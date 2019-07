Amazon revela ofertas en anticipación a Prime Day, desde entretenimiento hasta artículos y materiales escolares y dispositivos Amazon

Empieza las compras para la temporada del Regreso a Clases y de Regreso a la Universidad este Prime Day, y mantente un paso adelante con ahorros en laptops, mochilas, ropa y más

A partir de hoy, ahorra $100 en el Fire TV Recast, ahora desde $129.99 – graba en vivo el contenido que sale al aire gratis

Miembros Prime que gasten $10 en Whole Foods Market reciben un crédito de $10 para usar en Amazon el Prime Day – a partir del 3 de julio

SEATTLE–(BUSINESS WIRE)–(NASDAQ: AMZN) – Prime Day será la celebración más grande de ofertas con más de un millón de ofertas a nivel global el 15 y 16 de julio. A partir de hoy, los miembros Prime podrán disfrutar de ofertas exclusivas y ahorros todos los días en anticipación a Prime Day en dispositivos Amazon, moda, juguetes, muebles, esenciales para el diario, artículos, materiales escolares y más. De hecho, hoy estaremos abriendo la tienda en español “Feliz Año Escolar” – un lugar donde los padres, estudiantes y profesores podrán encontrar todo lo que necesitan para que regresen a clases preparados y con estilo. Prime Day también contará con las mejores ofertas hasta la fecha en dispositivos habilitados para Alexa desde nuestras líneas de Echo y Fire TV, y a partir de hoy, los miembros Prime podrán ahorrar $100 en Fire TV Recast, ahora a solo $129.99. ¿Aún no eres miembro? Cualquiera puede inscribirse a Prime o iniciar un periodo de prueba gratis de 30 días en amazon.com/primeday para que participen en Prime Day.





“ Los miembros Prime están viendo que Prime Day es el tiempo perfecto para abastecerse para la temporada de regreso a clases y de regreso a la universidad, con ofertas increíbles en todo lo que necesitas para tener un Feliz Año Escolar. El año pasado, los miembros compraron miles de lápices y plumas durante Prime Day”, comentó Cem Sibay, vicepresidente de Amazon Prime. “ Con el lanzamiento hoy de nuestra tienda Feliz Año Escolar, así como también con el lanzamiento de miles de productos de marcas populares, Prime Day está diseñado para ofrecerle algo a cada miembro”.

Las Ofertas Empiezan Ahora

Cada día antes de Prime Day, los miembros descubrirán todo tipo de ofertas exclusivas, incluyendo:

Dispositivos Amazon – Ahorra $100 en Fire TV Recast, ahora desde tan solo $129.99 — graba el contenido que sale al aire gratis. Además, a partir del 8 de julio, ahorra $80 en el timbre Ring Video Doorbell Pro y el Echo Dot, a solo $169.

Amazon Music – Los miembros Prime que aún no hayan probado Amazon Music Unlimited pueden recibir cuatro meses del servicio premium de transmisión a solo $0.99 y disfrutar de acceso ilimitado a más de 50 millones de canciones, sin anuncios.

Prime Video – Disfruta 50% de descuento al rentar películas populares – a solo $1.99.

Audible – Ahorra 66% durante tus primeros 3 meses de Audible – a solo $4.95 al mes. O ahorra $30 al inscribirte a la membresía anual de Audible, y obtén un Echo Dot a solo $0.99.

Kindle Unlimited – Los miembros Prime que aún no hayan probado Kindle Unlimited pueden recibir sus primeros tres meses de lectura ilimitada gratis al inscribirse.

Amazon Fashion – Ahorra hasta 30% en ropa para dama y caballero de la marca Tommy Hilfiger, y hasta 30% en ropa de la línea Tommy Hilfiger Adaptive, con estilos que hacen que sea más fácil vestirse para aquellos con discapacidades, y hasta 30% en zapatos Tommy Hilfiger, accesorios y más, así como también 70% en ahorros en trajes de baño Seafolly Austraila Swimwear, hasta 50% de ahorros en zapatos atléticos de la marca Reebok, Puma, y más, y hasta 30% de descuento en ropa para niños y bebe de las marcas Gerber, The Children's Place, y entre otras ofertas en Amazon Fashion.

Amazon Brands – Ahorra hasta 50% en ropa de deporte para dama de Amazon Essentials, Core 10 y Starter, hasta 40% en camisas para caballero de Goodthreads, Buttoned Down y Amazon Essentials, hasta 30% en prendas para dama de Daily Ritual, hasta 20% en muebles y artículos decorativos de Rivet, Stone & Beam, y Ravenna Home, hasta 20% en AmazonBasics, y hasta 30% en artículos para el diario de Solimo, Presto!, y Happy Belly entre otros.

Prime Now – Ahorrahasta 40% en lo mejor de Amazon con envíos gratis de dos horas en ordenes de $35 o más. Además, los miembros nuevos de Prime pueden recibir $15 de descuento en sus compras de $35 o mas.

AmazonFresh – Ahorra hasta 40% en mandados cuando compras en AmazonFresh. Además, los miembros AmazonFresh nuevos pueden recibir $15 de descuento en su primer orden de $35 o más.

Ahorra hasta 40% en mandados cuando compras en AmazonFresh. Además, los miembros AmazonFresh nuevos pueden recibir $15 de descuento en su primer orden de $35 o más. Prime Book Box – Los miembros Prime que sean nuevos a Prime Book Box pueden recibir hasta 30% de descuento en su primera caja – a solo $13.99 en libros cuidadosamente elegidos para niños cada 1, 2 o 3 meses.

Aprovecha las Ofertas para el Feliz Año Escolar este Prime Day

Justo a tiempo para Prime Day, Amazon lanza su tienda en español Feliz Año Escolar, donde los padres, estudiantes y profesores podrán descubrir artículos esenciales para el salón de clases desde moda hasta artículos y materiales escolares, todo en una locación conveniente. De acuerdo con una encuesta realizada en junio 2019 por la Federación de Minoristas y Prosper Insights & Analytics, Prime Day ayuda a comenzar las compras de regreso a clases, con más de la mitad de los compradores planeando sus días para comprar artículos para el regreso a clases durante eventos de ofertas como Prime Day, y otros. De hecho, los miembros Prime compraron millones de lápices y bolígrafos en Prime Day el año pasado para abastecerse para un Feliz Año Escolar. El 15 y 16 de julio, Prime Day ofrecerá ahorros en una amplia selección de artículos escolares incluyendo laptops, zapatos, mochilas, ropa y más. Los clientes pueden visitar la tienda en amazon.com/happyschoolyear.

Preparando a los Profesores para un Feliz Año Escolar

Los profesores también pueden prepararse para un feliz año escolar con ahorros en esenciales para el año escolar de Amazon Business en amazon.com/educatorshappyschoolyear. Más de medio millón de profesores y empleados usan Amazon Business para hacer rendir sus presupuestos escolares. Invierte menos tiempo realizando compras y más tiempo preparándote para ayudar a que los estudiantes tengan éxito aprovechándote de las grandes ofertas este Prime Day y durante la temporada del año escolar en todo, desde decoraciones para el salón de clase y materiales, hasta inspiración de arte y manualidades, tecnología y productos STEM.

Celebrando a los Miembros Prime en Whole Foods Market

Del 3 al 16 de julio, los miembros Prime en los Estados Unidos que compren $10 en Whole Foods Market recibirán un crédito de $10 para usar en Amazon durante Prime Day. Los miembros Prime calificarán al escanear el Código Prime en su app de Whole Foods Market o Amazon al momento de compra, o al realizar una orden Prime Now para entrega o para recoger en Whole Foods Market. Durante el mismo tiempo, Whole Foods Market también les ofrecerá a los miembros Prime ofertas exclusivas semanales en artículos favoritos para el verano con descuentos de 25-50%. A partir del miércoles, 3 de julio, los clientes también pueden disfrutar de ofertas en cerezas rojas orgánicas, filetes de salmón silvestre sockeye, costillas baby back, agua Waterloo Sparkling Water y en pies grandes de manzana, justo a tiempo para la celebración de fin de semana del cuatro de julio.

Más Formas para Comprar y Ahorrar este Prime Day

Amazon App – Realiza compras en cualquier momento desde cualquier lugar con la aplicación de Amazon y asegúrate de nunca perderte una oferta. A partir de hoy, los miembros Prime que sean nuevos a la aplicación de Amazon podrán recibir hasta $25 en créditos para Amazon al iniciar sesión y usar la aplicación por primera vez. Y a partir del 8 de julio, haga clic a la bandera de Prime Day dentro de la aplicación de Amazon para una vista previa de productos selectos que estarán en oferta en Prime Day. Puedes poner una alarma para notificarte cuando la oferta esta valida al hacerle clic en "Notify Me".

Tarjeta de Recompensas Visa Signature Amazon Prime – Desde ahora hasta Prime Day, cuando los miembros Prime apliquen y sean aprobados para la Tarjeta de Recompensas Visa Signature Amazon Prime, automáticamente recibirán una tarjeta de regalo de $80 que será agregada a su saldo de tarjeta de regalo Amazon.com. Sin tarifa anual por la tarjeta de crédito y devoluciones de 5% en Amazon.com y Whole Foods Market con una membresía Prime elegible, los tarjetahabientes ganan recompensas todos los días.

Amazon Pay – A partir de ahora, hasta Prime Day o mientras los artículos estén disponibles, los miembros de Prime quienes usan Amazon Pay pueden comprar en docenas de páginas, incluyendo Vineyard Vines, Lulu and Georgia, Glasses USA, Lunya y muchas más, y ganar una tarjeta de regalo de Amazon.com con su compra. Visita pay.amazon.com para aprender más, ya que estas ofertas varían por página. Ofertas limitadas disponibles.

Compra de Negocios Pequeños y Medianos – Los miembros Prime pueden comprar de entre cientos de miles de ofertas Prime Day de negocios pequeños y medianos en todo el mundo este Prime Day. Ahorra hasta 30% en productos seleccionados hecho a mano incluyendo joyería, arte, decoración para el hogar, productos para cocina y regalos hasta Prime Day.

Amazon Books y Amazon 4-star – A partir del 6 de julio, los miembros que realicen compras en cualquiera de nuestras locaciones Amazon Books en los Estados Unidos, o nuestras tres locaciones Amazon 4-Star – ahora abiertas para su primer Prime Day – podrán recibir una tarjeta de regalo Amazon con un valor de $10 en la compra de $50 o más en la tienda. Los miembros Prime que realicen compras en Amazon Books y en locaciones Amazon 4-star encontrarán sorteos y ofertas de Prime Day en artículos de nuestras categorías más populares en línea incluyendo dispositivos, electrónicos, libros, productos para el hogar y cocina, y más.

A partir del 6 de julio, los miembros que realicen compras en cualquiera de nuestras locaciones Amazon Books en los Estados Unidos, o nuestras tres locaciones Amazon 4-Star – ahora abiertas para su primer Prime Day – podrán recibir una tarjeta de regalo Amazon con un valor de $10 en la compra de $50 o más en la tienda. Los miembros Prime que realicen compras en Amazon Books y en locaciones Amazon 4-star encontrarán sorteos y ofertas de Prime Day en artículos de nuestras categorías más populares en línea incluyendo dispositivos, electrónicos, libros, productos para el hogar y cocina, y más. Amazon en español – Desde que esta opción se incorporó para que los consumidores elijan su idioma preferencial, millones de consumidores han elegido el español como su idioma para comprar en Amazon.com y en la aplicación de Amazon. Los consumidores pueden ver y buscar millones de productos, revisar su carro de compras y realizar compras en español. Además, los consumidores pueden actualizar su preferencia de idioma en la aplicación de Amazon y pueden visitar Amazon.com y hacer clic en el botón del “globo” – ubicado en la barra de navegación en la parte superior de la página de inicio de Amazon – para seleccionar y realizar compras en su idioma preferencial. Las preferencias pueden ser guardadas para visitas en el futuro bajo la sección titulada “Your Account”.

Disfruta el Concierto Prime Day Presentado por Amazon Music

Este Prime Day ofrecerá la celebración de las ofertas más grandes y también entretenimiento nunca visto. Amazon Music acaba de anunciar que la artista ganadora de 10 premios GRAMMY y una de la artista más influyente de nuestro tiempo, Taylor Swift encabezará el Concierto Prime Day el 10 de julio, el cual será transmitido en vivo a través de Amazon Prime Video a las 9:00pm, hora del Este, exclusivamente para miembros Prime. El concierto de Prime Day, presentado por Amazon Music, ofrecerá una experiencia inolvidable para miembros en todo el mundo con una noche de presentaciones de artistas de talla mundial como la doblemente galardonada por el premio Grammy, Dua Lipa; la multi-premiada artista SZA; y la estrella internacional, Becky G. Además, el evento será presentado por la premiada actriz Jane Lynch (The Marvelous Mrs. Maisel, Glee). Por tiempo limitado, el concierto Prime Day, presentado por Amazon Music, estará disponible para reproducción on-demand para miembros Prime en Amazon Prime Video con una selección de canciones de cada presentación. Para mayor información y para agregar el concierto a un watch list, ingresa a: primevideo.com/primedayconcert.

Todos los Días son Mejores con Prime

Prime fue diseñado para hacer tu vida mejor cada día. Más de 100 millones de miembros que pagan en todo el mundo disfrutan de los muchos beneficios de Prime, incluyendo las mejores compras y entretenimiento en Prime Day. En los Estados Unidos eso incluye acceso ilimitado a películas galardonadas y episodios televisivos en Prime Video; acceso ilimitado a Prime Music, Prime Reading, Twitch Prime y más. Los miembros Prime también pueden recibir grandes descuentos en productos selectos populares en Whole Foods Market además de un 10 por ciento de descuento adicional en cientos de productos a precio de venta. Prime fue creado sobre el fundamento de envíos gratis, rápidos e ilimitados. Además de entregas de costa a costa de un día, los clientes de Amazon en miles de ciudades y vecindarios en 44 áreas metropolitanas ya cuentan con acceso a millones de productos con entrega gratis el mismo día. Simplemente busca productos marcados como elegibles para ser entregados hoy, ordénalos a la hora del almuerzo, y recibe tu orden a la hora de dormir. Para entregas realizadas en unas cuantas horas, los miembros también pueden usar Prime Now para recibir sus compras de Whole Foods Market en casi 90 áreas metropolitanas en los Estados Unidos, o recoger sus compras en la tienda en tan solo 30 minutos en 30 áreas metropolitanas, con más por venir en el 2019. También continuaremos ofreciendo más de 100 millones de productos para entrega de dos días. Inicia tu periodo de prueba de 30 días gratis de Amazon Prime en amazon.com/prime. Estudiantes de la universidad pueden disfrutar de los beneficios de Prime con un periodo de prueba de seis meses de Prime Student en amazon.com/joinstudent.

Sobre Amazon

Amazon se guía por cuatro principios: enfoque en el consumidor, pasión por la invención, compromiso con la excelencia operativa y visión a largo plazo. Opiniones de los clientes, compra en 1-Clic, recomendaciones personalizadas, Prime, Logística de Amazon, Amazon Web Services, Kindle Direct Publishing, Kindle, Fire tablets, Fire TV, Amazon Echo y Alexa son algunos de los productos y servicios pioneros ofrecidos por Amazon. Para más información, visita amazon.com/about y sigue @AmazonNews.

