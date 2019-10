El Director Ejecutivo de Tech Data Firma la Hispanic Promise

CLEARWATER, Florida–(BUSINESS WIRE)–Tech Data (Nasdaq: TECD) anunció hoy que el director ejecutivo Rich Hume ha firmado la Hispanic Promise (Promesa hispana). Junto con más de 45 corporaciones en un compromiso público con defender a los hispanos en el lugar de trabajo en los Estados Unidos, Tech Data refuerza su misión de diversidad e inclusión para crear un entorno de integración para enriquecer a la empresa, su cultura y sus colegas.

La Hispanic Promise es la primera promesa a nivel nacional en su tipo para contratar, promover, conservar y honrar a los hispanos en el lugar de trabajo. Lanzada en el World Economic Forum (Foro Económico Mundial) en 2019, la Hispanic Promise es la señal de un propósito que no es obligatoria por ley, es el resultado del esfuerzo conjunto de múltiples organizaciones hispanas como una petición para que los líderes empresariales y las empresas de las corporaciones estadounidenses empiecen a crear un entorno de trabajo más inclusivo para los hispanos. Esta promesa fue presentada por la We Are All Human Foundation durante el World Economic Forum 2019 en Davos, Suiza.

“La inclusión es un elemento crucial de nuestra cultura en Tech Data como uno de nuestros valores compartidos, por lo que estamos orgullosos de firmar la Hispanic Promise como un refuerzo de nuestro compromiso con fomentar un personal diverso e inclusivo”, expresó Hume. “Honramos la diversidad de nuestros colegas a través de nuestro programa de diversidad e inclusión y grupos de Recursos Empresariales (Business Resource Group, BRG). En particular, presentamos Fuerza a principios de este año, que es un BRG enfocado en contribuir al éxito de Tech Data al defender el desarrollo profesional de todos los colegas hispanos y latinos, y brindar formación sobre las culturas inspiradoras y diversas de Latinoamérica”.

Además de firmar esta promesa, Tech Data ha recibido diversos reconocimientos por su compromiso con la diversidad y la inclusión, al recibir una calificación del 100 % en el Corporate Equality Index (Índice de Igualdad Corporativa) de la Human Rights Campaign durante 14 años. Además, la empresa ha implementado un programa de diversidad e inclusión global centrado en garantizar que Tech Data promueva un personal diverso, fomente un lugar de trabajo inclusivo y ayude a otras empresas a hacer lo mismo.

La diversidad y la inclusión también son elementos importantes del compromiso general de Tech Data con ser una empresa responsable en consonancia con los principios ambientales, sociales y de gestión (Environmental, Social and Governance, ESG). Para obtener más información sobre los esfuerzos de diversidad e inclusión de Tech Data, ingrese a https://www.techdata.com/corpcomm/diversity-inclusion.aspx.

