Stanton Optical, un Proveedor Líder en la Atención de la Vista, Abre Hoy una Nueva Tienda Minorista en San Ángelo

La ubicación ofrece soluciones accesibles y económicas para el cuidado de la vista, incluido un descuento del 15 % para militares

SAN ANGELO, Texas–(BUSINESS WIRE)–Stanton Optical, una marca minorista de Now Optics, que es un proveedor líder de la atención de la vista que ofrece atención oftalmológica accesible y económica, anunció hoy la inauguración de una nueva tienda minorista en San Ángelo, Texas, en 5651 Sherwood Way, #113. Además, hay un 15 % de descuento para militaresi disponible para jubilados elegibles, activos o no activos, veteranos o dependientes con tarjeta de identificación militar válida.

La nueva ubicación cuenta con una experiencia centrada en la comodidad y en la facilidad, con un diseño que destaca la última tecnología. Stanton Optical ofrece una gran cantidad de servicios, entre los cuales se incluyen exámenes integrales de la vista en el lugarii y visitas sin turno previo. Los clientes pueden elegir entre una variedad de más de 3000 marcos que se adaptan tanto al estilo como al presupuesto, en una superficie de casi 2200 pies cuadrados. Además, nuestro servicio NOW Serviceiii ofrece a los clientes un par completo de anteojos hechos en 15 minutos.

Tim Turner, gerente regional de Stanton Optical, anticipa que la nueva tienda en San Ángelo, Texas, satisfará la demanda de atención de la vista de sus residentes con los productos y con los servicios que ofrece.

“Con la ubicación de esta tienda minorista, tenemos la oportunidad de satisfacer una necesidad de atención ocular accesible y económica, y de ofrecer un descuento especial en apoyo a los hombres y a las mujeres militares de la comunidad”, afirmó Turner.

Conozca esta tienda de Stanton Optical en la que dos pares de anteojos cuestan 59,95 USDiv, con un examen de la vista gratis incluido. Para programar una visita, puede encontrarnos en línea o si llama al 1-800-STANTON. El horario de las tiendas minoristas es de lunes a sábados, de 9.00 a. m. a 7.00 p. m., y los domingos desde el mediodía hasta las 5.00 p. m.v

Para obtener más información sobre los servicios y las soluciones disponibles en Stanton Optical, puede visitar su tienda minorista local o encontrarnos en línea en StantonOptical.com. Síganos en las redes sociales para recibir contenidos, ofertas y más. Síganos en Facebook en facebook.com/stantonoptical o en Instagram como @stantonoptical.

Acerca de Now Optics

Now Optics, anteriormente conocida como Vision Precision Holdings, es una empresa líder en la industria de la salud oftalmológica. Sus marcas minoristas, My Eyelab y Stanton Optical, se encuentran entre los centros ópticos minoristas de servicio completo y más rápido crecimiento del país. La empresa sigue ampliando su presencia minorista con 181 ubicaciones corporativas y franquicias en 25 estados y, a la vez, ofrece servicios accesibles para la atención de la vista. La empresa está constantemente clasificada entre los 15 minoristas ópticos más importantes del país, según Vision Monday. Para obtener más información, ingrese a stantonoptical.com o a myeyelab.com. Para conocer las oportunidades de franquicias, llame al 561-800-4868.

i 15 % de descuento para miembros jubilados, activos o no activos, veteranos o dependientes de las fuerzas armadas con identificación militar activa (o de dependiente). El descuento para militares se aplica a toda la compra, incluida nuestra oferta de dos pares. No se pueden aplicar múltiples promociones a una sola compra. Las lentes de contacto no aplican para descuentos. La tarjeta de identificación militar activa (o de dependiente) debe presentarse al asociado de la tienda antes de la transacción.

ii Exámenes de la vista disponibles de proveedores independientes de la atención de la vista, dentro de las tiendas minoristas de Stanton Optical o en sus adyacencias.

iii NOW Service está disponible únicamente para lentes con visión única con nuestra promoción 2×1. No todas las recetas califican. Los marcos deben estar en existencia para calificar. La oferta de valor de dos pares y los marcos de seguridad no califican para este servicio. No se puede combinar con otras ofertas o seguros. No es válido en todas las tiendas. Los servicios o las renovaciones adicionales pueden cambiar el precio de la oferta. Para obtener una lista completa de detalles, consulte con un agente de ventas.

iv Válido en marcos de hasta 19,00 USD con lentes de plástico de visión única y con una graduación total desde +4 a -6 hasta +/-2 cilindros. No se puede combinar con otras ofertas o seguros. Los servicios o las renovaciones adicionales pueden cambiar el precio de la oferta. El cliente pagará el costo del examen de la vista y recibirá un crédito por el valor u ofertas de 2×1 en pares de anteojos equivalentes al costo del examen de la vista, o 45,00 USD (59,00 USD en Arkansas, Oklahoma, Misuri y Alaska), el monto que resulte menor. El examen de la vista no tiene valor en efectivo. My Eyelab no realiza exámenes de la vista. Exámenes de la vista disponibles a cargo de oftalmólogos independientes, dentro de las tiendas minoristas de My Eyelab o en sus adyacencias. Para obtener una lista completa de detalles, consulte con un agente de ventas.

v Los horarios pueden variar de una a tienda a otra.

