Amscot Financial Otorga $20,000 para ayudar a Take Stock in Children Scholarship Program

TAMPA, Fla.–(BUSINESS WIRE)–Amscot Financial, un importante proveedor de servicios financieros convenientes, dirigidos al consumidor, ha donado $20,000 a Take Stock in Children Scholarship Program, que anualmente otorga miles de becas a estudiantes desfavorecidos por todo el estado de la Florida.

La misión de Take Stock in Children, Inc. es ayudar a los niños de bajos ingresos ofreciéndoles oportunidades universitarias y vocacionales mediante becas, así como asesoramiento, tutorías y servicios de apoyo a largo plazo.

“Es importante que todos los niños obtengan la oportunidad que merecen”, expresó Ian MacKechnie, fundador y ejecutivo principal de Amscot Financial. “Por ello nos complace apoyar The Take Stock in Children Scholarship Program”.

Establecido en Tampa a inicios de los años noventa, Take Stock for Children ahora se ha ampliado para apoyar a cada condado de la Florida. Es una iniciativa general, sin fines de lucro creada para ofrecer a estudiantes con alto potencial y bajos ingresos los recursos que necesitan para graduarse de high school, asistir a la universidad y comenzar sus carreras. Desde su fundación, hace casi 25 años, han distribuido becas por valor de más de $230 millones por todas las comunidades de la Florida.

Con oficinas centrales en Tampa, Fla., Amscot Financial es un importante proveedor servicios financieros convenientes y dirigidos al consumidor, incluidos adelantos de efectivo, cambio de cheques, pago de cuentas, transferencia de dinero, tarjetas prepagadas y money orders. Amscot Financial actualmente opera 237 centros de servicios financieros minoristas por toda la Florida y emplea a casi 2,000 asociados.

