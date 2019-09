La NFL, la Fundación Herencia Hispana y Nationwide, forman equipo para la novena entrega anual de los Premios al Liderazgo de la Herencia Hispana de la NFL presentados por Nationwide

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–La National Football League y sus equipos celebrarán el Mes de la Herencia Hispana con una serie de eventos especiales durante el Mes de la Herencia Hispana.

La NFL, la Fundación Herencia Hispana (Herencia Hispana Foundation, HHF) y Nationwide, patrocinador oficial de la NFL, unieron fuerzas para la novena entrega de los Premios al Liderazgo de la Herencia Hispana de la NFL. Los galardones reconocen las contribuciones de líderes hispanos en cada mercado de la NFL.

Cada receptor del premio será reconocido en un partido o evento organizado por el equipo local de la NFL. Con apoyo de Nationwide, cada ganador escogerá una organización de su preferencia que atienda a la comunidad hispana local para recibir una donación de $2,000.

Ahora en su tercer año, el apoyo de Nationwide a los Premios al Liderazgo de la Herencia Hispana continúa demostrando el compromiso de la compañía con la comunidad hispana. Además de la sociedad de Nationwide con la Fundación Herencia Hispana, la compañía de servicios de seguros y financieros de Columbus también tiene lazos societarios con Latina Style, Unidos US, la Cámara de Comercio hispano de los Estados Unidos (United States Hispanic Chamber of Commerce), la Asociación de profesionales latinos para América (Association of Latino Professionals For America), Hispanic Scholarship Fund, Hispanic Association on Corporate Responsibility y Prospanica. El patrocinio de los Premios al Liderazgo de la Herencia Hispana se alinea con el objetivo de Nationwide de unir fuerzas con organizaciones que comparten los valores de la compañía de mejorar las vidas de otros y devolverlas a la comunidad.

“Al asociarnos con la Fundación Herencia Hispana y Nationwide, estamos ofreciendo una oportunidad increíble para que brille la luz más brillante sobre individuos que con gran entusiasmo están impactando a sus comunidades locales”, explicó Marissa Fernández, vicepresidente de Estrategia de mercadeo y Desarrollo de aficionados de la NFL. “Nuestro objetivo es continuamente apoyar y reconocer los esfuerzos positivos de cada líder, mientras que también empodera a otros para divulgar la bondad y la generosidad en su propia comunidad.”

“Estamos emocionados de asociarnos con la NFL y Nationwide para rendirles honores a líderes hispanos que están haciendo un gran impacto en comunidades a los largo de todos los Estados Unidos de América”, reconoció José Antonio Tijerino, presidente y CEO de la Fundación Herencia Hispana. “Es importante poner el foco se sus liderazgos no solamente en las regiones tradicionalmente latinas, sino también en otras áreas que últimamente están creciendo. Juntos con la NFL y Nationwide, nos aseguramos que más allá del reconocimiento hay una inversión en asociaciones sin fines de lucro locales. No hay mejor forma de celebrar el Mes de la Herencia Hispana que hacer la diferencia en la comunidad latina durante todo el año.”

“Nationwide está emocionada de continuar su alianza con la Fundación de la Herencia Hispana y la National Football League para una vez más presentar los Premios al Liderazgo de la Herencia Hispana de esta año”, dijo Jennifer MacKenzie, vicepresidente senior de Marketing de Nationwide. “Nationwide está orgullosa de ofrecer recursos, apoyo y servicio para consumidores y dueños de negocios hispanos a lo largo del país. Esperamos celebrar los esfuerzos caritativos de líderes hispanos en los 32 mercados de la NFL durante el Mes de la Herencia Hispana.”

La temática de la campaña del Mes de la Herencia Hispana de la NFL es “Feel the Orgullo”; así, con la última palabra en español. Jugadores, aficionados y entrenadores latinos tienen un fuerte sentido del orgullo no sólo en su cultura, sino también en su equipo y la NFL. Durante Mes de la Herencia Hispana, la NFL y sus 32 equipos amplifican la rica historia, herencia y tradición de los latinos, y rinden honores al impacto positivo que han tenido en el deporte y el país.

A lo largo del Mes de la Herencia Hispana, los aficionados pueden visitas www.NFL.com/HispanicHeritage para un vistazo a la historias personales de jugadores hispanos, del pasado y del presente, que han marcado un duradero legado en la NFL. Los equipos de la NFL mejorarán la celebración con esfuerzos locales a lo largo del mes, incluyendo alcance comunitario local en honor del Mes de la Herencia Hispana.

Los receptores de los Premios al Liderazgo de la Herencia Hispana de la NFL 2019 son:

EQUIPO RECEPTOR DEL PREMIO Arizona Cardinals Javier Cárdenas, MD: director de Barrow Concussion y Brain Injury Center Atlanta Falcons Iván Shammas: gerente general y gerente de ventas generales de Telemundo Atlanta Baltimore Ravens Dr. Santiago Solís: ex vicepresidente asociado de Asuntos estudiantiles de la universidad de Towson Buffalo Bills Clotilde Pérez-Bode Dedecker: presidente CEO de la Fundación Community para el gran Buffalo Carolina Panthers Martín Flores: director de Construcción de Bojangles Chicago Bears Iliana Mora: oficial de operaciones jefe de Cook County Health Ambulatory Services Cincinnati Bengals Paul W. Martini: vicepresidente senior y director de Operaciones bancarias privadas nacionales del banco Fifth Third Cleveland Browns Josue Vicente: director ejecutivo de Ohio Hispanic Coalition Dallas Cowboys Andrés Ruzo: fundador de Link America Denver Broncos Joelle L. Martínez: director ejecutivo del Instituto de Liderazgo Latino de la universidad de Denver Detroit Lions Jane García: fundadora de Corporate Responsibility through Advocacy Green Bay Packers José Vásquez: presidente de la escuela St. Anthony School – Milwaukee Houston Texans Sonia Corrales: oficial de programa jefe del Centro de mujeres del área de Houston Indianapolis Colts Charlie García: dueño y presidente de C García Associates Jacksonville Jaguars Ed Pérez: presidente y CEO de Tres Grains of Rice Missions Kansas City Chiefs Janet Murguia: presidente y CEO de UnidosUS Los Angeles Chargers Antonia Hernández: presidente y CEO de la Fundación California Community Los Angeles Rams Susana Ansley-Gutiérrez: principal del Santee Education Complex Miami Dolphins María C. Alonso: presidente y CEO de United Way de Miami-Dade Minnesota Vikings Mario Hernández: director de servicios estratégicos de Propel Nonprofits New England Patriots Rosario Ubiera-Minaya: fundadora de Cojuelos Productions New Orleans Saints Martha Castillo: Consejo interno de Pan-American Life Insurance New York Giants Que se anunciará New York Jets Elizabeth Custodio: vicepresidente de Desarrollo comunitario y oficial CRA para NY de People’s United Bank Oakland Raiders Linda Sánchez: cofundadora de Casa Sin Fronteras Philadelphia Eagles Erika Almirón: director ejecutivo de Juntos Pittsburgh Steelers Rosamaría Cristello: directora ejecutiva y fundadora de Latino Community Center San Francisco 49ers Albert Estrada: director de Unidad de los clubes Alviso Clubhouse Boys and de Silicon Valley Seattle Seahawks Fredi Dubon: coordinador del Centro de trabajadores diurnos de Casa Latina Tampa Bay Buccaneers Aileen Rodríguez: principal de AR Public Affairs y Strategic Solutions Tennessee Titans Raúl López: director ejecutivo de Men of Valor Washington Redskins Lupi Quinteros-Grady: presidente y CEO de Latin American Youth Center

Para las últimas noticias de la NFL en español, visite NFL.com/Espanol y siga @NFLEspanol en Twitter.

Acerca de la Fundación Herencia Hispana

La Fundación Herencia Hispana –una organización sin fines de lucro establecida por la Casa Blanca en 1987– inspira, prepara y conecta a líderes de las minorías en la sala de clase, la comunidad y fuerza laboral para las prioridades de los Estados Unidos de América. HHF también promueve el orgullo cultural, logros y la gran promesa de la comunidad a lo largo de campañas de concientización pública vistas por millones. HHF tiene su sede central en Washington, DC y Los Angeles, con espacios de trabajo satélites en New York, Silicon Valley, San Antonio, y Miami (Visite www.HispanicHeritage.org).

Acerca de Nationwide

Nationwide, una compañía Fortune 100 basada en Columbus, Ohio, es una de las organizaciones de servicios de seguros y financieros más grandes y diversificadas de los Estados Unidos. Nationwide tiene calificación A+ tanto por A.M. Best como por Standard & Poor’s. Líder en la industria en la innovación enfocada en el cliente, Nationwide ofrece un amplio rango de productos de servicios de seguro y financieros, incluyendo seguros de automóviles, negocios, hogares, hacienda y vida; planes de retiro del sector público y privado, anualidades y fondos mutuos; exceso y excedente, especialidad y garantía; seguros de mascotas, motocicletas y embarcaciones. Para más información, visite www.nationwide.com. Síganos en Facebook y Twitter.

Nationwide, Nationwide is on your side, y the Nationwide N and Eagle son marcas de servicios de Nationwide Mutual Insurance Company. © 2019

