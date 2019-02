PPG completa una expansión de 27 millones de dólares en sus instalaciones de San Juan del Río, México

La inversión aumenta la capacidad de producción de recubrimientos para

la industria automotriz y demás aplicaciones

SAN JUAN DEL RÍO, México–(BUSINESS WIRE)–PPG Industries (NYSE: PPG) acaba de anunciar que ha completado una

expansión valorada en 27 millones de dólares en su planta de fabricación

de pinturas y recubrimientos de San Juan del Río, Querétaro, México. La

empresa ha celebrado la finalización del proyecto, que suma 115 nuevos

puestos de trabajo, con una gran inauguración a la que han asistido

Jorge López Portillo Tostado, gobernador del estado de Querétaro, y

Fabián Pineda Morales, alcalde de San Juan del Río.

«México es un importante mercado en crecimiento para PPG. Esta expansión

es un paso fundamental que nos permitirá prestar servicio a los clientes

en el futuro», declaró Adriana Macouzet, presidente y directora general

de PPG Latinoamérica Norte.

El proyecto suma cuatro nuevos edificios, que representan unos 120 000

pies cuadrados de espacio adicional para la producción, el desarrollo y

las pruebas de calidad de los productos. Esta capacidad adicional

permitirá a PPG satisfacer la creciente demanda de recubrimientos para

equipos originales (OEM), recubrimientos industriales y para envases

metálicos de sus clientes mexicanos.

Las mejoras en las instalaciones también incluyen un espacio renovado

para servicios de asistencia, salas de reuniones y comodidades para los

empleados, como una nueva cafetería y vestidores. Los edificios nuevos

incorporan diseños sostenibles, con luz natural en las zonas de

empleados y sistemas de iluminación inteligente para maximizar la

eficiencia energética, además de incorporar capacidades para reciclado

de agua.

«Estas nuevas instalaciones mejoran la capacidad de PPG para atender al

creciente mercado de la industria automotriz con las últimas tecnologías

base agua y procesos compactos, tan demandados por los fabricantes

mundiales de automóviles de nuestros días», explicó Matt Marek,

vicepresidente de recubrimientos automotrices OEM de PPG, Américas.

La planta de San Juan del Río de PPG produce una variedad de productos,

como recubrimientos con base agua, recubrimientos en polvo, así como

recubrimientos y pinturas con bajo contenido de COV (compuestos

orgánicos volátiles).

PPG: BRINGING INNOVATION TO THE SURFACE.™

La visión de PPG Industries es seguir siendo la compañía líder mundial

en revestimientos mediante la entrega constante de soluciones

sostenibles, innovadoras y de alta calidad en las que confían nuestros

clientes para proteger y embellecer sus productos y su entorno. A través

del liderazgo y la innovación, de la sostenibilidad y el color, PPG

ofrece un valor añadido a los clientes en los mercados de venta y

posventa en la industria de la construcción, productos de consumo, del

sector industrial y de transportes, proporcionando soluciones que

permiten mejorar las superficies de más maneras que cualquiera otra

compañía. Fundada en 1883, PPG tiene su sede central en Pittsburgh y

opera en más de 70 países en todo el mundo. Las ventas netas publicadas

por la empresa en 2014 ascendieron a 15 400 millones de dólares. PPG

cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (símbolo: PPG). Para más

información, visite www.ppg.com

y siga @PPGIndustries

en Twitter.

Bringing innovation to the surface es una marca comercial de PPG

Industries Ohio, Inc.

