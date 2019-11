NALCAB, LiftFund y Wells Fargo anuncian el lanzamiento del fondo nacional de préstamos más grande destinado al crecimiento de pequeñas empresas propiedad de latinos

SAN ANTONIO–(BUSINESS WIRE)–Wells Fargo Foundation ha realizado una subvención histórica de $10 millones a National Association for Latino Community Asset Builders (NALCAB) para respaldar los préstamos orientados al crecimiento de empresas propiedad de minorías en todo el país a través de una red de prestamistas sin fines de lucro que trabajan con empresas y son liderados por latinos. El nuevo Fondo de Préstamos Acceso está diseñado para ayudar a empresarios de segmentos diversos a ampliar sus empresas mientras aumentan sus ingresos, su impacto en la economía y su capacidad de ofrecer empleos.

Al compartir los fondos de la subvención de manera equitativa, NALCAB, LiftFund y cada una de las otras diez Instituciones Financieras de Desarrollo Comunitario (CDFI, por sus siglas en inglés), socias en la red de NALCAB, serán cotitulares del fondo. El Fondo de Préstamos Acceso proporcionará préstamos para pequeñas empresas que variarán entre $50,000 y $500,000.

“El sector de las CDFI ofrece pocas estrategias verdaderamente nacionales, si es que ofrece alguna, para utilizar capital en el mercado grande de pequeñas empresas propiedad de latinos, que está creciendo rápidamente”, indicó Noel Poyo, Director Ejecutivo de NALCAB. “Ningún prestamista de la red de NALCAB podría haber presentado esta poderosa propuesta de valor por sí solo, pero en forma colectiva, tenemos una oportunidad de inversión a nivel nacional más creíble y flexible que está disponible para otorgantes de subvenciones y proveedores de capital en busca de invertir en el crecimiento de pequeñas empresas propiedad de latinos”.

El informe U.S. Latino Entrepreneurship Gap (La brecha empresarial entre latinos estadounidenses) (en inglés), publicado por la Latino Entrepreneurship Initiative de Stanford Graduate School of Business, identifica la ampliación, y no la puesta en marcha, como el principal desafío para empresas propiedad de latinos. Este informe indica que (traducción del inglés): “Los latinos representan el 17% de la población de EE. UU. y el 24% de todos los nuevos empresarios. … En realidad, los latinos están sobrerrepresentados entre las empresas que se pusieron en marcha. Sin embargo, estas nuevas empresas que se pusieron en marcha … no se amplían a altas tasas. Los latinos representan solo … el 5% de las empresas con empleados renumerados y con más de $1 millón en ingresos anuales”.1

El fondo participará en dos líneas de negocios relacionadas:

1) Otorgando préstamos directamente a pequeñas empresas que han sido recomendadas por los miembros de la red de NALCAB —proveedores de servicios de desarrollo para pequeñas empresas— con un monto promedio de préstamo de $160,000.

2) Adquiriendo carteras de préstamos para pequeñas empresas, que son del tamaño y del tipo similares, de los prestamistas de la red de NALCAB.

“El crecimiento de las pequeñas empresas requiere una mayor colaboración e innovación en lo que respecta al acceso al capital”, indicó Brandee McHale, Presidente de Wells Fargo Foundation. “NALCAB y sus socios han creado el primer fondo de préstamos de su clase que realmente establece una red nacional de prestamistas que buscan ayudar a que las empresas más pequeñas progresen al siguiente nivel. Esperamos que nuestra subvención inspire a otros a unirse al fondo y muestre a los empresarios que creemos en ellos y en su potencial de crecimiento”.

La subvención de $10 millones es parte del programa Diverse Community Capital (Capital para Comunidades Diversas) de Wells Fargo, una iniciativa de cinco años para hacer crecer pequeñas empresas de segmentos diversos, y es la mayor subvención del programa hasta la fecha.

En 2018, con el apoyo fundamental de Surdna Foundation, NALCAB desarrolló el concepto para el Fondo de Préstamos Acceso basado en la experiencia de estructurar y administrar los modelos de negocios colaborativos entre los miembros de su red. NALCAB trabajó en estrecha colaboración con LiftFund para desarrollar un modelo financiero y un enfoque operativo para el fondo. De allí en adelante, NALCAB invitó a diez prestamistas para empresas en la red de NALCAB, todas CDFI, a unirse a este esfuerzo. Wells Fargo Foundation proporcionó un apoyo financiero inicial de $200,000 para establecer la estructura legal y desarrollar los sistemas a fin de ayudar a que el concepto se haga realidad. Con la subvención adicional de $10 millones de Wells Fargo Foundation, el Fondo de Préstamos Acceso ha cerrado la primera ronda de financiación para lanzar la iniciativa. Durante el próximo año, los miembros participantes de la red de NALCAB reunirán capital de deuda para aumentar el fondo a un total de $30 millones.

En el transcurso de los primeros tres años, el Fondo de Préstamos Acceso utilizará más de $27 millones en préstamos al respaldar el crecimiento de aproximadamente 186 pequeñas empresas y al producir más de 500 empleos. Más del 60% de los prestatarios serán latinos y más del 80% serán minorías. Más del 60% de los prestatarios serán empresas con menos de $1 millón en ingresos anuales.

La red de NALCAB incluye más de 45 organizaciones que proporcionan préstamos culturalmente relevantes y servicios de desarrollo para pequeñas empresas a propietarios de empresas de segmentos diversos y a los que aspiran a serlo. Además de NALCAB y LiftFund, los siguientes diez prestamistas para empresas, miembros de la red de NALCAB y todas CDFI certificadas, participarán como accionistas del fondo.

Opportunity Fund (CA)

Latino Economic Development Center (DC y MD)

FINANTA (región de Filadelfia)

Bankers Small Business CDC of California, una afiliada de CDC Small Business Finance (CA)

Fondo Adelante, una afiliada de Mission Economic Development Agency (San Francisco)

Préstamos CDFI, una afiliada de CPLC (AZ, NM, TX)

Rural Community Development Resources (condado de Yakima, WA)

Colorado Housing Enterprises, una afiliada de Community Resources and Housing Development Corporation (CO)

TRP Lending, una afiliada de The Resurrection Project (área suburbana de Chicago)

Impacto Fund, una afiliada de Hispanic Economic Development Corporation (región de Kansas City, MO y KS)

Acerca de NALCAB (en inglés)

NALCAB es una organización nacional con membresía sin fines de lucro, que también es una CDFI certificada por el Tesoro de EE. UU., con la misión de fortalecer la economía de EE. UU. mediante el avance de la movilidad económica en comunidades latinas. NALCAB logra su misión al fortalecer y coordinar la capacidad de más de 120 organizaciones sin fines de lucro, miembros de su red nacional, para utilizar capital, y al influenciar a inversionistas y a legisladores con investigación, representación y asesoramiento técnico.

Acerca de LiftFund (en inglés)

LiftFund es un prestamista sin fines de lucro para pequeñas empresas, con sede en San Antonio, TX, que ayuda a empresarios nuevos y existentes a hacer crecer sus empresas en 13 estados. LiftFund es una CDFI certificada y miembro de NALCAB. Establecida en 1994, LiftFund tiene ahora más de $60 millones en préstamos para empresas bajo su administración y proporciona préstamos que varían entre $500 y $5.5 millones. En 2007, LiftFund comenzó a proporcionar servicios de evaluación y de administración de préstamos a otras instituciones de préstamo en todo el país.

Acerca de Wells Fargo (en inglés)

Fundada en 1852 y con sede en San Francisco, Wells Fargo & Company (NYSE:WFC) brinda productos y servicios bancarios, de inversión y de préstamos hipotecarios, así como financiamiento comercial y al consumidor a través de 7,500 sucursales, más de 13,000 cajeros automáticos (ATM) e Internet (wellsfargo.com y wellsfargo.com/es). Con aproximadamente 261,000 miembros del equipo, Wells Fargo presta servicios a uno de cada tres hogares en Estados Unidos. Con su filantropía corporativa, Wells Fargo tiene como objetivo abrir el camino hacia la estabilidad y el éxito financiero para las comunidades desfavorecidas centrándose en el acceso a la vivienda a precio asequible, el crecimiento de pequeñas empresas y el bienestar financiero, entre otras necesidades de las comunidades locales. En 2018, Wells Fargo donó $444 millones a cerca de 11,000 organizaciones sin fines de lucro. Las noticias, los conocimientos y la información adicional acerca de la responsabilidad corporativa general de la compañía están disponibles en los Relatos de Wells Fargo y en www.wellsfargo.com/impact (en inglés).

1 https://www.gsb.stanford.edu/sites/gsb/files/publication-pdf/report-slei-2018-latino-entrepreneurship-gap.pdf

Contacts

Kim Erlichson, 201.463.4243; kim.erlichson@wellsfargo.com (en inglés)



Sharon García, 210.446.4282; sgarcia@nalcab.org (en español)