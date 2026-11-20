La Fórmula 1 y la firma estadounidense de ropa deportiva Nike anunciaron este viernes la firma de un acuerdo de colaboración a largo plazo mediante el cual la compañía se convertirá en socio oficial y proveedor exclusivo de vestimenta y uniformes para el personal de circuito en los Grandes Premios mundiales a partir de la temporada 2027. Además de equipar a los trabajadores de la categoría reina en los trazados de todo el planeta, el convenio contempla el desarrollo de una línea completa de indumentaria deportiva dirigida a los aficionados y activaciones experienciales dentro y fuera de los circuitos durante los fines de semana de carrera.

Como adelanto de esta unión —definida por ambas entidades como la confluencia entre “el deporte, la velocidad y la cultura”—, los seguidores tendrán acceso inmediato a una primera colección cápsula limitada denominada ‘Nike x Las Vegas Grand Prix’, lanzada con motivo del Gran Premio de Las Vegas este 20 de noviembre. Asimismo, el acuerdo incluye un eje estratégico enfocado en impulsar el automovilismo femenino mediante una colaboración directa con la F1 ACADEMY, donde Nike trabajará junto a las nuevas generaciones de pilotos para diseñar productos de alto rendimiento basados en sus propias exigencias técnicas y deportivas.

Los máximos ejecutivos de ambas organizaciones celebraron el alcance global de la alianza. Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, destacó que se trata de “dos de las marcas más emblemáticas del mundo, unidas por una búsqueda incansable de lo que está por venir”. Por su parte, Elliott Hill, presidente y director ejecutivo de Nike, subrayó que esta asociación representa “una oportunidad increíble para aportar nueva energía a este deporte, apoyar a sus deportistas e inspirar a los fans de todo el mundo”.