de la tarde, lo que aumentó el riesgo de cancelaciones y nuevos desvíos.

En el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago, los pasajeros conocieron la suspensión al observar las pantallas de información, que mostraban retrasos generalizados. Algunos comenzaron a llamar a familiares y amigos para decidir si permanecían en la ciudad o buscaban alternativas para llegar a sus destinos.

La situación también afectó a los equipos deportivos de la NBA, la NHL y el deporte universitario, cuyos integrantes quedaron varados mientras intentaban trasladarse a sus compromisos. Los equipos de la NFL, por su parte, enfrentaron incertidumbre sobre la posibilidad de viajar a tiempo para disputar sus partidos del fin de semana.

Las operaciones de carga tampoco escaparon a las consecuencias de la suspensión. FedEx, la mayor aerolínea de carga del mundo, informó que estaba preparada para activar planes de contingencia con el objetivo de reducir las posibles interrupciones.

Según la organización comercial Airlines for America, las aerolíneas estadounidenses transportan diariamente unas 61,000 toneladas de mercancías, entre cartas y paquetes, hacia y desde más de 220 países.