Mike Pence no descarta competir por la presidencia en 2028 y pide recuperar los principios conservadores

El exvicepresidente de Estados Unidos Mike Pence evitó descartar una eventual candidatura presidencial en 2028 y defendió la necesidad de abrir un debate sobre el futuro liderazgo del Partido Republicano, al que instó a recuperar los principios conservadores que, según considera, han definido históricamente al movimiento.

Durante una entrevista con Kristen Welker en el programa Meet the Press de NBC, fue consultado sobre si había descartado volver a competir por la Casa Blanca. Aunque no confirmó sus aspiraciones, tampoco cerró la posibilidad de participar en la contienda.

“Mi fe me enseña que no tenemos garantizado el mañana. Que mi vida no me pertenece. Así que voy a dejar que el futuro se encargue de sí mismo”, respondió.

El exvicepresidente explicó que actualmente concentra sus esfuerzos en promover las ideas expuestas en su libro publicado el verano pasado y en el trabajo de su fundación, dedicada a impulsar la libertad estadounidense.

Sus declaraciones se producen en medio de las discusiones sobre quién podría encabezar la candidatura republicana en las elecciones presidenciales de 2028, en las que el actual vicepresidente, J.D. Vance, aparece entre las figuras mencionadas como posible sucesor político de Donald Trump.

Welker también le preguntó a Pence si consideraba que Vance tenía asegurada la nominación republicana en caso de decidir competir. El exvicepresidente evitó hacer pronósticos y manifestó su deseo de que el partido tenga una discusión amplia sobre su futuro liderazgo.

“Tenemos un grupo de talentos extraordinariamente amplio en el Partido Republicano”, afirmó.

Pence sostuvo que los republicanos deberían concentrarse primero en definir qué representan como organización política, antes de elegir a quién respaldarán para las próximas elecciones presidenciales.

“Creo que, si no recuperamos nuestra agenda y nuestros valores conservadores tradicionales, que han definido al movimiento republicano durante 50 años, no importará a quién nomine el partido en 2028”, advirtió.

El exvicepresidente también cuestionó algunas decisiones de la administración Trump, entre ellas los aranceles generalizados, la política hacia Ucrania y lo que considera un alejamiento de los principios de liderazgo estadounidense en el mundo, gobierno limitado y responsabilidad fiscal.

En particular, expresó preocupación por la oposición que Vance manifestó cuando era senador al respaldo estadounidense a Ucrania frente a la invasión rusa. A su juicio, esa postura ha generado inquietud entre los republicanos que consideran que Estados Unidos tiene la obligación de respaldar a sus aliados.

Pence también reprochó a la administración Trump que haya relegado el derecho a la vida y no haya respaldado a los estados que buscan limitar la distribución por correo de píldoras abortivas.

El exvicepresidente, quien ocupó el cargo entre 2017 y 2021 durante el primer mandato de Trump, insistió en que el partido necesita recuperar la responsabilidad fiscal, una defensa nacional sólida y los valores tradicionales para volver a conectar con los estadounidenses.

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