Luma Financial Technologies amplía su presencia en América Latina a través de StoneX Financial Inc.

La red de corresponsales de compensación de StoneX Financial Inc. obtiene un mejor acceso a los productos estructurados

CINCINNATI–(BUSINESS WIRE)–Luma Financial Technologies (“Luma”), una plataforma independiente de productos estructurados y anualidades multiemisora, ha anunciado hoy que StoneX Financial Inc., una filial de StoneX Group Inc., seleccionó la plataforma Luma para ofrecer a sus clientes un acceso sin precedentes al mercado de las soluciones estructuradas. StoneX Group Inc. (NASDAQ: SNEX), a través de sus filiales, es un proveedor líder de servicios de ejecución, gestión de riesgos y asesoramiento, inteligencia de mercado y servicios de compensación en todas las clases de activos y mercados de todo el mundo.

La galardonada plataforma Luma, centrada en el asesoramiento, agiliza el proceso de utilización y creación de soluciones estructuradas. Hace casi una década, los asesores financieros en los Estados Unidos y América Latina utilizan Luma para aprender, buscar, comparar, crear, fijar precios e implementar productos estructurados y anualidades de manera más eficiente a fin de cumplir con los objetivos de inversión de sus clientes.

“Como la plataforma de soluciones estructuradas líder del mercado de Fintech, esperamos llevar nuestra tecnología a los profesionales financieros de la red de StoneX”, mencionó Tim Bonacci, director ejecutivo de Luma Financial Technologies. “Estamos entusiasmados de expandir nuestro alcance en América Latina a través de esta nueva relación. Al traer nuestra infraestructura y herramientas de última generación a este mercado, esperamos ver crecer exponencialmente la tasa de adopción del conjunto de productos, ya que los asesores buscan ofrecer a los clientes una experiencia de inversión más predecible y transparente”.

Fernando Concha Bambach, quien recientemente se unió a Luma como gerente de cuentas clave a cargo de encabezar la expansión de la firma en América Latina, declaró: “La incorporación de StoneX a nuestra lista de clientes prominentes es un testimonio de la tecnología de Luma. Como la incertidumbre y la volatilidad del mercado persisten, estoy entusiasmado por trabajar con asesores financieros en América Latina para ayudarles a proporcionar soluciones adecuadas que se ajusten a los objetivos de la cartera de sus clientes”.

La plataforma Luma, que cuenta con el respaldo de algunas de las mayores empresas de gestión de patrimonios del mundo, es totalmente interactiva y personalizable para adaptarse a las ofertas deseadas de cada corredor y de RIA, la aprobación de productos únicos, el flujo de trabajo y los requisitos de certificación. La plataforma ofrece acceso a la más amplia selección de productos de inversión vinculados al mercado y pone sus beneficios a disposición de todos los asesores e inversores.

“La adopción generalizada de soluciones estructuradas se ha visto obstaculizada durante mucho tiempo por la falta de infraestructura disponible”, comentó Steven zum Tobel, director gerente de compensación de corresponsales de StoneX Financial Inc. “A través de la plataforma Luma, damos un paso más para proporcionar a nuestros corresponsales de compensación las herramientas y tecnologías más avanzadas disponibles para aprovechar las oportunidades del mercado y tener éxito en nuestros siempre cambiantes entornos de inversión”.

Acerca de Luma Financial Technologies

Luma Financial Technologies es el creador de Luma, una plataforma de compra totalmente personalizable e independiente que ayuda a los asesores financieros a aprender, crear, ordenar y gestionar de forma más eficiente las inversiones vinculadas al mercado, como los productos estructurados, las anualidades estructuradas, entre otros.

Lanzada en 2011, Luma es una de las plataformas de productos estructurados más grandes y duraderas del mercado estadounidense y la utilizan empresas de corretaje e intermediarios, oficinas de RIA y bancos privados para automatizar y optimizar el ciclo completo del proceso de oferta y transacción de inversiones vinculadas al mercado. Esto incluye la formación y certificación de asesores, la creación y fijación de precios de estructuras personalizadas, la entrada de pedidos y las acciones posteriores a la negociación. Luma es multiemisor, multimayorista y multiproducto, por lo que proporciona a los asesores una amplia variedad de inversiones vinculadas al mercado para satisfacer mejor las necesidades específicas de la cartera de los clientes.

Con sede en Cincinnati, OH, Luma también tiene oficinas en Nueva York, NY.

Acerca de StoneX Group Inc.

StoneX Group Inc. (anteriormente INTL FCStone Inc.), a través de sus subsidiarias, conecta a los clientes con los mercados mundiales en todas las clases de activos, proporcionando servicios de ejecución, liquidación postnegociación, compensación y custodia a través de un socio de confianza. Los clientes utilizan su red global de servicios financieros para buscar oportunidades de negociación, realizar inversiones, gestionar su riesgo de mercado y mejorar su rendimiento. Como empresa que cotiza en bolsa (NASDAQ: SNEX) con sede en la ciudad de Nueva York, StoneX Group Inc. y sus 2000 empleados atienden a más de 30 000 clientes comerciales e institucionales, y a más de 125 000 clientes minoristas, desde más de 40 oficinas en los cinco continentes.

