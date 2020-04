COMCAST ABRE MÁS DE DOS DECENAS ADICIONALES DE CANALES DE ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS DE VIDEO GRATIS A SUS USUARIOS

Producir este contenido que estás leyendo cuesta dinero. El dinero que permite que los escritores, editores y demás personal de El Diario puedan mantener a sus familias. Nosotros no cerramos nuestro contenido como hacen otros medios, porque queremos que todos puedan leerlo, también aquéllos que no puedan pagar una suscripción.

RCN Novelas, REVOLT, TV One y ViendoMovies están entre las opciones adicionales que los usuarios de Xfinity Pueden Acceder Sin Costo Adicional

FILADELFIA–(BUSINESS WIRE)–Comcast anunció hoy que pondrá a disposición de manera gratuita programación On Demand de más de dos decenas más de canales de entretenimiento y servicios de video por suscripción para que sus clientes de Xfinity X1 y Flex puedan disfrutarlos en las próximas semanas.





“Durante todo el año proveemos a los usuarios una mayor variedad de programación diversa, en sus lenguajes y estamos felices de trabajar con nuestros socios para ofrecer esta selección gratuitamente”, comentó Rebecca Heap, Vicepresidenta Senior de Video y Entretenimiento, Comcast Cable.

Los usuarios de Xfinity con X1 y Flex simplemente pueden decir “Free” (gratis) en su Control Remoto por Voz X1 de Xfinity para explorar la variedad de programación On Demand que se encuentra disponible en este momento sin costo adicional, entre lo que figura:

Canales y servicios afroamericanos de video por suscripción: AFRO, Aspire TV, Black News Channel, Brown Sugar, Impact Network, kweliTV, REVOLT, The Africa Channel y TV One.

Canales y Servicios de Suscripción latinos: CBeebies, Cinelatino, Cine Sony, Cinema Dinamita MX, Kanal D Drama, Kids Central en español, Pantaya, RCN Novelas, Universo, ViendoMovies y Vme Kids.

Canales y servicios internacionales de video por suscripción: Filipino On Demand, Hi-YAH!, KOCOWA (todos los programas subtitulados en inglés) y TV5MONDE.

Comcast actualmente ofrece a sus usuarios acceso a 160 cadenas independientes, 100 de las cuales están dirigidas a audiencias diversas. Adicionalmente, sus usuarios tienen acceso a 20.000 horas de contenido diverso por On Demand y en línea a través de las plataformas de video de Xfinity incluyendo destinos especialmente seleccionados como Black Film and TV (Películas y TV afroamericanas), Latino, Asian American Film and TV (Películas y TV asiático-americanas) e International (Internacional).

Los socios de programación que figuran arriba se unen a una larga selección de otros canales premium y servicios de streaming por suscripción para entregar gratuitamente su contenido de On Demand a los usuarios de Xfinity TV e Internet.

Además del entretenimiento gratuito, Comcast emprendió una respuesta integral al COVID-19 que incluye la apertura de los puntos de acceso a internet Xfinity WiFi, localizados en negocios y locaciones en la calle, por todo el país de forma gratuita para cualquiera que los necesite (incluidos los usuarios que no estén suscriptos a Xfinity Internet), la pausa de planes de datos, la creación de un destino para las noticias sobre el COVID-19 y un espacio con contenido educativo para estudiantes del jardín de niños hasta doceavo año en X1 y Flex, además de brindar gratis el programa Internet Essentials durante los primeros 60 días a las nuevas familias que se inscriban.

