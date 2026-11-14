Columna de Ismael Cala: El gol más difícil de Cristiano Ronaldo: saber irse

El pasado 5 de noviembre, Cristiano Ronaldo anunció en un video en sus redes sociales que se despide de la selección de Portugal, después de 23 años. Así lo informaron medios internacionales como ESPN, Yahoo Sports y la agencia Anadolu. Algunos detalles todavía están en proceso de confirmación, como si jugará o no los partidos de este mes. Aun así, lo esencial de esta historia es una base valiosa para hablar de algo que va mucho más allá del fútbol.

Hoy no quiero hablar del futbolista. Quiero hablar de algo que nos toca a todos: cómo nos vamos.

Porque esa despedida no llegó en calma. Según contaron los medios, semanas antes se quedó en el banco, se fue molesto de la concentración y recibió una sanción. Después hizo algo que no siempre nos atrevemos a hacer: pidió perdón. Y cuando llegó el momento de irse, lo hizo agradeciendo a sus compañeros y recordándoles que ningún capitán camina solo.

En poco más de un mes vivió las dos maneras de salir de un lugar: dando un portazo o cerrando la puerta con gratitud.

Porque tarde o temprano, a todos nos llega ese momento. Llega alguien nuevo al equipo y ya no somos los indispensables. Los hijos crecen y se van de casa. Se acerca la jubilación. Una relación termina. Un proyecto que levantamos con el alma ya no nos necesita como antes.

Y entonces aparece una pregunta incómoda: ¿quién soy cuando ya no estoy en la cancha?

Cuando nuestra identidad está atada a un rol, perder ese rol se siente como perdernos a nosotros mismos. Por eso nos aferramos, reclamamos y, muchas veces, nos vamos enojados. Pero no es el cargo lo que defendemos. Es la imagen que construimos de nosotros alrededor de él.

No eres tu puesto. No eres tu título, ni tus aplausos, ni el lugar que ocupas en la foto. Eres lo que llevas por dentro cuando todo eso cambia: tu experiencia, tus valores, tu manera de mirar la vida y de tratar a los demás.

Nos enseñaron a celebrar los comienzos y a esconder los finales, como si irse fuera sinónimo de perder. Pero la sabiduría antigua lo dijo hace miles de años en el Eclesiastés: todo tiene su momento, y cada cosa su tiempo bajo el cielo. Hay tiempo de sembrar y tiempo de recoger. Hay tiempo de quedarse y tiempo de partir.

Lo que viviste no desaparece porque te vayas. Los logros, los aprendizajes y las personas que tocaste siguen siendo tuyos. Cerrar bien un ciclo es la forma más alta de honrarlo.

Y si en el camino te equivocaste, si saliste con rabia o dijiste lo que no debías, eso no te condena. Lo que te define no es el error, sino lo que haces después. Un perdón a tiempo puede transformar un portazo en una despedida digna.

Te propongo un ejercicio sencillo. Escribe una carta de despedida a esa etapa que termina. Divide la hoja en tres partes: LO QUE AGRADEZCO, LO QUE APRENDÍ y LO QUE DEJO IR. No tienes que enviarla a nadie. Es para ti, para que puedas soltar con amor lo que ya cumplió su propósito.

Nadie recuerda solo cómo empezaste. También recuerdan cómo te fuiste. Y, sobre todo, tú lo recordarás.

Porque saber irse también es una forma de ganar.

Y cuando cierras una puerta con gratitud, la vida siempre encuentra la manera de abrirte otra.

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