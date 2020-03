Se adelanta el lanzamiento de T-Mobile Connect para conectar y mantener conectado al segmento más vulnerable de la población

En respuesta al COVID-19, a partir de este miércoles El Un-carrier® ofrecerá opciones de servicio a menor precio.

T-Mobile Connect, que forma parte de la iniciativa 5G FOR GOOD™ de la Nueva T-Mobile, se lanzará antes de lo previsto por un costo mensual de $15, a la mitad del precio del plan más económico para smartphones de la compañía. Y Metro by T-Mobile agregará nuevas opciones más económicas.

Novedades: T-Mobile lanza T-Mobile Connect, su plan para smartphones con el precio más bajo hasta ahora, y Metro by T-Mobile agregará opciones a menor precio con el fin de que todos tengan una opción económica para conectarse y mantenerse conectados durante estos momentos difíciles.

Por qué es importante: hoy es más importante que nunca estar conectado con familiares, amigos, el trabajo, la escuela y los medios de comunicación. Con estas medidas, T-Mobile puede ayudar a que millones de familias e individuos que hoy se enfrentan a un estresante desafío económico, se conecten y se mantengan conectados.

Para quiénes es importante: para todos.

BELLEVUE, Wash.–(BUSINESS WIRE)–Hoy, más que nunca, es esencial poder contar con una conectividad confiable. Para garantizar que todos se puedan conectar y mantenerse conectados de manera económica, T-Mobile (NASDAQ: TMUS) ha decidido lanzar hoy su plan para smartphones de más bajo precio en lugar de esperar a que se finalice la fusión con Sprint, según la planificación inicial. Y para Metro by T-Mobile, El Un-carrier agregará opciones más económicas para ayudar a que las personas y las familias puedan seguir conectadas.

T-Mobile Connect se había anunciado en noviembre de 2019, como parte de 5G for Good, la primera iniciativa del Un-carrier planificada para la Nueva T-Mobile. Sin embargo, en respuesta a las necesidades de los clientes en estos momentos difíciles, El Un-carrier ha decidido lanzarlo esta semana. T-Mobile Connect representa un nuevo tipo de beneficio en cuanto a costo: cuesta $15 al mes más impuestos, a la mitad del precio del plan de más bajo costo de

T-Mobile y ofrece llamadas y textos ilimitados, más 2 GB de datos a alta velocidad en smartphones, e incluye acceso a la red 5G nacional de T-Mobile. Por $25 al mes más impuestos, los clientes obtienen 5 GB de datos a alta velocidad en smartphones. Además, T-Mobile Connect también incluye un Incremento Anual de Datos que ofrece 500 MB adicionales de datos al mes, cada año, sin costo adicional, durante los próximos cinco años. T-Mobile Connect estará disponible a partir de este miércoles 25 de marzo.

Y para ayudar a que muchas más personas puedan seguir conectadas, Metro by T-Mobile lanzará, a partir del 25 de marzo, planes y ofertas de menor precio:

Por los próximos dos meses, Metro ofrecerá un plan de $15, a la mitad del precio del plan actual más económico. Durante 60 días luego de activado el plan, el cliente pagará solo $15 al mes y obtiene llamadas y textos ilimitados, más 2 GB de datos a alta velocidad en smartphones.

Los clientes nuevos y existentes de Metro que tengan línea con servicio de voz también pueden obtener una tablet gratis de 8” (mediante canje con reembolso) con un plan de datos ilimitados para tableta de $15.*

Los dispositivos MetroSmart Hotspot tendrán el 50% de descuento y el plan de datos de $35 al mes incluirá 20 GB —el doble de los datos mensuales normales— durante los próximos 60 días.

“En este momento, tener una conexión fiable de bajo costo es absolutamente esencial para la gente de nuestro país, y dado que muchos se enfrentarán a serios problemas económicos, estas medidas no admiten demoras. Sabíamos que no podíamos esperar a que se concretara la fusión para lanzar T-Mobile Connect, nuestro plan para smartphones de más bajo precio, así que decidimos lanzarlo antes de lo programado”, dijo John Legere, director ejecutivo de T-Mobile. “Con T-Mobile Connect, le damos al segmento de la población más afectado por esta situación una manera aún más económica de mantenerse en contacto. Ofrecemos este plan a mitad de precio a comparación de nuestro plan para smartphones de más bajo costo hasta ahora para que todos puedan mantenerse conectados”.

El lanzamiento de T-Mobile Connect se suma a otras iniciativas adicionales que T-Mobile ha adoptado recientemente para asegurarse de que sus clientes puedan seguir conectados. Asimismo, T-Mobile:

Dará a los clientes actuales de T-Mobile y Metro by T-Mobile al 13 de marzo de 2020 que tengan planes legados sin datos a alta velocidad ilimitados, datos a alta velocidad ilimitados en smartphones durante los próximos 60 días (no incluye roaming).

A partir del 20 de marzo de 2020, proporcionará a los clientes elegibles de T-Mobile y Metro by T-Mobile que tengan planes para smartphones con datos para hotspot, 20 GB adicionales de hotspot móvil para smartphones (10 GB por ciclo de facturación por los próximos 60 días) para cada línea de voz.

Está trabajando junto al grupo de empresas que brindan el servicio de Lifeline para ofrecer a los clientes hasta 5 GB de datos adicionales gratis al mes hasta el 13 de mayo de 2020.

Está aumentando en forma gratuita las asignaciones de datos para las escuelas y los estudiantes que usan nuestros programas EmpowerED de enseñanza digital para garantizar que cada participante tenga acceso a un mínimo de 20 GB de datos al mes hasta el 13 de mayo de 2020.

Además de muchas otras medidas.

Asimismo, T-Mobile ha implementado con éxito un espectro adicional de 600 MHz, en préstamo de diferentes empresas, duplicando en esencia la capacidad total de 600 MHz LTE en todo el país. Esta ampliación de capacidad ayudará a asegurar que los clientes de T-Mobile, Metro by T-Mobile y nuestros socios puedan mantenerse conectados durante estos momentos cruciales.

A partir del 25 de marzo, podrás obtener más información sobre T-Mobile Connect en línea en es.prepaid.t-mobile.com y sobre las ofertas de Metro en hola.metrobytmobile.com.

Encontrarás más información sobre las iniciativas 5G for Good planeadas con el lanzamiento de la Nueva T-Mobile en http://es.t-mobile.com/5g/new-t-mobile-uncarrier-1-0.

Connect: más impuestos y cargos. Se podría requerir un kit básico de tarjeta SIM de $10. Uso nacional únicamente. Planes Connect y plan Metro de $15: luego de agotados los datos a alta velocidad asignados, no habrá datos disponibles hasta el siguiente ciclo de facturación; no son elegibles para datos ilimitados o las funciones de hotspots de 10 GB. Planes ilimitados: durante los períodos de congestión, los clientes de T-Mobile y los clientes de Metro que usen más de 50 GB al mes y más de 35 GB al mes, respectivamente, podrían notar velocidades reducidas; los clientes de Metro podrían notar velocidades reducidas en comparación con los clientes de T-Mobile debido a la priorización de datos. En todos los planes, el streaming de videos es a 480p. Uso ilimitado solo en el aparato y en la red. El uso en un aparato tendrá prioridad sobre el uso a través de la capacidad de enlace, lo que podría brindar velocidades más rápidas al usar los datos en un aparato. Las velocidades de la capacidad de enlace varían según el plan. 5G: se requiere aparato compatible; la cobertura no está disponible en algunas áreas. Solo enlace descendente. Para algunos usos se podría requerir un determinado plan o función. Consulta los detalles en es.T-Mobile.com.

*Más impuesto a las ventas y cargo por activación. Se requiere nueva línea de servicio para tablets. No válido en CT/RI/Miami-Dade.

Acerca de T-Mobile US, Inc.

Como El Un-carrier de EE.UU., T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) está redefiniendo la forma en que los consumidores y las empresas adquieren los servicios de telefonía móvil por medio de liderazgo en la innovación de productos y servicios. Nuestra avanzada red nacional 4G LTE brinda experiencias excepcionales de servicio móvil a 86 millones de clientes que no están dispuestos a transigir en calidad y en valor. Con sede en Bellevue, Washington, T-Mobile US presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T-Mobile y Metro by T-Mobile. Para obtener más información, visita es.t-mobile.com.

Información adicional importante

En relación con la transacción propuesta, T-Mobile US, Inc. (“T-Mobile”) presentó una declaración de inscripción en el formulario S-4 (expediente n.° 333-226435), declarada en plena vigencia por la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos (“SEC”) el 29 de octubre de 2018, que contiene una declaración de solicitud de consentimiento conjunto de T-Mobile y Sprint Corporation (“Sprint”), y que además constituye un prospecto de T-Mobile (la “declaración de solicitud de consentimiento conjunto/prospecto”). Cada una de las partes presentará otros documentos relacionados con la transacción propuesta ante la SEC. SE EXHORTA A LOS INVERSIONISTAS Y TITULARES DE VALORES A LEER LA DECLARACIÓN DE SOLICITUD DE CONSENTIMIENTO CONJUNTO/PROSPECTO Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN PERTINENTE PRESENTADA ANTE LA SEC CUANDO ESTÉ DISPONIBLE, YA QUE CONTENDRÁ INFORMACIÓN IMPORTANTE. Los documentos presentados por T-Mobile se pueden obtener sin cargo en el sitio web de T-Mobile, en es.t-mobile.com, o en el sitio web de la SEC, en www.sec.gov. También se pueden solicitar por correo sin cargo a T-Mobile enviando una carta a T-Mobile US, Inc., Investor Relations, 1 Park Avenue, 14th Floor, New York, NY 10016, o llamando por teléfono al 212-358-3210. Los documentos presentados por Sprint se pueden obtener sin cargo en el sitio web de Sprint, en www.sprint.com, o en el sitio web de la SEC, en www.sec.gov. También se pueden solicitar por correo sin cargo a Sprint, enviando una carta a Sprint Corporation, Shareholder Relations, 6200 Sprint Parkway, Mailstop KSOPHF0302-3B679, Overland Park, Kansas 66251, o llamando por teléfono al 913-794-1091.

No es oferta ni propuesta comercial

Esta comunicación no constituye una oferta para vender ni una propuesta comercial de una oferta de compra de valores, ni habrá venta de valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, propuesta comercial o venta se considere ilegal con anterioridad a la inscripción o calificación, conforme a la legislación sobre valores vigente en dicha jurisdicción. No se podrán ofrecer valores, excepto por medio de un prospecto que cumpla con los requisitos de la sección 10 de la Ley de Valores de EE.UU. de 1933, y sus posteriores enmiendas.

Advertencia en relación con las declaraciones a futuro

Esta comunicación contiene ciertas declaraciones a futuro con respecto a T-Mobile, Sprint y la transacción propuesta entre T-Mobile y Sprint. Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hecho, incluida la información sobre resultados futuros, son declaraciones a futuro. Estas declaraciones a futuro generalmente se identifican mediante las palabras “anticipar”, “creer”, “estimar”, “suponer”, “pretender”, “puede”, “podría” o expresiones similares. Dichas declaraciones a futuro incluyen, entre otras, declaraciones sobre los beneficios de la transacción propuesta, incluidos futuros resultados financieros y operativos previstos, sinergias, tasas de aumento y crecimiento, los planes, objetivos, expectativas e intenciones de T-Mobile, de Sprint y de la compañía combinada, y el plazo previsto para completar la transacción propuesta. Existen varios factores que podrían ocasionar que los planes y resultados reales difieran de manera sustancial de los expresados o implícitos en las declaraciones a futuro. Dichos factores incluyen, entre otros, la imposibilidad o la demora para obtener las aprobaciones normativas obligatorias y el riesgo de que dichas aprobaciones puedan ocasionar la imposición de condiciones que pudieran afectar en forma adversa a la compañía combinada o los beneficios previstos de la transacción propuesta o el incumplimiento de cualquiera de las demás condiciones para la transacción propuesta de manera oportuna o en su totalidad; acontecimientos que puedan originar un derecho de una o ambas partes a cancelar el acuerdo de fusión de las empresas; efectos adversos en el precio del mercado de las acciones ordinarias de T-Mobile o Sprint y en los resultados operativos de T-Mobile o Sprint por no completar la transacción propuesta, o no hacerlo en el plazo previsto; la imposibilidad de obtener la financiación contemplada en relación con la transacción propuesta, o no hacerlo en los términos o en el plazo previsto; la capacidad de T-Mobile, de Sprint o de la compañía combinada de efectuar pagos sobre deudas, de pagar una deuda existente o futura a su vencimiento o de cumplir con los convenios incluidos en la misma; cambios adversos en la calificación de los títulos de deuda de T-Mobile o Sprint o condiciones adversas en los mercados crediticios; efectos negativos del anuncio, pendencia o culminación de la transacción con el precio de mercado de las acciones ordinarias de T-Mobile o Sprint y sobre los resultados operativos de T-Mobile o Sprint, por ejemplo, como resultado de los cambios en relaciones clave con clientes, proveedores, empleados u otras relaciones comerciales; costos de transacción considerables, incluidos los costos financieros y los pasivos desconocidos; la imposibilidad de lograr los beneficios previstos y las sinergias de la transacción propuesta, o no lograrlos en el tiempo previsto; costos o dificultades relacionadas con la integración de la red de Sprint y las operaciones con T-Mobile; el riesgo de litigios o acciones normativas, incluyendo el litigio antimonopolio facilitado por los asesores legales de algunos estados y del Distrito de Columbia; la incapacidad de T-Mobile, de Sprint o de la compañía combinada de retener y contratar personal clave; el riesgo de que ciertas restricciones contractuales en el acuerdo de fusión de las empresas durante el curso de la transacción propuesta pudiera afectar de manera adversa la posibilidad de T-Mobile o Sprint de buscar oportunidades comerciales o transacciones estratégicas; efectos de los cambios en el entorno normativo en el que operan T-Mobile y Sprint; cambios en las condiciones globales, políticas, económicas, comerciales, competitivas y del mercado; cambios en las leyes fiscales u otras leyes y reglamentaciones; y otros riesgos e incertidumbres detallados en el formulario S-4 y en el informe anual de T-Mobile en el formulario 10-K para el año fiscal que finalizó el 31 de diciembre de 2018 y sus informes subsiguientes en el formulario 10-Q, incluidos los detallados en las secciones “Factores de riesgo” y “Advertencia en relación con las declaraciones a futuro”, así como en sus informes subsiguientes en el formulario 8-K, presentados ante la SEC y disponibles en www.sec.gov y es.t-mobile.com. Las declaraciones a futuro se basan en expectativas y suposiciones actuales, que están sujetas a riesgos e incertidumbres que pueden ocasionar que los resultados reales sean sustancialmente diferentes de los expresados o implícitos en dichas declaraciones a futuro. En virtud de estos riesgos e incertidumbres, se exhorta a los lectores de esta comunicación a no basarse indebidamente en dichas declaraciones a futuro. T-Mobile y Sprint no asumen ningún tipo de obligación de actualizar o modificar la información contenida en esta comunicación (ya sea como resultado de la nueva información, acontecimientos futuros o algún otro factor), a menos que así lo exija la legislación vigente.

Contacts

Contactos para prensa

Relaciones con los medios — T-Mobile US, Inc.



MediaRelations@t-mobile.com

Contacto para relaciones con inversionistas

T-Mobile US, Inc.



investor.relations@t-mobile.com

http://investor.t-mobile.com