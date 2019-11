LA ACADEMIA LATINA DE LA GRABACIÓN® LANZA UNA COLECCIÓN DE MERCANCÍA DE EDICIÓN LIMITADA PARA CELEBRAR EL 20.MO ANIVERSARIO DE LA ENTREGA DEL LATIN GRAMMY®

La colección es producto de una alianza con Footaction, con diseños selectos por uno de los fundadores de 424 on Fairfax, Guillermo Andrade, y se inspira en los actuales nominados al Latin GRAMMY® Bad Bunny, Greeicy, Christian Nodal y Sebastián Yatra

MIAMI–(BUSINESS WIRE)–Para celebrar el 20.mo aniversario de la Entrega del Latin GRAMMY®, La Academia Latina de la Grabación® se ha asociado con Footaction para sacar una colección de edición limitada de camisetas conmemorativas con diseños selectos por el renombrado diseñador de ropa casual Guillermo Andrade. Bad Bunny, Greeicy, Christian Nodal y Sebastián Yatra, quienes se encuentran nominados para la 20.a Entrega Anual del Latin GRAMMY®, fueron la fuente de inspiración de la colección de seis prendas que se creó con su colaboración.

“Es un gran gusto presentar estos diseños de edición limitada en colaboración con Footaction, estos cuatro talentosos artistas y el diseñador Guillermo Andrade para celebrar un evento único en la historia como lo es el 20.mo aniversario de la Entrega del Latin GRAMMY”, dijo Gabriel Abaroa Jr., presidente/CEO de La Academia Latina de la Grabación. “Esta colección continúa nuestra misión de enaltecer la música latina en todo el mundo y también es prueba de lo que la comunidad latina en Estados Unidos puede lograr cuando trabajamos juntos”.

La colección se venderá exclusivamente por internet durante la semana de la Entrega del Latin GRAMMY®, desde el lunes, 11 de noviembre al viernes, 15 de noviembre. Para más información visite LatinGRAMMY.com/merchandise. De la venta de cada camiseta, $5 dólares beneficiarán a la Fundación Cultural Latin GRAMMY, cuya misión es promover la difusión y el reconocimiento internacional de las importantes contribuciones de la música latina y sus creadores por medio de becas universitarias, subvenciones y programas educativos. Esta colección conmemorativa de edición limitada permitirá que los aficionados a la música sean dueños de una parte de la historia y a la vez respalden la misión de la Fundación Cultural Latin GRAMMY. Desde que se creó hace cinco años, la Fundación Cultural Latin GRAMMY ha asignado la considerable cantidad de $5 millones de dólares a becas, subvenciones, donaciones de instrumentos musicales y eventos educativos en Iberoamérica y a comunidades latinas en Estados Unidos.

La colección conmemorativa se produjo gracias a la misión común de La Academia Latina de la Grabación y Footaction de autoexpresión por medio de la música, como también la visión creativa de Guillermo Andrade, un renombrado diseñador de ropa casual. Andrade, que orgullosamente representa sus raíces latinas en sus diseños, cuenta con muchos seguidores entre los artistas latinos y es la persona ideal para esta colaboración. Se le encargó a Andrade encabezar el proceso creativo del grupo y producir diseños que reflejen el estilo de los artistas; luego los artistas complementaron los diseños con toques personales. Además de las camisetas específicas a los artistas, la colección conmemorativa incluye dos camisetas con la emblemática estatuilla del Latin GRAMMY.

“Nos entusiasma asociarnos con Guillermo Andrade para apoyar a la Fundación Cultural Latin GRAMMY”, dijo Richard Mcleod, vicepresidente de mercadeo de Footaction”. Guillermo es un diseñador con visión que tiende puentes entre el arte, la política, la cultura y ahora, la música. Él y los músicos que lo inspiraron encarnan el espíritu de No 1 Way, y estamos muy contentos de lanzar este proyecto y celebrar los diferentes caminos al éxito que estas potencias creativas se han abierto”.

Esta colección conmemorativa es parte de la plataforma de marcas No 1 Way de Footaction, que se inspira en la próxima generación de creadores que hacen que la cultura avance. Por medio de campañas originales, activaciones en redes sociales y oportunidades de interactuar, No 1 Way celebra la individualidad y promueve los diversos caminos al éxito a la vez que crea oportunidades para que los creadores de música, arte y diseños cuenten su historia.

Las piezas de la colección se venderán por $49.50, lo que incluye gastos de envío. Por cada camiseta que se venda, se donarán $5 a los esfuerzos filantrópicos de la Fundación Cultural Latin GRAMMY. Las prendas estarán disponibles en las tallas XS-XXL. Para más información, visite LatinGRAMMY.com/merchandise.

ACERCA DE LA ACADEMIA LATINA DE LA GRABACIÓN:

La Academia Latina de la Grabación es una organización internacional compuesta por artistas, músicos, compositores, productores y otros profesionales técnicos y creativos de la grabación de habla hispana y portuguesa que por medio de la membresía forman parte de la organización. La organización se dedica a mejorar la calidad de vida y la condición cultural de la música latina y sus creadores. Además de producir la Entrega Anual del Latin GRAMMY® para rendir homenaje a la excelencia en las artes y las ciencias registradas, La Academia Latina de la Grabación ofrece programas educativos y de asistencia para la comunidad de la música latina, ya sea directamente o por medio de la Fundación Cultural Latin GRAMMY®. Para más información acerca de La Academia Latina de la Grabación, por favor visite LatinGRAMMY.com.

ACERCA DE LA FUNDACIÓN CULTURAL LATIN GRAMMY:

La Fundación Cultural Latin GRAMMY fue fundada por La Academia Latina de la Grabación® para promover la difusión y el reconocimiento internacional de las importantes contribuciones de la música latina y sus creadores a la cultura mundial, así como para proteger su rico legado y patrimonio musical. El objetivo principal de la Fundación es otorgar becas a estudiantes de música latina que tengan necesidades financieras, así como subvenciones a estudiosos e instituciones del mundo para la investigación y preservación de diversos géneros de la música latina. Apoye nuestra misión realizando una donación hoy en nuestra página de Facebook. Para obtener información adicional visite el sitio de la Fundación Latin GRAMMY www.fundacionculturallatingrammy.com. Para las últimas noticias y contenido exclusivo, únase a nuestras redes sociales en @latingrammyfdn en Twitter e Instagram, y Latin GRAMMY Cultural Foundation en Facebook.

ACERCA DE FOOTACTION:

Footaction es parte de Foot Locker, Inc. (NYSE: FL), una destacada cadena internacional de tiendas de calzado y ropa inspirados en el deporte. La compañía, con oficinas principales en la ciudad de Nueva York, opera aproximadamente 3,175 tiendas de indumentaria deportiva en 27 países, además de sitios web y aplicaciones móviles, bajo las marcas Foot Locker, Champs Sports, Eastbay, Kids Foot Locker, Footaction, Lady Foot Locker, Runners Point y Sidestep. El propósito de la compañía, con sus diversos canales y experiencias de mercadeo en toda Norteamérica, Europa, Asia, Australia y Nueva Zelandia, es inspirar y empoderar la cultura juvenil en todo el mundo al alimentar su pasión común por la autoexpresión y crear experiencias sin par en las comunidades deportivas y de zapatillas deportivas.

