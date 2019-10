NEXT Trucking Celebra el “Independents Day” el 4 de Octubre

Destaca a conductores independientes que ganan más de 1000 USD por día y lanza un programa de referencia

EL SEGUNDO, California–(BUSINESS WIRE)–NEXT Trucking, un pionero de la FreightTech (tecnología de transporte) que conecta a los despachantes y transportistas, celebra el Independents Day (Día de los independientes) el 4 de octubre para los propietarios y operadores independientes y para los propietarios de pequeñas flotas que componen la estructura de la cadena de suministro y la economía de los Estados Unidos.

“En el pasado, manejaba 18 horas por día para llegar a fin de mes; ahora, puedo ir a buscar a mis hijos de la escuela y tener más dinero en el banco”, expresó Kevin Luke, un propietario y operador independiente que eligió trabajar con NEXT. “Puedo pasar más tiempo con mis hijos porque NEXT me dio la libertad para hacerlo y el dinero para estar cómodo. Me dio calidad de vida”.

Como parte de su compromiso con los conductores, NEXT ha establecido una Carrier Advisory Board (Junta asesora de operadores), que da voz y participación a los propietarios y operadores (Owner-Operator, OO) independientes que forman parte del mercado de NEXT. Los conductores de la CAB se reúnen regularmente con los equipos de productos y de operaciones de NEXT, y consiguen un acceso anticipado a las aplicaciones e iniciativas de NEXT. El enfoque de NEXT en el transporte de fletes terrestres de corta distancia tiene como objetivo aliviar la congestión en los puertos e incorporar más variedad de carriles a su mercado. El enfoque de interfaz de programación de aplicaciones (Application Programming Interface, API) de la empresa permite a los camioneros cumplir con las demandas tecnológicas de los transportistas sin invertir en soluciones costosas.

“NEXT permite a los conductores controlar eficazmente sus ingresos y horas, y así poder estar más tiempo en casa con sus familias. Ayudamos a los conductores independientes a ganarse la mejor vida que puedan: hay algunos en nuestro mercado que ganan más de 1000 USD por día”, indicó Bobby Napiltonia, director de Ingresos de NEXT Trucking. “¿Qué mejor día para honrar a los propietarios y operadores independientes que el 4 de octubre?”

Además, NEXT ha lanzado un programa de referencia para sus conductores del mercado que ofrece 250 USD por cada referencia aprobada. Puede encontrar más detalles en blog.nexttrucking.com/referrals

Para obtener más información, ingrese a www.nexttrucking.com.

Acerca de NEXT Trucking

NEXT Trucking, un pionero de la FreightTech, ofrece experiencias de transporte de primer nivel a muchas de las empresas más conocidas del mundo. La plataforma de NEXT conecta a los transportistas con capacidad de carga a través del transporte de fletes terrestres de corta distancia, la transferencia de cargas de un modo de transporte a otro y el transporte de carga completa (Full Truckload, FTL). Con sede en El Segundo, California, NEXT cuenta con el respaldo de empresas líderes, como Brookfield Ventures, GLP y Sequoia Capital. Para obtener más información, visite www.nexttrucking.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Mike Bush



mike.bush@nexttrucking.com