No le temas al torbellino de las fiestas. T-Mobile arranca la temporada festiva con ofertas BOGO para Samsung Galaxy S10, Note10 y mucho más

Novedades: este viernes, T-Mobile lanza sus ofertas de la temporada festiva con un BOGO —es decir, compra uno, llévate otro gratis— para las series de smartphones Samsung Galaxy S10 y Galaxy Note10, cuando agregas una línea. Y a eso súmale otros BOGO para LG G8 ThinQ y un montón de otras ofertas para smartphones, tablets y relojes.





Por qué es importante: porque nunca nadie ha dicho “Me encanta levantarme súper temprano el día después de Acción de Gracias, aventurarme a las tiendas repletas de compradores frenéticos, esperar horas y horas para pagar y estresarme con la compra de regalos”.

Para quiénes es importante: para los clientes de T-Mobile nuevos y existentes, y para todos los que deseen un nuevo smartphone esta temporada festiva.

BELLEVUE, Wash.–(BUSINESS WIRE)–¡Jo, jo, jo, aquí están las ofertas BOGO de T-Mo! La temporada de fin de año ya se avecina y para comenzar a vivir el espíritu festivo, T-Mobile (NASDAQ: TMUS) decidió desenvolver temprano los regalos para estas fiestas y restablecer la serenidad del día siguiente a Acción de Gracias. A partir del viernes 15 de noviembre, los clientes de T-Mobile podrán conseguir smartphones GRATIS con ofertas BOGO para Samsung y LG, y más tablets, relojes y smartphones GRATIS con créditos en la factura al agregar una nueva línea en un plan elegible.

“Para T-Mobile, es importante que puedas disfrutar de la temporada festiva sin el estrés y sin colas largas. Por eso, este año decidimos sorprenderte adelantándonos con nuestras ofertas, y lo hicimos a lo grande… con smartphones Samsung GRATIS, por ejemplo”, dijo John Legere, director ejecutivo de T-Mobile. “Si bien no podemos controlar la locura de las fiestas, sí podemos reducir tu nivel de estrés con una montaña de ofertas anticipadas para que puedas tachar los nombres de tu lista mucho antes, relajarte y ver una maratón de películas navideñas en Netflix con nosotros.”

Oferta BOGO de smartphone Samsung

A partir del viernes 15 de noviembre, los clientes que compren un Samsung Galaxy S10e, S10, S10+, S105G, Note10 o Note10+ podrán obtener otro GRATIS con créditos en la factura mensual al unirse a T-Mobile y activar ambos smartphones nuevos o agregar una línea de voz en un plan tarifario elegible existente. ¡Esas sí que son unas fiestas muy felices!

Y con un nuevo smartphone en el plan Magenta, los clientes salen ganando ya que es el mejor plan ilimitado de la industria con impuestos y cargos ya incluidos, Netflix por cuenta nuestra para familias, el mejor servicio al cliente de la telefonía móvil con un exclusivo Equipo de Expertos y opciones de protección contra fraude gratis para combatir las llamadas automatizadas. Asimismo, los clientes reciben regalos y descuentos semanales gratis con T-Mobile Tuesdays, además de los mejores beneficios para viajes de la industria.

Smartphones para todos en tu lista

T-Mobile también tiene ofertas para otros smartphones populares, como por ejemplo:

Relojes inteligentes y tablets

A partir del viernes, los clientes podrán comprar un Samsung Galaxy Watch y obtener otro gratis de igual o menor valor con créditos en la factura mensual al agregar una línea. O bien, podrán comprar otro reloj inteligente popular y llevarse un descuento de $200 en un segundo reloj, con créditos en la factura mensual. Con esta increíble oferta de hasta 12 relojes, válida para los clientes nuevos y existentes que agregan una línea para teléfonos inteligentes, no dejarás a nadie sin regalos.

Además, obtén:

un Samsung Galaxy Tab A por cuenta nuestra con créditos en la factura mensual al activar un nuevo plan de Internet móvil de 6 GB o superior.

el 50% de descuento en un Samsung Galaxy Tab S6 con créditos en la factura mensual al activar un nuevo plan de Internet móvil de 6 GB o superior.

La red ampliada de T-Mobile

T-Mobile cuenta con su señal más nueva y poderosa de 600 MHz. Ninguna señal llega más lejos ni es más confiable. En tan solo los últimos tres años, T-Mobile agregó más de 1,000,000 de millas cuadradas de nueva cobertura LTE, lo cual supone un área más grande que los 26 estados al este del río Mississippi. Al mismo tiempo, El Un-carrier agregó 25,000 sitios y torres celulares, y contrató a más de 3,000 ingenieros. El resultado: una red que cubre a 326 millones de personas, es decir, a casi todos los habitantes del país. El Un-carrier ha invertido billones de dólares para hacer realidad este emprendimiento, y ahora T-Mobile se apresta a lanzar la primera red 5G nacional el 6 de diciembre.

Las ofertas de T-Mobile para la temporada festiva empiezan el 15 de noviembre. Para más información acerca de las ofertas del Un-carrier visita https://es.t-mobile.com/offers/deals-hub.

Ofertas por tiempo limitado; sujetas a cambio. Durante los períodos de congestión, aquella pequeña fracción de clientes que use más de 50 GB al mes podría notar velocidades reducidas. Ofertas de los aparatos tras 24 créditos en la factura con contrato(s) de financiamiento: si cancelas tu línea antes de recibir los 24 créditos, deberás pagar el saldo de tu aparato; si cancelas tu cuenta, llámanos antes para pagar el saldo en cuotas mensuales con descuento (oferta válida solo para smartphones). El impuesto sobre el precio, antes de los créditos, deberá pagarse al momento de la compra. Se requiere servicio y crédito. Si cancelaste líneas en los últimos 90 días, reactívalas primero. Se podría requerir una tarjeta SIM de $10 y un cargo de $20 por asistencia o por los cambios de aparato, ya sea en las tiendas o en llamadas al servicio al cliente. La cuenta deberá estar activa y al corriente para poder recibir los créditos; el proceso podría demorar 2 ciclos de facturación. Ejemplo de precio: Samsung Galaxy Note10+ 256 GB: $0 de pago inicial y 24 pagos mensuales de $50; el precio antes de los créditos es de $1,199.99. 0% de interés anual (APR). No puede combinarse con algunas ofertas o descuentos. 600 MHz: se requiere aparato compatible. Ninguna señal es más confiable (en alcance y penetración) que la señal de 600 MHz.

Acerca de T-Mobile US, Inc.

Como El Un-carrier de EE.UU., T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) está redefiniendo la forma en que los consumidores y las empresas adquieren los servicios de telefonía móvil por medio de liderazgo en la innovación de productos y servicios. Nuestra avanzada red nacional 4G LTE brinda experiencias excepcionales de servicio móvil a 84.2 millones de clientes que no están dispuestos a transigir en calidad y en valor. Con sede en Bellevue, Washington, T-Mobile US presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T-Mobile y Metro by T-Mobile. Para obtener más información, visita es.t-mobile.com.

Contacts

Contactos para prensa

Relaciones con los medios — T-Mobile US, Inc.



MediaRelations@t-mobile.com

Contacto para relaciones con inversionistas

T-Mobile US, Inc.



investor.relations@t-mobile.com

http://investor.t-mobile.com