Porque no existe tal cosa como demasiado bacon, obtén bacon GRATIS con cualquier producto del menú durante la primera Bacon Hour de McDonald’s

Una hora entera para obtener bacon con cualquier producto del menú

—sí, leíste bien— CUALQUIER PRODUCTO. Un día, durante solo una hora,

para celebrar que ahora tres de los Classics vienen con bacon.

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–Para celebrar que por tiempo limitado los Classics vienen con bacon – la

hamburguesa Big Mac® Bacon, la hamburguesa Quarter Pounder®* Bacon y las

papitas Cheesy Bacon Fries – McDonald’s está cumpliendo el sueño de los

amantes del bacon al darles más de lo que les gusta… ¡bacon!





El 29 de enero, de 4:00 a 5:00 p.m. hora local, McDonald’s ofrecerá una

gran fiesta de bacon – la primera en su tipo – llamada Bacon Hour.

Durante 60 minutos, los clientes podrán ordenar gruesas rebanadas de

bacon Applewood ahumado con cualquier producto del menú, sin costo

adicional. Y es que ¿acaso hay algo mejor que bacon gratis? (Alerta de

spoiler – no lo hay).

Por si agregarle bacon a nuestros tres Classics no fuera suficiente,

ahora todo el menú de McDonald’s está listo para acompañarse con bacon.

Los clientes recibirán dos medias rebanadas de bacon con cualquier

compra y se lo podrán agregar a cualquier producto que deseen. Es un

tributo al bacon. Filet-O-Fish® con bacon. Hasta un Hot Fudge Sundae con

bacon. Lo que se te ocurra… con bacon.

“ Cuando dijimos que no existe tal cosa como demasiado bacon, no

estábamos bromeando. El 29 de enero, elevaremos el estándar y

celebraremos este magnífico alimento favorito como nunca antes”, comentó

el Chef Michael Haracz, Gerente de Innovación Culinaria de McDonald’s.

“ A mí me encanta el bacon. A todo el país le encanta el bacon. Y la

verdad es que tengo mucha curiosidad por ver las atrevidas y alocadas

combinaciones que se les ocurrirán a nuestros clientes”.

Y con todo este bacon, nos preguntamos: ¿el bacon es lo mejor que les

pudo pasar a los clásicos Big Mac, Quarter Pounder con carne fresca de

res** y las papitas World Famous Fries® o es que nuestros Classics son

lo mejor que le pudo pasar al bacon? Que comience el debate.

Pero de lo que sí no hay duda es que la comida de McDonald’s se pone

cada vez más deliciosa y tentadora – desde hamburguesas Quarter Pounder

hechas con carne fresca de res y Buttermilk Crispy Tenders hasta bebidas

espresso de café de calidad como el Caramel Macchiato, Cappuccino y

Americano de McCafé, y qué decir de los Classics con bacon a principios

de este mes.

Para información, imágenes y video adicional por favor visita el

McDonald’s Online Newsroom: https://news.mcdonalds.com

* Peso antes de cocinar: 4oz.

** Disponibles en la mayoría de restaurantes en los EE.UU. No

disponibles en Alaska, Hawaii y territorios estadounidenses.

*** Limitado a un acompañamiento por persona con cualquier orden.

Acerca de MCDONALD’S USA

McDonald’s USA, LLC, sirve diariamente a más de 25 millones de clientes

una variedad de opciones preparadas con ingredientes de calidad. El 95%

de los 14,000 restaurantes McDonald’s en Estados Unidos son propiedad de

y están manejados por hombres y mujeres en forma independiente. Para

obtener más información, visita www.mcdonalds.com,

o síguenos en Twitter @McDonalds

y Facebook www.facebook.com/mcdonalds..

Contacts

Contacto para Medios:

Denise Wilson

Press@us.mcd.com