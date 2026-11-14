El tráfico aéreo de Estados Unidos debería recuperar la normalidad al cierre del domingo: “Lo peor ya pasó”

El tráfico aéreo de Estados Unidos debería recuperar la normalidad al cierre de este domingo, dos días después de una suspensión nacional de vuelos que provocó miles de cancelaciones y retrasos, alteró los itinerarios de pasajeros y afectó las conexiones aéreas internacionales.

Bryan Bedford, administrador de la Administración Federal de Aviación, aseguró que las aerolíneas todavía enfrentarían retrasos y cancelaciones durante este sábado, pero afirmó que la situación más crítica ya había quedado atrás.

“Lo peor ya pasó”, expresó Bedford, quien estimó que el sistema de transporte aéreo estadounidense volverá a operar con normalidad al finalizar el domingo.

La interrupción comenzó el viernes y se prolongó durante más de cuatro horas. Se trató de la suspensión nacional de vuelos más larga registrada en Estados Unidos en los últimos 25 años y la primera de esta magnitud desde enero de 2023, cuando una falla informática en un sistema de la FAA obligó a detener temporalmente las operaciones aéreas, publicó AP.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó este sábado que el incidente estaría relacionado con trabajos de mantenimiento y modernización de la infraestructura tecnológica que administra el tráfico aéreo.

Según detalló, un contratista estaba sustituyendo una sección de los antiguos cables de cobre por conexiones de fibra óptica. Durante esos trabajos se produjeron interrupciones intermitentes en las comunicaciones y en los sistemas de radar, lo que ocasionó una sobrecarga que obligó a suspender los despegues.

Duffy indicó que las autoridades investigan si el problema se debió a una falla del equipo, específicamente de un enrutador, o a una actuación deficiente del contratista L3Harris Technologies, que no había ofrecido declaraciones públicas sobre el incidente hasta este sábado.

“Nuestro contratista no estuvo a la altura del momento o el equipo no respondió”, afirmó el secretario de Transporte.

Miles de vuelos cancelados y pasajeros afectados

Aunque la FAA levantó la suspensión el viernes por la noche, las aerolíneas todavía enfrentaban dificultades para reorganizar sus operaciones este sábado. La interrupción dejó aviones y tripulaciones fuera de sus posiciones habituales, lo que impidió restablecer inmediatamente los itinerarios.

La plataforma FlightAware reportó más de 4,100 vuelos cancelados durante el sábado, mientras que la empresa de análisis aeronáutico Cirium calculó que la cifra superaba los 3,200.

La alteración también afectó a pasajeros que debían realizar conexiones nacionales e internacionales. Algunos tuvieron que pasar la noche en aeropuertos, mientras otros buscaron alternativas en hoteles, autobuses, trenes o vehículos de alquiler para llegar a sus destinos.

Andrew Charlton, director de la consultora Aviation Advocacy, explicó que la suspensión afectó aproximadamente a una cuarta parte de los 45,000 vuelos que operan diariamente en Estados Unidos.

Advirtió que las consecuencias de una interrupción de esta magnitud se extienden más allá de los vuelos que quedan directamente afectados, debido a que los aviones continúan desplazándose entre diferentes destinos y deben cumplir itinerarios sucesivos.

El impacto también alcanzó al sector deportivo. Varios equipos tuvieron que modificar sus horarios de competición y el partido entre Mississippi y Oklahoma, correspondiente al fútbol universitario, fue aplazado un día y reprogramado para este domingo.

Investigan fallas en la infraestructura aérea

Duffy aseguró que ningún pasajero estuvo en peligro durante la suspensión y señaló que los más de 3,000 aviones que se encontraban en el aire cuando se emitió la orden lograron aterrizar sin incidentes.

El funcionario también atribuyó parte de las dificultades a la antigüedad de los sistemas que administran el espacio aéreo estadounidense. Explicó que aproximadamente 70% de la infraestructura de cableado ya fue sustituida por fibra óptica, pero todavía hacen falta inversiones para modernizar torres de control, pistas y otros equipos.

La FAA inició el año pasado un programa de renovación tecnológica después de que el Congreso aprobara $12,500 millones de dólares para ese propósito. Sin embargo, el Departamento de Transporte considera necesarios otros $30,000 millones de dólares para completar las mejoras.

Los problemas de este viernes recuerdan otras interrupciones registradas en los últimos meses. En septiembre, una falla en una línea de fibra óptica, ocasionada por trabajos de construcción, afectó las comunicaciones del control aéreo en el noreste del país y provocó retrasos en cientos de vuelos. También se han registrado interrupciones de radar vinculadas con equipos antiguos en el aeropuerto de Newark.

Steve Arroyo, experto en seguridad aeronáutica y expiloto de United Airlines, explicó que cuando los controladores no pueden comunicarse de manera confiable con los pilotos, la suspensión de los despegues es una medida necesaria para evitar riesgos durante las operaciones.

Duffy insistió en que las fallas tecnológicas no comprometen la seguridad de los vuelos y defendió la necesidad de completar la modernización de los sistemas de control aéreo.