Trump considera que Marco Rubio sería un “estupendo” candidato presidencial republicano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mencionó al secretario de Estado, Marco Rubio, como una de las figuras que podrían competir por la candidatura presidencial republicana en 2028, cuando el mandatario ya no pueda optar a otro período en la Casa Blanca.

Durante una entrevista con el periodista Ross Douthat, transmitida el domingo 8 de noviembre por 60 Minutes, Trump fue consultado sobre quiénes podrían integrar la lista de posibles aspirantes a la nominación republicana, además del vicepresidente J.D. Vance.

“Creo que Marco es estupendo”, respondió.

El presidente también elogió la gestión de Rubio al frente del Departamento de Estado y dijo que considera que está haciendo un trabajo “fantástico”. Al ser preguntado sobre si el funcionario continuará en ese cargo, Trump respondió que cree que sí y añadió que Rubio está satisfecho con sus responsabilidades.

La conversación abordó la sucesión política dentro del Partido Republicano, luego de que Douthat recordara que dentro de dos años otro candidato deberá representar a la organización en las elecciones presidenciales. Trump dijo que probablemente respaldará a alguien para la nominación, aunque aclaró que todavía no ha tomado una decisión.

“Tenemos un grupo extraordinario de personas”, afirmó el mandatario, quien aseguró que mantiene buenas relaciones con varios dirigentes republicanos. Además de Rubio y Vance, mencionó que hay senadores a quienes considera excelentes, pero prefirió no revelar sus nombres.

Trump tampoco descartó mantenerse al margen de la contienda interna, ya que dijo que podría decidir no respaldar a ningún aspirante, aunque reconoció que su apoyo tendría un peso importante en la selección del candidato, debido a la influencia que, según él, conserva entre los votantes republicanos.

“La gente a la que respaldo obtiene las nominaciones”, afirmó. Sin embargo, insistió en que todavía no sabe si participará en ese proceso.

La mención de Rubio lo ubica entre los nombres que Trump considera dentro de las posibles figuras para representar al partido en las próximas elecciones presidenciales. El secretario de Estado fue senador por Florida antes de incorporarse a la administración y compitió contra Trump en las primarias republicanas de 2016.

El mandatario también fue consultado sobre la posibilidad de que el movimiento MAGA continúe sin él como principal dirigente. Trump respondió que sí lo considera posible y sostuvo que ese movimiento se basa en ideas como el control de las fronteras y el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas.

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