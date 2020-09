Muy pronto en T‑Mobile: Samsung Galaxy Z Fold2 y Galaxy Tab S7 5G y S7+ 5G

BELLEVUE, Wash.–(BUSINESS WIRE)–“Despliega” el poder de 5G con El Un‑carrier. T‑Mobile (NASDAQ: TMUS) anunció el día de hoy que el Samsung Galaxy Z Fold2 5G y las primeras tablets 5G en EE. UU., las Galaxy Tab S7 5G y S7+ 5G, llegarán a las tiendas de T‑Mobile el 18 de septiembre. Además, T-Mobile tiene dos ofertas para que elijas cuando vayas por tu Galaxy Z Fold2 5G: compra un Samsung Galaxy Z Fold2 5G y llévate otro por la mitad de precio con 24 créditos en la factura mensual, o recibe $500 de descuento en el Samsung Galaxy Z Fold2 5G con 24 créditos en la factura mensual y un intercambio de dispositivo elegible. ¿Y lo mejor de todo? Estos dispositivos se conectan al espectro 5G de 600 MHz, 2.5 GHz y ondas milimétricas de T‑Mobile en la primera y más grande red 5G nacional del país que les ofrece a los clientes más cobertura 5G que todas las demás compañías combinadas.

La red 5G de T‑Mobile cubre a más de 250 millones de personas y abarca 1.3 millones de millas cuadradas. Y gracias al descomunal suministro de espectro 5G de banda media ideal (2.5 GHz) del Un‑carrier, en muchos lugares las velocidades promedio de descarga en 5G de banda media ya se encuentran aproximadamente en 300 Mbps, con picos de velocidad cercanos a 1 Gbps, ¡7.5 veces más rápido que las actuales velocidades promedio de LTE!

El Galaxy Z Fold2 5G es el smartphone plegable más nuevo en el mercado que al abrirlo ofrece una pantalla Infinity‑O de 7.6”, perfecta para ti que dependes de tu teléfono para hacer varias cosas a la vez, o simplemente para relajarte y mirar tus programas favoritos con una fluida frecuencia de actualización de 120 Hz cuando vas de un lugar a otro. El Galaxy Z Fold2 5G viene con tres cámaras traseras de 12 MP y una cámara frontal de 10 MP. Y gracias al diseño plegable y a su combinación con el Modo Flex, facilita al máximo tomar esa foto perfecta —puedes previsualizar la última foto que tomaste en un lado y preparar la siguiente en el otro— o grabar videos y tomar fotos grupales sin usar las manos.

La Galaxy Tab S7 5G incluye una pantalla LCD de 11”, y la S7+ 5G, una Super AMOLED de 12.4”, ambas con una frecuencia de actualización de 120 Hz para hacer streaming con total fluidez. Vienen en color Mystic Black, incorporan dos cámaras traseras y bocinas cuádruples, e incluyen una versión nueva y mejorada del lápiz óptico S Pen, ahora con 9 ms de latencia para una experiencia más real de la escritura sobre papel. Y para activar la totalidad de su capacidad 5G, la Tab S7 5G tiene una batería de 8000 mAh, y la S7+ 5G, una de 10,090 mAh.

Los clientes pueden llevarse la Galaxy Tab S7 5G por $30.00 al mes ($129.99 de pago inicial; precio regular: $849.99) y la Galaxy Tab S7+ 5G por $30.00 al mes ($329.99 de pago inicial; precio regular: $1049.99) ahora mismo en línea, y en las tiendas a partir del 18 de septiembre. El Galaxy Z Fold2 5G está disponible en línea, por teléfono o en las tiendas a partir del 18 de septiembre por $58.34 al mes ($599.99 de pago inicial; precio regular: $1999.99), todo por 24 meses con el Plan de financiamiento de equipo (EIP) sin interés de T‑Mobile. Consulta la disponibilidad de la Galaxy Tab S7 5G y la Galaxy Tab S7+ 5G en tu tienda más cercana a partir del 18 de septiembre.

Para obtener más detalles visita Galaxy Tab S7 5G y Galaxy Tab S7+ 5G.

Síguenos en la sala de prensa oficial de T‑Mobile en Twitter, en @TMobileNews para estar al día con las últimas novedades de la compañía.

Si cancelas el servicio móvil, deberás pagar el saldo del dispositivo. Más impuestos. La cobertura 5G no está disponible en algunas áreas. Si bien el acceso a la red 5G no requerirá un plan o función determinados, estos podrían ser necesarios con algunos usos o servicios. Consulta los detalles de la cobertura, los Términos y condiciones, y la información sobre Internet abierta para obtener detalles de la administración de la red (como optimización de videos) en es.T‑Mobile.com. El doble de cobertura 5G según datos de Ookla CoverageRight® publicados el 15 de agosto de 2020. Las marcas comerciales de Ookla se usan bajo licencia y se reproducen con permiso.

Acerca de T‑Mobile

T‑Mobile US Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un‑carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T‑Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible con el fin de disrumpir el mercado para crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T‑Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T‑Mobile, Metro by T‑Mobile y Sprint. Para obtener más información, visita: http://www.es.t‑mobile.com

Contacts

Contactos para prensa

Relaciones con los medios — T‑Mobile US, Inc.



MediaRelations@t‑mobile.com

Contacto para relaciones con inversionistas



T‑Mobile US, Inc.



investor.relations@t‑mobile.com

http://investor.t‑mobile.com