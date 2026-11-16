El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó asumir responsabilidad por la suspensión de vuelos del viernes, que provocó alteraciones en el tráfico aéreo nacional debido a una falla en el sistema de control de la Administración Federal de Aviación (FAA).

Durante su primera declaración pública sobre el incidente, también respondió con molestia a las preguntas sobre si sus proyectos de construcción en la Casa Blanca lo habían distraído de atender la emergencia.

“No asumo ninguna responsabilidad”, afirmó Trump ante los periodistas, antes de partir hacia Asia.

El mandatario atribuyó el problema a la antigüedad de los equipos utilizados por la FAA y responsabilizó a administraciones anteriores, en particular a la del expresidente Joe Biden. También señaló que la gestión del transporte aéreo corresponde al secretario de Transporte, Sean Duffy.

“Lo que vieron el viernes fue un equipo muy, muy antiguo que sufrió una avería grave”, dijo el presidente. Aunque destacó que el incidente no dejó personas heridas ni provocó accidentes, insistió en que la falta de modernización del sistema es un problema acumulado durante décadas, reseñó la agencia de noticias The Associated Press.

Trump había evitado pronunciarse públicamente sobre la interrupción hasta el domingo, cuando publicó un mensaje en redes sociales en el que responsabilizó a Biden y pidió al Congreso recursos adicionales para financiar las mejoras tecnológicas.

La respuesta del mandatario se produjo en medio de cuestionamientos de los demócratas sobre la gestión de la emergencia y las prioridades de su administración. Las críticas también anticipan un mayor escrutinio político cuando el Partido Demócrata asuma el control del Congreso en enero.

Trump defiende las obras en la Casa Blanca

Durante el intercambio con la prensa del lunes, Trump dedicó buena parte de sus respuestas a justificar las remodelaciones que impulsa en la Casa Blanca, después de que le preguntaran si había concentrado demasiada atención en esos proyectos mientras persistían los problemas del transporte aéreo.

“Dedico muy poco tiempo” a las obras, aseguró el presidente. “No me verán en un andamio”, agregó, en referencia a las críticas sobre su participación personal en las remodelaciones.

El mandatario defendió tanto la plataforma de aterrizaje de granito construida en el jardín sur para helicópteros como el nuevo salón de baile que se levanta en el complejo presidencial. Sobre este último, sostuvo que el proyecto encaja perfectamente en el lugar.

También pidió a los periodistas que enfocaran sus cámaras en el pavimento del jardín sur para mostrar el deterioro que, según él, justificaba las intervenciones. Cuando uno de los reporteros insistió con sus preguntas, Trump respondió: “Eres tan patético”.

El presidente argumentó que tiene la responsabilidad de mantener en buenas condiciones la Casa Blanca, a la que describió como un símbolo del país. Afirmó que algunas ventanas estaban rotas y que varias columnas se encontraban en mal estado antes de iniciar los trabajos.

Una falla en una red de comunicaciones obsoleta

Por su parte, Sean Duffy explicó que la interrupción del viernes comenzó durante los trabajos de un contratista federal que sustituía un tramo de cableado de cobre antiguo por fibra óptica. La intervención provocó una sobrecarga en el sistema, según la explicación del secretario.

La FAA detalló que la red recibió un volumen excesivo de datos, con aproximadamente 1,000 intentos de conexión cada cuatro o cinco segundos. Esa saturación generó inestabilidad en las comunicaciones de las aeronaves y las señales de radar, de acuerdo con la agencia.

Duffy, quien ordenó dejar los aviones en tierra el viernes, advirtió que la modernización requiere miles de millones de dólares adicionales. Según el funcionario, empresas como AT&T, Verizon y Lumen están preparadas para ejecutar las mejoras una vez que se disponga de los recursos.

Los problemas tecnológicos de la FAA anteceden a la llegada de Trump al poder. Uno de los principales intentos de actualización fue el programa NextGen, iniciado en 2003, que consumió más de $15,000 millones de dólares sin resolver todas las deficiencias de la infraestructura.

En los últimos años, el Congreso también ha aprobado importantes partidas para mejorar el transporte aéreo. Durante la administración de Biden, una ley de infraestructura contempló $25,000 millones de dólares en cinco años para obras en aeropuertos y sistemas de control de tráfico aéreo, aunque una parte considerable se destinó a pistas, calles de rodaje y terminales.

En 2025, ya bajo el segundo mandato de Trump, el Congreso aprobó otros $12,500 millones de dólares para modernizar la infraestructura de la FAA. La administración republicana anunció que esos recursos permitirían actualizar radares y centros de control que, en algunos casos, utilizan tecnología de la década de 1960.

Ese mismo paquete legislativo incluyó $170,000 millones de dólares para reforzar las políticas migratorias de Trump, financiar la seguridad fronteriza y ampliar la aplicación de las leyes de inmigración.