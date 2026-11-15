Kathy Hochul exige la renuncia de Sean Duffy tras el colapso aéreo que paralizó Estados Unidos

La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, exigió al secretario de Transporte de EE.UU, Sean Duffy, que renunciara o fuera removido de su cargo tras una falla en las comunicaciones que paralizó todos los vuelos en todo el país el viernes y causó miles de cancelaciones y retrasos que se prolongaron hasta el sábado en la tarde.

“Sean Duffy debe dimitir, o el presidente Trump debe destituirlo de inmediato“, declaró la gobernadora en un comunicado el sábado en la mañana.

“Desde la escasez crónica de controladores aéreos hasta las repetidas fallas en las comunicaciones, los graves fallos en nuestro sistema de aviación se han convertido en una constante durante la gestión de Sean Duffy.”

Hochul, que lleva años enfrentándose a Duffy por la financiación del transporte, señaló que el secretario ha estado “más centrado en protagonizar su propio reality show”, en referencia a una serie de YouTube que Duffy filmó y que seguía sus viajes por todo el país con su esposa y sus nueve hijos.

La Administración Federal de Aviación (FAA) suspendió los vuelos en toda la nación el viernes en la tarde debido a una interrupción en las telecomunicaciones. La suspensión se levantó esa misma noche, pero aun así causó la cancelación de más de 7,500 vuelos y el retraso de otros 25,000, de acuerdo con FlightAware.

El sábado en la mañana, Duffy dijo a los medios de comunicación que un contratista que trabajaba para la Administración Federal de Transporte (FAA) estaba cambiando las líneas de telecomunicaciones, pasando del viejo cable de cobre a fibra óptica, en una ubicación remota no revelada. Aparentemente, la interrupción del servicio saturó los enrutadores del sistema, lo que causó alarma en la FAA.

“Cuando vemos eso, su seguridad es primordial”, manifestó Duffy. “Cerramos el espacio aéreo”.

La gobernadora solicitó una investigación al Congreso sobre las causas antes del inicio de la temporada alta de viajes navideños, pero dijo que Duffy tenía que irse ya, informó Gothamist.

Los líderes demócratas de Nueva York llevan años enfrentados al Departamento de Transporte del gobierno republicano del presidente Donald Trump por la seguridad aérea y la financiación del transporte.

La administración de Trump ha tratado en repetidas ocasiones recortar la financiación del transporte público en Nueva York, pero sus esfuerzos han sido frustrados por los tribunales. La agencia que encabeza Duffy ha intentado eliminar el programa de tarificación por congestión de Manhattan, la financiación del metro de la Segunda Avenida y la financiación para la construcción de nuevos túneles ferroviarios bajo el río Hudson.

En mayo de 2025, la escasez de personal de control de tráfico aéreo causó retrasos, confusión y caos en los aeropuertos de la región. El senador demócrata Chuck Schumer declaró que el departamento de Duffy había “fracasado estrepitosamente” en materia de seguridad.

En octubre, la representante Alexandria Ocasio-Cortez formó parte de un grupo de 25 legisladores que pidieron a Duffy y a la FAA que detuvieran la implementación de una nueva herramienta de gestión de tráfico aéreo basada en inteligencia artificial llamada “Gestión estratégica del espacio aéreo, rutas y trayectorias”. De acuerdo con la carta de los congresistas, la nueva herramienta se desarrolló a través de un contrato de $875 millones de dólares a 12 años, pero alegaron que “ha habido poca transparencia” sobre cómo se probó la herramienta.

Duffy aseguró el viernes que la herramienta no tenía que ver con el apagón, y tildó a los dos asuntos de “completamente desconectados”.

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