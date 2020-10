Comcast Corporation asciende a Dalila Wilson-Scott al puesto de vicepresidenta ejecutiva y directora de Diversidad

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

FILADELFIA–(BUSINESS WIRE)–Comcast Corporation anunció hoy que ha ascendido a Dalila Wilson-Scott al puesto de vicepresidenta ejecutiva y directora de Diversidad de Comcast Corporation, que estará bajo las órdenes del presidente y director ejecutivo Brian L. Roberts. A partir de hoy, Wilson-Scott supervisará todas las actividades de Diversidad, Equidad e Inclusión de la empresa. Asimismo, continuará dirigiendo la Comcast NBCUniversal Foundation y el trabajo de impacto comunitario de la empresa.





“Dalila es una líder extraordinaria y una apasionada defensora y partidaria de nuestras iniciativas de responsabilidad social empresarial, que han sido de vital importancia para nuestra empresa durante décadas”, señaló Roberts. “En su nuevo cargo, se encargará de mejorar aún más nuestra sólida base, al asociarse con equipos líderes de nuestra organización para continuar con el objetivo de que nuestra empresa y cultura sean más inclusivas y para ayudarnos a impulsar un cambio sustancial”.

Desde que se sumó a Comcast, Wilson-Scott ha dirigido la Comcast NBCUniversal Foundation y el trabajo de impacto comunitario y continuará encabezando nuestra estrategia de obras caritativas y beneficencia, incluido el compromiso de U$S100 millones de Comcast NBCUniversal para fomentar la justicia social y la igualdad. Wilson-Scott asimismo ha participado en gran medida en las iniciativas de equidad digital. Continuará siendo fundamental para ayudar a identificar y generar alianzas con organizaciones para brindar la capacitación profesional y los recursos necesarios para comunidades con recursos insuficientes a fin de tener éxito en un mundo cada vez más digital.

Antes de incorporarse a Comcast, Wilson-Scott pasó más de 16 años en JPMorgan Chase, donde se desempeñó como directora de Filantropía Global y presidenta de la JPMorgan Chase Foundation. En dicho cargo, encabezó la estrategia de responsabilidad social empresarial, las iniciativas filantrópicas y la participación y el voluntariado de los empleados de la compañía, mientras ayudaba a fijar la estrategia de responsabilidad empresarial general de la empresa. Antes de ocupar el puesto de directora de Responsabilidad Empresarial, se desempeñó en la Oficina de Fusión Corporativa como miembro esencial del equipo que gestiona la integración de JPMorgan Chase y Bank One.

Además de trabajar en los directorios de Welcome America, Inc. y Box.org, Dalila es miembro del Consejo de Liderazgo Ejecutivo. Anteriormente se desempeñó como miembro del Comité de Desarrollo Económico y el Consejo Asesor de My Brother’s Keeper Alliance. Dalila ha sido nombrada una de las “Mujeres más poderosas del cable” por Cablefax Magazine, una de las “Mujeres más poderosas en el mundo de los negocios” por Black Enterprise y una “Joven promesa innovadora: generación de comunidades” por Forbes. Dalila ha sido una oradora destacada en varios foros donde resaltó el impacto y la innovación en filantropía, incluidos Aspen Ideas Festival, Social Innovation Summit, USC Center on Philanthropy and Public Policy y el Simposio Anual del Women’s Philanthropy Institute.

Wilson-Scott realizó una maestría en Finanzas y Gestión en la Facultad de Negocios Leonard N. Stern de la Universidad de Nueva York y una licenciatura en Economía en la Facultad de Arte y Ciencia de la Universidad de Nueva York.

Acerca de Comcast Corporation



Comcast Corporation (Nasdaq: CMCSA) es una compañía global de medios y tecnología con tres negocios principales: Comcast Cable, NBCUniversal y Sky. Comcast Cable es uno de los proveedores de Internet, video y teléfono de alta velocidad más grandes de los Estados Unidos para clientes residenciales bajo la marca Xfinity, y también brinda estos servicios a las empresas. Además, brinda servicios inalámbricos y de seguridad y automáticos para clientes residenciales bajo la marca Xfinity. NBCUniversal es una red mundial de noticias, entretenimiento y deportes, redes de transmisión NBC y Telemundo, operaciones de producción de televisión, grupos de estaciones de televisión, Universal Pictures y Universal Parks and Resorts. Sky es una de las principales compañías de medios y entretenimiento de Europa, que conecta a los clientes con una amplia gama de contenido de video a través de sus servicios de televisión paga. También ofrece servicios de comunicaciones, incluidos Internet de alta velocidad, teléfono y servicios inalámbricos. Sky opera la red de transmisiones Sky News y las redes de deportes y entretenimiento, produce contenido original y tiene derechos de contenido exclusivos. Para obtener más información, visite: www.comcastcorporation.com

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

