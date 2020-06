Friends of the American Latino Museum recibe a nuevos miembros del directorio

La excongresista Ileana Ros-Lehtinen, el emprendedor Jorge Plasencia, emprendedor y la diplomática humanitaria Claudia Romo Edelman se unen al directorio de la iniciativa

WASHINGTON–(BUSINESS WIRE)–Friends of the American Latino Museum (FRIENDS), una campaña de defensoría nacional que trabaja para la creación de Smithsonian National American Latino Museum, un museo nacional del latino estadounidense smithsoniano, anunció la incorporación de tres nuevos miembros en el directorio de la organización. Ileana Ros-Lehtinen, excongresista, Jorge Plasencia, emprendedor y líder de la comunidad, y Claudia Romo Edelman, defensora global, se unieron al directorio con el fin de brindar asesoramiento en cuestiones de desarrollo y asuntos públicos durante un año electoral crucial para la campaña.

“Es un honor incorporar a estos tres maravillosos líderes y defensores a nuestra misión por reconocer el impacto y la influencia de los latinos estadounidenses en toda la historia de nuestra nación”, declaró Danny Vargas, presidente del directorio de FRIENDS. “Esperamos que esta gran combinación de talento y liderazgo nos ayude a cruzar la línea meta este año con la aprobación de la ley para el museo nacional del latino estadounidense”.

La representante Ros-Lehtinen es la prueba viviente del impacto de los latinos en la historia de Estados Unidos, ya que fue la primera latina elegida para integrar el Congreso. Fue miembro del Congreso durante alrededor de tres décadas como representante de diversas áreas de Florida del Sur. Durante su cargo, impulsó la creación de un museo latino como la patrocinadora republicana original en la legislación para crear un museo ya en 2004.

“Es un enorme placer continuar brindando apoyo a esta importante iniciativa como miembro del directorio de FRIENDS”, señaló la representante Ros-Lehtinen. “Desde 2004, cuando trabajamos en el congreso para hacer avanzar esta legislación, hasta el día de hoy, que alcanzamos hitos concretos, vemos más cerca que nunca nuestro objetivo de crear un museo nacional del latino estadounidense smithsoniano que preserve y celebre las incontables contribuciones de los latinos estadounidenses para las futuras generaciones”.

Jorge Plasencia fue nombrado uno de los líderes de comunicación más importantes del mundo por PRWeek y uno de los hispanos estadounidenses más influyentes por Poder. Es cofundador, presidente y director ejecutivo de Republica Havas, una de las agencias creativas, de medios y comunicación más importantes de EE. UU., y anteriormente se desempeñó como vicepresidente corporativo y gerente operativo de Univision Radio y presidente del directorio de Unidos US, la organización de defensoría hispana más grande del país.

“Ha llegado el momento de hacer realidad el museo del latino estadounidense en Washington, D. C.”, señaló Jorge A. Plasencia. “Las contribuciones históricas, actuales y futuras de los latinos estadounidenses al entramado de nuestra nación continuarán siendo profundas, y me siento orgulloso de sumarme al directorio de Friends of the American Latino Museum en esta importante y noble misión de hacer realidad este sueño, que por tanto tiempo hemos anhelado”, agregó.

Claudia Romo Edelman es fundadora de We Are All Human Foundation, una fundación sin fines de lucro con sede en Nueva York para avanzar una agenda de equidad, inclusión y representación. Como diplomática suizo-mexicana, ha trabajado en causas humanitarias durante 25 años con organizaciones como UNICEF, la Agencia de la ONU para Refugiados (ACNU) y el Fondo Global par lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria.

“Historias de nuestra comunidad han sido excluidas durante demasiado tiempo de los museos y libros de historia de nuestro país”, señaló Claudia Romo Edelman. “Todos los estadounidenses y las generaciones futuras se merecen conocer las contribuciones que desde hace siglos han aportado líderes latinos a nuestra gran nación. Son estrellas hispanas. Incluso como aspecto aún más importante, estas historias y exhibiciones deben recibir el mismo nivel de exposición y visibilidad que nuestro National Mall, como parte de las Instituciones Smithsonianas de museos en Washington, D. C.”

“Durante más de una década, nuestra campaña avanzó incesantemente gracias al incansable trabajo y las largas horas de trabajo voluntario de líderes del sector de derecho civil, empresarial, artístico y político. No podríamos haber llegado tan lejos sin su pasión y compromiso con esta iniciativa histórica”, afirmó Estuardo Rodriguez, presidente y director ejecutivo de FRIENDS. “Los nuevos integrantes de nuestro flamante directorio han demostrado, en sus carreras, una pasión por realzar la experiencia de latinos estadounidenses, y es un gran honor contar con su tiempo y compromiso. Espero con ansias trabajar con todos ellos”.

Con más de 295 copatrocinadores bipartidistas en la Cámara de los Representantes y 27 en el Senado de la1 legislación bicameral, un museo que reconozca más de 500 años de historia de latino estadounidenses excluida de la Institución Smithsoniana nunca ha estado tan cerca de hacerse realidad.

Acerca de Friends of the American Latino Museum

Friends of the American Latino Museum trabaja para crear un museo en la capital de nuestra nación con la meta de educar, inspirar y fomentar el respeto y la comprensión de la riqueza y diversidad de la experiencia latino estadounidense dentro de EE. UU. y sus territorios al destacar la contribuciones realizadas por comunidades, líderes y pioneros latinos en la forma de vida Estadounidense. FRIENDS no se encuentra afiliada en modo alguno con la Institución Smithsoniana. https://americanlatinomuseum.org/

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Madeline Bronstein, 585-410-4843